El precioso restaurante escondido en una estación de tren en Inglaterra

Cuando se afirma que todo está cuidado al mínimo detalle no se hace en vano, ya que almorzar en un lugar como este ofrece al comensal la posibilidad de estar en un ambiente ideal para los amantes del mundo ferroviario. Ya sea a modo de parada en mitad de un largo viaje como si es una visita organizada o arbitraria, cualquiera que pise The Creamery no se arrepentirá de probar algunas de sus especialidades. Y viajar en el tiempo para sentirse como auténticas damas y caballeros de la Belle Époque.