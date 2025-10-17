5 platos que tienes que probar para poder decir que has estado en Albania (y hay uno que te sorprenderá)

Estamos acostumbrados a mirar por encima del hombro a los turistas que, viajen a donde viajen, tienen por costumbre irrevocable alimentarse a base de pasta y pizza, perdiéndose las delicias locales. Lo entendemos. Hemos estado ahí, en el grupo de esnobs que critica con la mirada al que pide una pizza antes que un buen ramen. Pero el caso de Albania es distinto: su cercanía con el sur de Italia han supuesto que, desde la caída del comunismo, el intercambio cultural entre ambos países es enorme. La riviera albanesa es lugar fetiche de veraneo de los italianos, sus similitudes en carácter son grandes e Incluso el acento del albanés tiene algo de la musicalidad italiana. Y ese fluir de referencias se tenía que notar en la gastronomía: hay montones de pizzerías en Albania, y son tan buenas como de la península vecina. La prueba es que es habitual ver comiendo en ellas a los propios italianos.