El plan definitivo para vivir la Feria de Abril sin salir de Madrid: este restaurante, con un sofisticado ambiente de los años 20, se transforma para recibir el embrujo andaluz

Aunque ayer por la noche tuvo lugar en Sevilla el “Lunes de Pescaíto”, la tradicional cena que da pie al “Alumbrao”, el encendido de luces de colores del Real de la Feria y su portada principal, ha sido hoy cuando se ha dado el pistoletazo de salida para la Feria de Abril de este 2026, que se alargará hasta este domingo 26.

El restaurante TATEL celebra la Feria de Abril por todo lo alto / Tatel Madrid

Por suerte, para aquellos a los que Sevilla les pille demasiado lejos, en la ciudad de Madrid, en el Paseo de la Castellana para ser más concretos, el restaurante TATEL Madrid celebra, en colaboración con el Grupo Osborne, su propia Feria de Abril, la cual recibe el nombre de la “Feria de TATEL”.

Redacción Viajar

Restaurante de esencia española

Fundado por Manuel Campos Guallar y Cristiano Ronaldo en 2014, TATEL representa la quintaesencia del espíritu acogedor y desenfadado que caracteriza el estilo de vida español, basando su cuidada oferta gastronómica en el producto fresco y de calidad, y añadiendo toques de sofisticación e innovación a las recetas de toda la vida. Junto a este excelente concepto gastronómico mediterráneo, TATEL acompaña la experiencia con una agenda diaria de espectáculos musicales, creando una experiencia única en todo el mundo.

Las croquetas de jamón Cinco Jotas de bellota 100% son uno de los grandes clásicos en TATEL / Tatel Madrid

Espíritu andaluz en el centro de Madrid

Para la edición de este año, que tendrá lugar entre el 23 y el 26 de abril, la cocina de TATEL, capitaneada por el chef ejecutivo Juan Antonio Medina, ha diseñado una variedad de platos fuera de carta que capturan a la perfección la esencia del sur de España, los cuales conviven con los platos más clásicos de la casa, como las inimitables tortillitas de camarón, las icónicas croquetas de jamón Cinco Jotas de bellota 100% ibérico, o su premiada tarta de queso.

Junto a estos clásicos de la carta, los comensales podrán disfrutar de unos exquisitos dados de solomillo de ternera al vino de Jerez, o la clásica y siempre infalible tortilla de patata española, todo siempre acompañado por las bebidas más refrescantes de la feria, como un rebujito con Fino Quinta, o una coctelería innovadora con el “Feria Spritz”, un delicioso trago de agua de Valencia y zumo de limón.

La Feria de TATEL ofrece una experiencia única / Tatel Madrid

Para aquellos que quieran vivir una auténtica experiencia en un entorno exclusivo, la Feria de TATEL es el lugar por excelencia; como no podía ser de otra manera, las actuaciones en vivo juegan un papel fundamental en el plan, ofreciendo una agenda musical vibrante y festiva que crean el equilibrio perfecto entre tradición, estilo y diversión.