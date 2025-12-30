La pizza que todo el mundo debería probar en 2026: una creación de GROSSO que cumple un sueño

GROSSO despide el año reafirmando su forma de entender la pizza como algo más que un plato: una experiencia que conecta origen, historia y propósito. La cadena española, referente de la auténtica pizza napolitana, suma un nuevo capítulo a su trayectoria con el lanzamiento de una pizza solidaria nacida de un viaje a Nápoles y de una historia personal transformada en acción. Al mismo tiempo, continúa recogiendo los frutos de una filosofía basada en la tradición, la calidad y el respeto por el oficio, consolidándose como la mejor cadena de pizza artesanal de España y una de las más destacadas del mundo según los principales rankings del sector.