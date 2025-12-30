La pizza que todo el mundo debería probar en 2026: una creación de GROSSO que cumple un sueño
La cadena refuerza su vínculo con la tradición napolitana y el impacto social con una nueva pizza solidaria creada junto a Ángel Gómez Merino, mientras consolida su liderazgo como la mejor cadena de pizza artesanal de España.
GROSSO despide el año reafirmando su forma de entender la pizza como algo más que un plato: una experiencia que conecta origen, historia y propósito. La cadena española, referente de la auténtica pizza napolitana, suma un nuevo capítulo a su trayectoria con el lanzamiento de una pizza solidaria nacida de un viaje a Nápoles y de una historia personal transformada en acción. Al mismo tiempo, continúa recogiendo los frutos de una filosofía basada en la tradición, la calidad y el respeto por el oficio, consolidándose como la mejor cadena de pizza artesanal de España y una de las más destacadas del mundo según los principales rankings del sector.
La pizza solidaria La 224
Esta Navidad, GROSSO presenta La 224, su nueva pizza solidaria, disponible desde el 22 de diciembre y hasta el 25 de enero de 2026 en todos sus locales. La iniciativa va más allá de la gastronomía y se convierte en un gesto con impacto real: por cada pizza consumida, 1 euro se destina a la Fundación Pequeño Deseo, que desde el año 2000 trabaja para cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves.
La receta de La 224 se construye desde la sencillez y el respeto a la tradición: base de tomate San Marzano, provola fresca ahumada, prosciutto cotto, aceitunas, tomate semiseco, un toque de orégano y albahaca. Una combinación inspirada en la clásica Margherita que conecta directamente con el espíritu napolitano y con la idea de que los pequeños gestos también pueden dejar huella.
Una nueva pizza creada junto a Ángel Gómez Merino
La 224 nace del deseo número 224 de La Lista, el proyecto personal de Ángel Gómez Merino, un movimiento compuesto por 510 deseos que decidió cumplir tras la pérdida de su hermana Paloma. Ese deseo era aprender a hacer pizza, y encontró en GROSSO el compañero natural para hacerlo realidad.
Para cumplirlo, la cadena llevó a Ángel a Nápoles, la cuna de la pizza, donde se sumergió en la tradición napolitana: la masa, los ingredientes, los hornos y el trabajo de los pizzaioli. Allí, convertido en pizzaiolo por un día, creó su propia propuesta inspirada en su pizza favorita. El resultado es una pizza que hoy se sirve en los locales de GROSSO y que transforma una vivencia personal en una invitación colectiva a vivir intensamente y ayudar a quienes más lo necesitan.
GROSSO, la mejor cadena de pizza artesanal
Este lanzamiento coincide con un momento clave para la marca. GROSSO ha sido reconocida como la Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España y Tercera del Mundo por el prestigioso ranking 50 Top Pizza, considerado la guía más influyente del sector a nivel internacional.
A este reconocimiento se suma el premio al Mejor Pizzaiolo del Año otorgado a su Capo di Prodotto, Fabrizio Polacco, reforzando el posicionamiento de la cadena como uno de los grandes referentes de la pizza napolitana a nivel global. Con 50 locales en España y una fidelidad absoluta a la tradición, GROSSO sigue demostrando que viajar a Nápoles también puede empezar alrededor de una mesa.
