Penélope Cruz, Woody Allen y ahora David Beckham: este es el restaurante que ha enamorado a los famosos, y está en Barcelona
Desde personajes públicos de fama internacional del mundo del cine, hasta futbolistas con carreras mundialmente conocidas, esta es la parada obligatoria de todos ellos en su paso por la ciudad condal.
Ricardo Castelló
En Barcelona hay miles de restaurantes, pero no todos ofrecen la misma experiencia gastronómica. Los más destacables son el ABac, el Via Veneto, Los Caracoles y muchos más, pero David Beckham, exjugador del Real Madrid, tiene un cariño especial por el restaurante Botafumeiro, abierto desde 1975.
Cada vez que viaja a la Ciudad Condal, Beckham no deja pasar la oportunidad de visitar el Botafumeiro. En una de sus recientes estancias en la ciudad, fue visto disfrutando de angulas, un plato emblemático del restaurante, que le fue servido por uno de sus camareros. Las angulas son uno de los manjares más representativos del local.
¿Dónde se encuentra este establecimiento?
El restaurante Botafumeiro, fundado por José Ramón Neira Pérez, conocido como 'Moncho', se encuentra ubicado en el número 81 de la Carrer Gran de Gràcia, en pleno corazón de Barcelona.
A lo largo de los años, Botafumeiro se ha convertido en uno de los restaurantes más emblemáticos de Barcelona, siendo frecuentado por personalidades del mundo de la cultura, el cine y la política.
Entre sus clientes más conocidos se encuentran figuras internacionales como Penélope Cruz, Rafael Nadal, Woody Allen, Sean Connery, y Carlos Santana, quienes no solo buscan disfrutar de una excelente oferta gastronómica, sino también del ambiente único de este establecimiento, conocido por su decoración elegante y su impecable servicio.
¿Cuál es su oferta gastronómica?
Botafumeiro ofrece una propuesta gastronómica que destaca la cocina gallega y mediterránea. Entre sus entrantes se encuentran mariscos frescos, como langostinos, percebes, almejas y ostras, así como platos típicos gallegos como pulpo a la gallega y empanada gallega.
Entre sus arroces destaca el arroz con bogavante, así como el tradicional arroz caldoso con mariscos, que refleja la riqueza de la tradición marinera de la costa catalana y gallega.
En cuanto a los platos principales, sobresalen el rodaballo a la parrilla, las angulas, el solomillo de buey y el rape al vinagre, además de sus carnes de altísima calidad, como el chuletón de vaca gallega. Los postres, elaborados de forma artesanal, incluyen clásicos como el coulant de chocolate, el mousse de crema catalana y la tarta de queso.
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