El paraíso gastronómico que ha enamorado a los británicos está en el norte de España: las kokotxas a la parrilla son su plato estrella
Los británicos, españoles y el resto de turismo internacional tiene una parada obligatoria en este restaurante de Alta Cocina del norte: calidad local, talento y el mejor maridaje.
La propuesta del restaurante es una de las favoritas de los británicos y de los que se sientan a la buena mesa en nuestro país. La gastronomía del norte es sin duda uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestro país, permitiendo en cualquier escapada saborear los mejores platos. Basta acercarse a Bilbao para entender de lo que hablamos: en Neguri, una sentimental playa para los bilbaínos, se levanta desde 1912 el Palacio de Arriluce.
Este es un edificio que durante décadas fue símbolo de la burguesía industrial y que hoy inicia una nueva vida como hotel de lujo. Esta metamorfosis ha traído consigo un proyecto culinario ambicioso que resuena a nivel internacional: el restaurante Delaunay, una nueva referencia gastro para los que desean encontrar el sabor tradicional y la innovación entre los fogones. Este palacio combina la elegancia británica con guiños franceses: tras una larga restauración, el edificio se entiende como un hotel de lujo con menos de 50 habitaciones y la mejor propuesta gastronómica de la zona.
El restaurante favorito de los británicos está en Bilbao
En un entorno con estética cuidada y calidez refinada, el restaurante se ha convertido en un secreto a voces entre quienes buscan algo más que comer: buscan una experiencia. La carta, pensada con precisión, ofrece productos a la carta y la opción de dos menús especializados que prometen al cliente probar los mejores sabores de su cocina antes de volver a pasear por una ciudad vanguardista, cercana y totalmente renovada.
Alta Cocina con tintes tradicionales y sabores vanguardistas
El restaurante Delaunay rinde homenaje a la artista Sonia Delaunay, quien mantuvo una estrecha amistad con la primera marquesa de Arriluce. Ese vínculo cultural, casi íntimo, se puede palpar en los pequeños rincones del hotel: la bodega oculta tras la biblioteca, la antigua capilla convertida en un santuario del champán o los pasillos que conservan historias familiares.
La propuesta de Alta Cocina lleva la firma conceptual de Beñat Ormaetxea, uno de los cocineros más sólidos de Bizkaia. Desde su casa madre en Amorebieta, ha trasladado a Getxo (Bilbao) su interpretación del recetario vizcaíno en un ambiente más refinado. Aun así, a pesar de que Ormaetxea marca la línea culinaria, es Ekaitz Apraitz quien dirige el día a día de los fogones.
En carta, los precios de los platos oscilan entre los 15 y los 40 euros... Pero si hay algo que debes pedir sí o sí es su plato estrella: las kokotxas de merluza asadas a la plancha sobre centollo guisado y su pil-pil. Si eres de los que prefiere dejarse llevar por la maestría de los chefs, hay dos menús degustación: Menú EHIZA y Menú Innovación Beñat Ormaetxea. La primera de las propuestas cuesta 100 euros y tiene cuatro entrantes, cuatro platos distintos y dos postres.
La propuesta más suculenta es la segunda, cuyo precio es de 136 euros, tiene los mismos entrantes y la diferencia radica en los platos: son siete (incluyen las famosas kokotxas) y tres postres. ¡¿Te atreverías?! En tu próxima escapada al norte, este restaurante debe estar en tu itinerario sí o sí.
Síguele la pista
Lo último