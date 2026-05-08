El paraíso gastronómico de Alberto Chicote está en el norte: un sitio legendario que "tiene la barra más deseada de España”

El mediático cocinero madrileño Alberto Chicote es célebre por sus polémicos programas de televisión, pero poca gente sabe que en sus inicios fue uno de los chefs pioneros de la cocina fusión de la gastronomía española y uno de los impulsores de la cocina de vanguardia madrileña a finales de los 90.

Todos sus restaurantes han girado siempre en torno a esos conceptos: vanguardia y fusión, con guiños a la cocina asiática y recetario castizo. A lo largo de su trayectoria ha tenido varios locales (como el famoso Yakitoro que, aunque sigue abierto, ya no está regentado por él) o Puertalsol, en la icónica plaza del centro de Madrid.

Adriana Fernández

El único restaurante que tiene en la actualidad, Omeraki, también está en Madrid, y de nuevo gira en torno a la cocina fusión: sabores asiáticos y técnicas de cocina española, donde lo que manda es el producto de temporada.

La ciudad del norte de España que cualquier amante de la buena mesa debe conocer. / Istock

Sin embargo, que su vida gire en torno a Madrid no significa que el chef no disfrute de las cocinas que se hacen fuera de la capital. Todo lo contrario. El mediático cocinero ha encontrado en el norte de España la que probablemente es la “barra más deseada”.

Y por barra se refiere a una barra de pintxos, como no podía ser de otro modo, en una ciudad como San Sebastián, la ciudad de la que estamos hablando. Si hubiera de definir a Donostia con algo, sería con sus barras de pintxos del casco antiguo de la ciudad. Son el gran emblema de San Sebastián, con permiso de la playa de la Concha y su elegante paseo marítimo.

El gran templo de la barra gastronómica

Donostia es uno de los grandes templos de la barra gastronómica, y no solo para Chicote, sino para la mayoría de cocineros españoles. Entrar en cualquier bar o taberna y pedir un vino con pintxo se convierte en una experiencia diferente a la que se tiene en cualquier barra de bar de otra ciudad española.

Es el paraíso de los pintxos. / Istock / oktay ortakcioglu

La manera en la que están puestos sobre la barra, a la vista del cliente, estos bocados son pura tentación. Imposible resistirse a las gildas, a las kokotxas rebozadas, al txangurro, las alcachofas con foie, los perretxicos… en un ambiente genuino en el corazón del casco viejo donostiarra.

Y de todos los bares del centro, hay uno que para Chicote es el templo. Por eso lo recomienda como uno de sus sitios favoritos para comer y tapear. Es la barra de Ganbara, un lugar mítico en el casco antiguo de San Sebastián que, si no lo conoces, deberías anotarlo ya para visitar en tu próximo viaje a Donostia.

No son tapas, son platos combinados ensartados en un pincho. / Istock

El bar de pintxos que tienes que conocer en Donostia

Es el referente absoluto de la ciudad, que por algo lleva abierto desde 1984. Lo suyo son pintxos de alta calidad (en serio, son obras de arte en miniatura listas para comer con las manos), y por eso es uno de los locales que pueden presumir de haber recibido el título de Mejor Bar de Pintxos de la ciudad.

Si hubiera que elegir solo una de las creaciones que ofrece Ganbara, sin duda que sea con setas y hongos. Es una de sus especialidades, sobre todo cuando es temporada. Irse de la ciudad sin pasar por su barra es un delito.