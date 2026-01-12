El paraíso de los celíacos está en España: declarado el primer pueblo gluten free del mundo, con un impresionante patrimonio histórico y un idílico entorno natural
Este concejo asturiano cuenta con el mayor porcentaje de habitantes celíacos de todo el país.
Parece que en los últimos años la cantidad de personas celíacas ha aumentado de manera exponencial. Tampoco es algo sorprendente, pues es como todo: cuanto más se busque, más se encontrará, hasta que llegue el punto en que el porcentaje de la población que sufre esta enfermedad se estabilice.
Además de ser una enfermedad que afecta de manera significativa a la gente que la padece, hacer lo posible por evitar sus consecuencias tampoco es moco de pavo. Los alimentos sin gluten no son fáciles de encontrar, tanto a la hora de comprar como yendo a un restaurante, y los que existen suelen tener unos precios más elevados que el resto de productos alimentarios.
Por eso, la concienciación de que la comida sin gluten debería tener una mayor presencia en la vida cotidiana de todos nosotros es de suma importancia; algo que en un concejo de Asturias se han tomado de una manera muy seria, todo con el objetivo de brindar a sus habitantes celíacos la oportunidad de poder disfrutar del buen comer de la misma manera que el resto de la población.
Gluten is not welcome
En el concejo de Cangas del Narcea, situado en el suroeste de Asturias, el 13% de la población (compuesta por más de 11.000 habitantes) es celíaca. Es por esta razón que desde hace ya un tiempo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la Red Cangas Sin Gluten, un proyecto que agrupa todos los establecimientos que trabajan dietas sin gluten, todo con el objetivo que tanto los vecinos celiacos, como aquellos que estén de visita, puedan disfrutar de una gastronomía y un ocio seguro para ellos.
Lo mejor del proyecto es que no sólo comprende restaurantes, sino que en la red también figuran alojamientos (tanto hoteles como apartamentos y casas rurales) y tiendas. Así, podrás disfrutar de unas deliciosas tapas en La Refierta, una excelente hamburguesa en el ES3 burger, o de la mejor comida tradicional asturiana en El Moreno, podrás comprar unos embutidos exquisitos en Embutidos Santulaya, incluso hacer rutas en plena naturaleza con picnic incluido, todo sin tener que preocuparte lo más mínimo por si los alimentos contienen gluten o no.
Además, para ir todavía más sobre seguro, desde hace dos años el Ayuntamiento trabaja con el equipo de Celicidad, un entorno digital dirigido por la periodista canguesa Lorena Pérez y especializado en la enfermedad celiaca, que ayuda a los establecimientos de Cangas del Narcea a ofrecer opciones seguras para los celiacos.
Una visita a Cangas del Narcea
El elemento más destacado, sin duda alguna, de este concejo asturiano es el Monasterio de San Juan Bautista de Corias, fundado en 1032. Desafortunadamente, a mediados del siglo XVIII fue víctima de un incendio que destruyó gran parte del conjunto monumental; tan sólo se salvaron la iglesia, la sacristía y la biblioteca. Debido a su posterior reconstrucción, hoy en día posee una fachada de estilo neoclásico completamente diferente, monumental y sobria. Conocido como “El Escorial asturiano” y declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional, actualmente acoge el Parador Nacional de Turismo.
En el centro histórico de la villa, compuesto en gran medida por palacetes y casas de estilo rural de los siglos XVI al XVIII, se encuentra la Basílica de Santa María Magdalena, un fascinante ejemplo del barroco asturiano en el interior del cual se expone un hermoso conjunto de retablos barrocos, entre los que destacan el Mayor, obra de Pedro Sánchez Agrela.
Cangas del Narcea no solo goza de un impresionante patrimonio histórico, también está rodeado de un entorno natural único, configurado por bosques de hayas y robles, y cuya máxima expresión es el Bosque de Muniellos, uno de los robledales mejor conservados de toda Europa y declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000. Además de una geografía espectacular, con varias lagunas de origen glaciar, el bosque de Muniellos es también uno de los mejores lugares para observar al oso prado cantábrico en su hábitat natural.
Síguele la pista
Lo último