El paraíso de los celíacos está en España: declarado el primer pueblo gluten free del mundo, con un impresionante patrimonio histórico y un idílico entorno natural

En el concejo de Cangas del Narcea, situado en el suroeste de Asturias, el 13% de la población (compuesta por más de 11.000 habitantes) es celíaca. Es por esta razón que desde hace ya un tiempo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la Red Cangas Sin Gluten, un proyecto que agrupa todos los establecimientos que trabajan dietas sin gluten, todo con el objetivo que tanto los vecinos celiacos, como aquellos que estén de visita, puedan disfrutar de una gastronomía y un ocio seguro para ellos.