Los nuevos restaurantes con estrella Michelin de España que tienes que probar antes de que termine el año

No todo fueron buenas noticias en la noche. Hubo un total de 11 restaurantes que perdieron su estrella. Aunque en la mayoría de los casos esta mala noticia fue consecuencia de un cierre o de un traslado –como es el caso del restaurante Ramón Freixa en el Hotel Único de Madrid o del restaurante de Berasategui Etxeko– hay un par de restaurantes que se llevaron la decepción de ver cómo una nueva visita de los inspectores no había visto satisfecha las exigentes expectativas de la guía.