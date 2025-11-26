Los nuevos restaurantes con estrella Michelin de España que tienes que probar antes de que termine el año
Anoche se celebró en Málaga la Gala Michelin 2026 y estos son todos los restaurantes españoles que salieron con un nuevo reconocimiento (y los 11 que lo han perdido por el camino)
Si bien hay multitud de reconocimientos en el sector gastronómico que sirven de brújula a la hora de etiquetar los establecimeintos que visitamos, hay una entrega de premios que recibe una atención especial: la Gala Michelin.
Cada año, los críticos de la Guía Michelin visitan alrededor de 250 restaurantes y elaboran 1000 informes cada uno tratando de seleccionar los restaurantes que merecen una visita, los que merecen un desvío y los que merecen un viaje.
De cara a la Guía de 2026, la Gala ha tenido lugar en el espacio Sohrlín Andalucía de Málaga y ha culminado con 25 nuevos restaurantes en el firmamento español y 5 nuevos Dos Estrellas. Ningún restaurante ha conseguido sumarse al exclusivo podio de las Tres Estrellas este año.
Estos son todos los restaurantes galardonados.
Los nuevos restaurantes con Una Estrella Michelin en España
Madrid y Barcelona no paran. Su explosión gastronómica no hace más que crecer y ya ni siquiera es noticia. Este año hay tres locales en la capital (Ancestral, Emi y Èter) y dos en la Ciudad Condal (Kamikaze y Scapar) que alcanzan su primera estrella.
Más sonoro ha sido el auge de Castellón, con nada menos que dos nuevos integrantes en la lista (ubén Miralles y Llavor), así como en Bizcaia (La Revelía y Bakea); además de la obtención, por primera vez, de una estrella en las localidades de Granada (Faralá) y Lugo (Vértigo).
En total, 25 restaurantes se unen a la lista, cerrando una lista que engloba 254 establecimientos con Una Estrella en España.
Asturias
- Regueiro
Barcelona
- Scapar
- Kamikaze
Bilbao
- Islares
Bizcaia
- Bakea
- La Revelía
Cádiz
- Mare
Cantabria
- Pico Velasco
Castellón
- Llavor
- Rubén Miralles
Córdoba
- ReComiendo
Granada
- Faralá
Huesca
- Casa Rubén
Lugo
- Vértigo
Madrid
- Ancestral
- Emi
- Èter
Málaga
- Palodú
Murcia
- Barahonda
Ourense
- Miguel González
San Sebastián
- Itzuli
Sevilla
- Orchando
Tenerife
- El taller de Seve Díaz
- Haydée by Víctor Suárez
Valencia
- Simposio
Los nuevos restaurantes con Dos Estrellas Michelin en España
Aquí el dominio de Barcelona es absoluto. Hay un total de cinco restaurantes que logran la segunda estrella:
- Barcelona: Aleia, Enigma y Mont Bar
- Madrid: Ramón Freixa Atelier
- Lleida: La Boscana
En total, 37 restaurantes acumulan dos astros entre España y Andorra. En cuanto a los Tres Estrellas, se mantienen los 16 que teníamos ya el año pasado.
Otros reconocimientos de la Guia Michelin
Especial mención merecen las Estrellas Verdes, que reconocen a aquellos restaurantes con un compromiso especial por la sostenibilidad. Las cinco nuevas incorporaciones son para Ama (Gipuzkoa), Bakea (Bizkaia), Garena (Bizkaia), Hika (Guipuzkoa) y Terrae (Mallorca).
En la gala también se hicieron entrega de los reconocimientos de Sala, Sumiller, Young Chef Award y Mentor Chef. El reconocimiento de Sala fue para Abel Valverde, de 1911; el galardón al mejor Sumiller para Juan Carlos García, de Smoked Room; el Young Chef Award para Juan Carlos García, de Vandelvira; y el premio Mentor Chef fue para Quique Dacosta.
Para aquellos que viajan mirando el bolsillo, los reconocimientos Bib Gourmand, que alaban la buena cocina a precio ajustado, sumaron 29 novedades para llegar a un total de 204 propuestas. Por último, las recomendaciones sumaron 128 nuevas entradas, con un total de 784.
Los restaurantes que han perdido su estrella Michelin
No todo fueron buenas noticias en la noche. Hubo un total de 11 restaurantes que perdieron su estrella. Aunque en la mayoría de los casos esta mala noticia fue consecuencia de un cierre o de un traslado –como es el caso del restaurante Ramón Freixa en el Hotel Único de Madrid o del restaurante de Berasategui Etxeko– hay un par de restaurantes que se llevaron la decepción de ver cómo una nueva visita de los inspectores no había visto satisfecha las exigentes expectativas de la guía.
Esta es la lista completa de restaurantes que han perdido su estrella.
- Pérdida por traslado: Ramón Freixa (Madrid), Ancestral (Illescas), Aürt (Barcelona), Etxeko (Ibiza), Haydée by Víctor Suárez (Tenerife).
- Pérdida por cierre: Tohqa (Puerto de Santa María), Baluarte (Soria), Oria (Barcelona), Es Tragón (Ibiza)
- Pérdida por otros motivos: La Finca de Loja (Granada), Cancook (Zaragoza)
