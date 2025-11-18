Estas son las nueve rutas del vino que hacen de Castilla y León un destino que conquista por su sabor, su historia y su autenticidad
Más allá de los viñedos, el enoturismo en Castilla y León es una experiencia que invita a descubrir su patrimonio, su gastronomía y la vida de sus pueblos. Estas nueve rutas certificadas resumen la esencia del norte de España.
Castilla y León no solo es una tierra de grandes vinos, sino también de pueblos con alma y tradiciones vivas. Repartidas por toda la comunidad, las nueve rutas del vino certificadas —Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Rueda, Ribera del Duero, Sierra de Francia, Toro y Zamora— ofrecen una manera diferente de conocer la región: viajando despacio entre bodegas familiares, paisajes infinitos y villas monumentales.
Cada ruta es una invitación a saborear el territorio. Desde las laderas del Bierzo, cubiertas de viñas centenarias, hasta los cañones del Duero en Arribes, donde los viñedos se asoman al abismo, el visitante descubre una Castilla y León de contrastes que combina lo rural, lo natural y lo cultural.
Un encuentro que refuerza el liderazgo enoturístico
La Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León celebró recientemente en Madrid un encuentro profesional con periodistas, prescriptores e instituciones para dar a conocer la diversidad y el potencial de estas rutas.
Durante la jornada, se destacó el papel del vino como motor de desarrollo turístico y económico, así como la importancia de la colaboración entre bodegas, alojamientos rurales, hosteleros y artesanos locales.
El evento sirvió además para consolidar el liderazgo de Castilla y León como referente nacional del enoturismo, gracias a su equilibrio entre sostenibilidad, autenticidad y calidad en la experiencia del visitante.
Donde el vino se mezcla con el paisaje
En cada itinerario, el vino se convierte en hilo conductor. En Ribera del Duero, las bodegas vanguardistas conviven con templos románicos y pueblos medievales; en Rueda, la variedad verdejo encuentra su cuna entre monasterios y campos dorados; y en Cigales, el rosado marca el ritmo de una ruta que combina arte, historia y enología.
Más al sur, Sierra de Francia invita a perderse entre pueblos de piedra y naturaleza exuberante, mientras que en Arlanza o Zamora se respira autenticidad y silencio, con experiencias que unen vino, gastronomía y hospitalidad rural.
En todas ellas, el visitante puede combinar visitas a bodegas, museos del vino, paseos por viñedos, catas comentadas y talleres gastronómicos con escapadas culturales, senderismo o turismo de bienestar. El resultado es un viaje completo y sensorial.
Toro, un pueblo mágico donde el vino tiene alma
Entre las nueve rutas destaca Toro (Zamora), que además forma parte de la red de Pueblos Mágicos de España. Su silueta, dominada por la colegiata de Santa María la Mayor, se asoma al Duero con orgullo. Aquí, el vino es más que un producto: es identidad, cultura y forma de vida.
En las bodegas subterráneas del casco histórico aún se respira el aroma del vino joven de la Denominación de Origen Toro, conocida por su potencia y carácter. Pero también hay arte, historia y una oferta cultural que conecta con la nueva generación de viajeros rurales.
Visitar Toro es hacerlo con todos los sentidos: pasear entre sus calles medievales, brindar con una copa de tinto frente a un paisaje de viñedos y sentir cómo el tiempo se detiene en un pueblo que ha sabido modernizarse sin perder su esencia.
Nueve rutas, una sola filosofía: vivir el vino
La Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León promueve un modelo de turismo basado en la sostenibilidad, la cooperación y la calidad, donde cada visitante se convierte en embajador del territorio.
Este proyecto ha situado a la comunidad como referente del enoturismo español, uniendo a bodegas, hosteleros, artesanos y productores locales en torno a un mismo objetivo: preservar el paisaje y dinamizar el medio rural.
Las rutas del vino son, en definitiva, una forma de vivir Castilla y León desde dentro, entre viñedos, pueblos de piedra y atardeceres dorados. Una experiencia donde cada copa cuenta una historia, y cada visita deja un recuerdo imborrable.
