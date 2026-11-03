Nadie lo conoce, pero lo llaman "el paraíso del pulpo a feira": el pueblo de Galicia con aguas termales, rutas fluviales, molinos y un templo de Antonio Palacios

En el siglo XII, un soldado llamado Diego Arias recibió el coto de Marín, en la ría de Pontevedra, como pago por sus servicios en la guerra. Cuando murió su mujer, ingresó como monje en el monasterio de Oseira, en el interior de Ourense, y el monasterio heredó sus tierras. Desde entonces, los vecinos de Marín pagaron parte de sus rentas a los monjes con lo que daba el mar, y entre esos productos estaba el pulpo, fácil de transportar y de conservar.

Ración de pulpo a feira, receta tradicional de pulpo en Galicia / Istock

Los encargados de subirlo hasta el interior eran carreteros de un pueblo cercano al monasterio. Allí lo limpiaban, lo golpeaban y lo secaban, y empezaron a venderlo en las ferias de ganado, primero seco y después cocido. Así nació, lejos del mar, una de las formas más populares de comer pulpo en Galicia, y de ahí le viene el nombre: pulpo á feira, el de las ferias. Y el pueblo, O Carballiño.

Sara Fernández García

La fiesta del segundo domingo de agosto

Siglos después, el pulpo de aquellas ferias se convirtió en fiesta. La primera Festa do Pulpo se celebró a principios de los años sesenta, y con ella se fijaron las figuras del pulpeiro y la pulpeira, que cortan el pulpo con tijera y lo sirven en platos de madera. La madera tiene su porqué: absorbe el agua de la cocción y deja en la superficie solo el aceite, el pimentón y la sal.

Pulpo cocido en una feria típica en O Carballiño. / Istock

La fiesta se celebra cada segundo domingo de agosto en el Parque Municipal y a día de hoy está declarada de Interés Turístico Nacional, con la categoría de Internacional. El 4 de agosto de este año, además, O Carballiño volvió a batir su propio récord mundial con una tapa de pulpo de 610 kilos y 1.800 raciones, servida en una fuente de más de cinco metros de diámetro en la plaza Mayor, con 55 kilos de aceite, 8 de sal y 3 de pimentón.

Un faro de granito en el centro del pueblo

Desde casi cualquier punto de O Carballiño se ve la torre de la Veracruz. A mediados del siglo XX, el párroco Evaristo Vaamonde y los vecinos encargaron un templo nuevo a Antonio Palacios, el arquitecto de O Porriño que había levantado en Madrid el Palacio de Comunicaciones y el Círculo de Bellas Artes. La primera piedra se puso en 1943. Palacios murió antes de verlo terminado, y el templo se abrió al culto en 1952, con la torre todavía a medio construir. La torre, de 52 metros, se acabó cinco años más tarde.

Iglesia de Vera Cruz en O Carballiño / Istock

Todo el templo está hecho con granito y pizarra de la comarca, y mezcla ábsides de aire románico con arcos apuntados y grandes ventanales. Dentro, una rotonda con ocho columnas octogonales y arcos parabólicos guarda un fragmento de la Santa Cruz que llegó al pueblo en 1901, regalo del patriarca de Jerusalén y hoy Bien de Interés Cultural.

Iglesia de la Vera Cruz en Carballiño / Istock

Las termas de Arenteiro

El otro gran nombre de O Carballiño es el agua. La historia de su balneario se remonta a principios del siglo XIX, y sus aguas, sulfurosas, sódicas y ligeramente radiactivas, brotan a entre 22 y 28 grados. Se usaron durante generaciones para dolencias reumáticas, respiratorias y digestivas, y el edificio se reformó más adelante. En el mismo municipio está el balneario de Caldas de Partovia, de origen romano, cuyas aguas fueron declaradas de utilidad pública.

El balneario queda a orillas del río Arenteiro, junto al Parque Municipal, un bosque de unas 32 hectáreas desde el que parte el Sendero Termal y de Salud, un paseo de 1,7 kilómetros y unos treinta minutos, incluido entre los Senderos Azules de España. El camino pasa junto a una antigua fábrica de papel, el balneario histórico, los puentes de Ponterriza y A Labandeira y la Pena dos Namorados, un grupo de rocas de granito.

Antiguo edificio termal exterior visto desde la carretera, paisaje verde en Carballiño / Istock

Molinos y rutas junto al río

Por el mismo sendero aparecen los molinos que movía el Arenteiro. El Muíño do Anxo, restaurado junto a la casa del molinero, funciona hoy como museo etnográfico y solo abre en verano, y el Muíño das Lousas también ha sido recuperado. En el mismo río quedan las ruinas del Muíño de Filgueira, que molió grano hasta mediados del siglo XX.

Antiguos molinos de agua / Istock / chris DoAl

Quien quiera una caminata más larga tiene la Senda do Arenteiro, el PR-G 79, de 11,1 kilómetros, que une el Parque Municipal con el conjunto histórico de Arenteiro y pasa por el monte das Regas, el puente medieval de Ponterriza y las aldeas de Moldes y Cabanelas. Cerca del pueblo se levanta también el pazo de Banga, de la familia Quiroga, donde vivió Emilia Pardo Bazán y que le sirvió de escenario para su novela 'El cisne de Vilamorta'. Se ve desde fuera, porque no se visita por dentro.