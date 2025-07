Visitamos el museo más delicioso del mundo: un paraíso para los amantes del chocolate en el corazón de Zúrich

Lo primero que aparece ante los ojos es una fuente de nueve metros de altura de la que emana, densa y lentamente, un chorreante chocolate capaz de hacer ensalivar hasta el menos goloso del mundo. Así es la dulce bienvenida de Lindt Home of Chocolate , la emblemática sede de esta firma suiza que es líder mundial en la categoría de chocolate Premium . Un descomunal edificio de 1.500 m2, que no sólo acoge un centro de investigación y producción, sino también un museo, una cafetería, un auditorio, diversos espacios para cursos y talleres y la tienda de chocolate Lindt más grande del mundo .

All you can eat...