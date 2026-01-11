El "mítico" restaurante de Sevilla que mantiene sus tapas enormes y bajos precios en pleno Centro: tiene un Solete Repsol

Este negocio de la capital hispalense abrió sus puertas por primera vez en 1962.

La ciudad que cuenta con un restaurante muy bueno con precios económicos
La ciudad que cuenta con un restaurante muy bueno con precios económicos / RussieseO

"Raciones generosas, buen precio y ambiente de los que invitan a volver", así califica la Guía Repsol uno de los restaurantes más "míticos" de toda la ciudad de Sevilla que, a pesar de situarse a pleno Centro, ha continuado manteniendo sus tapas caseras y sus precios de antes, con toda clase de guisos y especialidades disponibles por apenas unos euros.

Sevilla, Andalucía, España

Sevilla, Andalucía, España

 / Marcus Lindstrom

Este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1962 y que ha conseguido un Solete con Solera de la Guía Repsol por la calidad y variedad de sus platos es el restaurante Er Caserío, un establecimiento con más de 60 años de trayectoria y una carta repleta de tradición e historia.

Qué pedir en Er Caserío: solomillo al whisky y croquetas de trufa

"En este local tradicional ofrecen platos como el solomillo al whisky y las croquetas de trufa", señala la Guía Repsol sobre los imprescindibles de este negocio situado en la calle Acetres número 7.

Pero no solo ha conseguido conquistar a los expertos gastronómicos, sino también a sus propios comensales, que han otorgado una puntuación de 4,5 sobre 5 tras degustar su amplia variedad de platos.

Tapas desde 3 euros en Sevilla: de todas las variedades

Una experiencia gastronómica en el que pueden probar una amplia variedad de guisos y platos en los que su principal reclamo son sus contundentes y asequibles tapas.

Así, en este emblemático lugar se pueden degustar toda clase de tapas desde 3 euros y hasta un máximo de 4,50 euros, como su ensaladilla, patatas aliñadas, potaje de garbanzos, potaje de alubias, espinacas, pisto con huevo o albóndigas.

A estos se suman especialidades como la carrillada, sangre encebollada, higaditos de pollo, pollo al ajillo, solomillos al whisky, merluza con mayonesa y calamares, boquerones, salmonetes y chocos fritos, entre otros.

Su amplia carta de platos y bebidas están disponibles en su local del casco histórico de lunes a sábado en horario de 8.00 a 18.00 horas, aunque el horario puede sufrir modificaciones durante festivos.

