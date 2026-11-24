Entre Madrid y Barcelona se encuentra uno de los mercados modernistas más bonitos de España, el Mercado Central de Zaragoza. Inaugurado en el año 1903 bajo el diseño del arquitecto Félix Navarro Pérez, es una de las joyas más importantes del modernismo industrial en España. Inspirado en los grandes mercados parisinos de finales del siglo XIX, su imponente estructura de hierro, piedra y cristal sustituyó al antiguo mercado al aire libre de la plaza de Lanuza.

Desde la magia de Budapest hasta la preciosa Tallín... ciudades que, entre los meses de noviembre y enero, acogen los mejores mercadillos de Navidad de Europa. En esta época, sus calles se llenan de luces, árboles de Navidad, guirnaldas y casetas entre las que pasear y disfrutar del ambiente festivo con todos los sentidos. Olores, colores y sabores que harán que cualquiera se deje invadir por el auténtico espíritu navideño. /

A diferencia de otros mercados históricos como San Miguel en Madrid o La Boqueria en Barcelona que hoy son exclusivamente turísticos o de hostelería, el de Zaragoza sigue siendo el mercado habitual donde compran los vecinos. Tras su rehabilitación en el año 2020, mantiene 74 puestos tradicionales de producto fresco junto a solo cuatro espacios de restauración. Destaca principalmente por combinar la ingeniería funcional de hierro y cristal con una rica ornamentación artesanal.

Mercado Central de Zaragoza / Istock / MarioGuti

Un verdadero icono del modernismo

El Mercado Central de Zaragoza es un icono del modernismo y está catalogado como Bien de Interés Cultural y, a día de hoy, es uno de los sitios turísticos más reclamados de la capital aragonesa. Por eso no es de extrañar que haya sido nombrado miembro de la Unión Mundial de Mercados, un reconocimiento que lo convierte en especial. En total podrás ver hasta 74 puestos diferentes, entre los que destacan 13 dedicados a la carne, 11 a la alimentación de frutos secos y dulces, 7 pollerías, 12 de pescados y congelados, 13 de frutas, verduras y flores y 3 de menuceles.

Mercado de Zaragoza / Istock / Jan Willem van Hofwegen

Por dentro, podrás ver un edificio de planta rectangular que se divide en tres naves, como si fuera una basílica. Algo que destaca es que la nave central es mucho más alta que las demás, esto se debe a que así el aire puede circular mucho mejor y que la luz entre con mucha más facilidad. Si lo observas desde fuera, lo que más te llamará la atención son sus tres grandes arcos de medio punto sostenidos por columnas dobles de piedra. A todo esto, encontrarás muchos detalles en hierro forjado y carteles con dibujos de alimentos que ayudaban a los compradores a saber qué se vendía en cada puesto de un solo vistazo.

¿Cuándo lo puedes visitar?, horarios y mucho más

Una de las zonas que más llaman la atención es el Zentral Rombo, ubicado en el centro y que funciona bajo un modelo de restauración compartida y de autoservicio. Para empezar, no puedes no pasarte por su barra-cafetería, donde podrás degustar desde desayunos hasta tapeo clásico de tardeo. Lo más delicioso son sus pinchos de tortilla casera, croquetas y patatas bravas. Si eres más de productos marinos, La Mar de Bien, es una opción perfecta para ti, aquí podrás comer desde sus mejores frituras como calamares o puntillas hasta ensaladillas y vinagrillos como gildas de anchoa y pulpo.

El Dato Los puestos tradicionales abren tanto de mañana como de tardes de lunes a viernes. En cambio la zona gastronómica mantiene su horario desde primera hora de la mañana hasta la madrugada, 1:30 entre semana y 2:30 los fines de semana.

Otro de los puestos destacados son sus famosas recetas de carnes y bocadillos contundentes. Sus platos estrella son los bocadillos de pastrami, la parrillada aragonesa, las migas con acompañamientos, tablas de montaditos y raciones para compartir como nachos. Por último, sus pop-ups con las mejores hamburguesas smash de toda la región de Aragón.