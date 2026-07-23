El mercado modernista donde compran algunos de los mejores cocineros de Valencia: más de 1.200 puestos, arquitectura de principios del siglo XX y uno de los mayores de Europa

No es sorpresa que las ciudades cambian con sus habitantes, el tiempo y la vida que crece y cambia dejando esa sensación de que las cosas ya no están donde las dejamos. Los locales de siempre han cambiado, las mercerías son tiendas vintage y las cafeterías hace tiempo que no ponen periódicos sobre la barra. Pero algunos sitios, como este, se mantienen contra vientos y mareas donde un día les dieron su espacio.

Adriana Fernández

El mercado de abastos es uno de estos espacios anacrónicos que, a vista y olfato, parece no haber cambiado. Desde los puestos bautizados bajo el dueño hasta la venta gremial de todo tipo de productos frescos, desde frutas y verduras hasta las carnes más exquisitas, el mercado se mantiene como claro imprescindible de cualquier ciudad del mundo. También en Valencia.

Interior del Mercado central de Valencia / Istock

Mercat Central de València

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Ministerio de Cultura de España, el Mercat Central de València es, además del corazón de comercio de la ciudad, el mayor mercado de productos frescos de Europa debido a su volumen y variedad, con una superficie total de 8.000 metros cuadrados distribuidos en una planta irregular que se adapta a la trama urbana, de carácter medieval.

CURIOSIDAD HISTÓRICA Este mismo espacio lleva milenios sirviendo a la misma función: desde la época de la Balansiya musulmana y posterior conquista cristiana, esta plaza exacta ha albergado el mercado ambulante de la ciudad. Era el zoco extramuros y, más tarde, el gran mercado barroco al aire libre.

Interior del Mercado Central de Valencia. / Istock

Ubicado en la plaza homónima, una de las razones por las que este mercado impresiona es precisamente su estética exterior. El edificio debe su diseño al modernismo valenciano, un movimiento arquitectónico estilístico basado en la luz y los materiales industriales.

Diseñado en 1910 por los catalanes Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial, dos figuras especialmente influyentes en la escuela del momento en Barcelona, estos verían finalizada su obra dieciocho años después, en 1928, bajo la supervisión de Enrique Viedma y Ángel Romaní, en una combinación perfecta de hierro fundido, cristal estructural, azulejos cerámicos polícromos y piedra decorada.

Exterior y acabados del Mecado Central de Valencia. / Istock

Asimismo, no se puede visitar esta mole estructural sin dedicar un vistazo a la cúpula central que lo preside: 30 metros de altura en el eje de su inmenso techo, decorada con vidrios de diferentes colores que emulan la viveza de las frutas y verduras que conforman la huerta valenciana, y bañan de luz todo a su paso.

EL DATO La veleta de hierro que corona la cúpula del mercado tiene forma de una cotorra, “la Cotorra del Mercat”. La tradición popular cuenta que esta cotorra chismosa se pasa el día “comentando” los cotilleos del barrio con el Pardal de Sant Joan, el pájaro veleta de la vecina iglesia de los Santos Juanes), el eterno contraste entre sagrado y lo profano.

Veleta con la cotorra / Istock / JUAN ANTONIO ORIHUELA SANCHEZ

La mejor huerta de Levante

El espacio cuenta con alrededor de 1.200 puestos, divididos en sectores como frutería, carnicería, pescadería o especializados en salazones, en una oferta que, lejos de respuesta a una necesidad turística, continúa trabajando por y para la producción y necesidad local, siendo uno de los grandes favoritos de los mejores chefs de la ciudad, para llenar la alacena.

Interior y puestos del Mercado Central de Valencia. / Istock

Entre los nombres más cocidos destaca Ricard Camarena, dos veces Estrellas Michelin, quien cuenta con su propio espacio dentro de la estructura: Central Bar, de tapas y bocadillos; otros incluyen a Begoña Rodrigo, con La Salita; o Quique Dacosta cuyos restaurantes valencianos se nutren de la lonja del mercado.

Lista de la compra e imprescindibles

Puestos a llevarte un souvenir... o probarlo en el momento, estas son algunas de nuestras recomendaciones:

La Huerta: Naranjas valencianas, alcachofas de Benicarló y el auténtico garrofó, una alubia gigante indispensable para la paella valenciana, son algunos de tus imprescindibles.

Naranjas valencianas, alcachofas de Benicarló y el auténtico garrofó, una alubia gigante indispensable para la paella valenciana, son algunos de tus imprescindibles. El Mar : los pescados frescos del mercado, propios del Golfo de Valencia, incluyen desde el lluç (merluza) hasta la anguila de la Albufera para el clásico plato all i pebre.

: los pescados frescos del mercado, propios del Golfo de Valencia, incluyen desde el lluç (merluza) hasta la anguila de la Albufera para el clásico plato all i pebre. Joyas locales, y uno de los mejores regalos que puedes llevar de tu paso por Valencia, es el azafrán puro local, los embutidos artesanales de Requena o las salazones tradicionales.

Lonja de la Seda, Valencia / Istock

Asimismo, y ya que estás por la zona, no dudes en visitar el entorno monumental del Mercat Central de València, un triángulo patrimonial espectacular: por un lado, la Lonja de la Seda, frente a este primero, una obra maestra del gótico civil declarada Patrimonio de la Unesco; por otro la Iglesia de los Santos, con su curiosa veleta, un despliegue gótico-barroco que te dejará sin palabras.