El mercado modernista más bonito de España se llama "la Catedral Gastronómica": un edificio emblemático declarado Bien de Interés Cultural con más de 250 puestos y un chef con 2 estrellas Michelín
Es uno de los lugares más visitados de Valencia y dentro de poco cumplirá 100 años.
Si eres de buen comer, probablemente has visitado algunos de los mercados más populares de España como el de San Miguel en Madrid, La Boquería en Barcelona o el de Abastos en Santiago de Compostela. Aparte de permitirte disfrutar de una comida deliciosa y un rato agradable, todos ellos se caracterizan por tener un ambiente único y pintoresco.
Sin embargo, ninguno de ellos tiene el título de “la Catedral Gastronómica”. Si quieres conocerla, deberás viajar a Valencia, donde se encuentra el mercado modernista más bonito del país y uno de los más grandes de Europa. Cuenta con una gran cantidad de puestos y, si quieres disfrutar de la gastronomía española de toda la vida, no deberías perdértelo.
Un mercado con casi 100 años
Hablamos del Mercado Central de Valencia, inaugurado en 1928 y uno de los lugares más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. Fue diseñado por los arquitectos Alejandro Soler March y Francisco Guardia Vial tras modificar el Mercado Nuevo, un anterior proyecto de la ciudad que no cumplió con las expectativas esperadas.
Es uno de los edificios más visitados de la ciudad y cuenta con una estructura modernista impresionante. Su interior se caracteriza por un estilo racionalista, con los puestos distribuidos a lo largo de una serie de calles rectilíneas atravesadas por 2 vías. Por otro lado, su exterior cuenta con dos cúpulas principales hechas de hierro, cristal y cerámica, y el edificio alcanza los 30 metros de altura. Además, cuenta con azulejos de tonos azules, blancos y cobalto en los que será inevitable que te fijes tanto desde dentro como desde fuera.
El mejor lugar para comprar productos frescos
Si quieres comprar productos frescos, el Mercado Central de Valencia es ideal para ello, ya que cuenta con más de 250 puestos en los que podrás encontrar frutas, hortalizas, pescados y carnes listos para que te los lleves a casa. Si, además, quieres cogerte algo para tomar allí, el mercado tiene los lugares perfectos para hacerlo.
Algunos de ellos son UNO, con una carta llena con bocadillos, ensaladas o dulces listos para llevar; Retrogusto, experto en café; Central de Latas, con conservas de mejillones, sardinas, bacalao o atún; Afandi Delicias del Sultán, expertos en la cocina oriental artesanal; o Central Bar, que pertenece a Ricard Camarena, un chef con dos estrellas Michelín.
Si quieres comprar productos frescos y disfrutar de platos deliciosos mientras visitas un edificio icónico, recuerda apuntar el Mercado Central de Valencia en tu lista.
