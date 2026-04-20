El mercado histórico que casi nadie conoce y que es una joya arquitectónica del siglo XIX: se puede comer muy bien por menos de diez euros y dicen que es la mejor plaza de abastos de la ciudad
Descubrimos uno de los mayores secretos gastronómicos del país.
Alrededor de todo el territorio español contamos con multitud de mercados gastronómicos, en los que podemos encontrar una extensa variedad de productos de la más alta calidad, ya sean frutas y verduras frescas, pescado recién traído de las lonjas, carnes y embutidos exquisitos, e incluso restaurantes donde disfrutar de una buena comida.
Si bien todos somos conscientes de la existencia de estos mercados, muchos de los cuales son ampliamente conocidos -como el Mercado de San Antón en Madrid, el Mercado Central de València, o La Boqueria en Barcelona-, todavía hay algunos mercados muy desconocidos por gran parte de la población.
Monumento modernista
En el centro histórico de la ciudad de Murcia, a escasos diez minutos de la Catedral, el Mercado de Verónicas es la principal plaza de abastos de la ciudad. Ya presente alrededor del siglo XV, el edificio actual data de principios del siglo XX; diseñado por el arquitecto Pedro Cerdán, el edificio es de un claro estilo modernista, con una fachada cubierta de grandes ventanales y un perfil sobrio.
Muy cerca también de los restos de la antigua muralla, a mediados de la década de los 70 se llevó a cabo una reforma del interior del mercado, la cual tenía como objetivo una mejor organización del espacio. Desde entonces, son varias las actualizaciones llevadas a cabo para poder adaptar el mercado a las nuevas necesidades.
Desde su inauguración a finales de la década de 1920, siendo la comercialización de las producciones agrícolas de la huerta murciana el principal objetivo para su construcción, el mercado se ha convertido en un importante lugar de encuentro tanto para vecinos y comerciantes, así como visitantes. Aquí, en las dos plantas con las que cuenta el edificio, los clientes pueden encontrar los mejores productos de la región.
Productos gastronómicos de maravilla
Mientras que en la planta inferior del mercado es donde se hallan los puestos de carnes, pescados, frutas y verduras, es en la planta superior donde hay los restaurantes y bares en los que el visitante puede sentarse a degustar lo mejor de la gastronomía de la ciudad, con platos de lo más gustosos y a precios de lo más asequibles. Otra excelente oportunidad para conocer los productos de la región son las degustaciones gastronómicas, en las que probar los platos más clásicos de la gastronomía murciana (el zarangollo, el paparajote o el salmorejo, entre otros); también son una muy buena alternativa las catas de vino, los talleres de cocina o los concursos gastronómicos.
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