Es el mercado gastronómico más bonito de Murcia: levantado en un precioso edificio modernista que en el pasado fue sede de Correos

Aparte de paisajes espectaculares, monumentos llenos de historia y calles llenas de vida, si hay otra cosa de la que España puede presumir con orgullo es de su gastronomía. Sitios como el Mercado de San Miguel en Madrid, el de La Boquería en Barcelona, el de Abastos en Santiago de Compostela o el de Atarazanas en Málaga llevan años siendo lugares icónicos en los que disfrutar de la comida española.