Es el mercado gastronómico más bonito de Murcia: levantado en un precioso edificio modernista que en el pasado fue sede de Correos
Cuenta con 14 puestos en los que probar platos de todo tipo y disfrutar de una tarde y noche increíbles.
Aparte de paisajes espectaculares, monumentos llenos de historia y calles llenas de vida, si hay otra cosa de la que España puede presumir con orgullo es de su gastronomía. Sitios como el Mercado de San Miguel en Madrid, el de La Boquería en Barcelona, el de Abastos en Santiago de Compostela o el de Atarazanas en Málaga llevan años siendo lugares icónicos en los que disfrutar de la comida española.
Sin embargo, hay uno muy infravalorado que no tiene nada que envidiarles. Para conocerlo es necesario ir a la ciudad de Murcia, donde podrás disfrutar de la mezcla perfecta entre la cocina tradicional de la zona y los platos más internacionales. Además, se encuentra en un edificio de lo más curioso: una sede de Correos.
Un mercado “por correo”
Hablamos del Mercado de Correos, situado en un antiguo edificio modernista de la compañía con la que comparte nombre que fue construido entre 1930 y 1932. Tras su cierre en la década de los 80, en 2018 abrió sus puertas como mercado gastronómico y zona de eventos tras ser habilitado por el estudio del arquitecto Enrique de Andrés, experto en restauración.
El recinto cuenta con 14 puestos gastronómicos en los que degustar platos y bebidas de todo tipo. Si te llama más lo internacional tienes Wafu, con comida japonesa; China Food, expertos en el arroz de jazmín mil delicias y el ramen; o Casa Azzurri, fundada en 2006 y profesional de la cocina italiana. Si por otro lado te apetece probar la cocina tradicional murciana, tienes El Disparate o la Confitería Serrano, perfecta para el postre.
Si estás visitando la ciudad y por alguna razón no puedes acercarte (aunque deberías), no te preocupes, puedes pedirlo a domicilio con Glovo, Just Eat o Uber Eats. Sea como sea, no puedes irte de la ciudad sin degustar algún plato del Mercado de Correos, un lugar imprescindible en la Región de Murcia y cada día un mayor referente de la gastronomía.
El tardeo perfecto
Si al terminar de probar la comida del mercado te apetece pasar una tarde especial, debes acercarte a El Invernadero, una zona de copas que abre todos los días a partir de las 3 de la tarde. Además, si decides alargar la tarde y quedarte hasta por la noche, te encontrarás con un gran ambiente musical de la mano de un DJ.
¿Un búnker dentro del mercado?
Justo debajo de El Invernadero se encuentra un búnker de la época de la Guerra Civil. Fue construido en 1937 y era parte de un plan de defensa para proteger a la población murciana de los bombardeos. Durante años, también le sirvió a la antigua oficina de Correos para guardar información importante.
Aunque actualmente el edificio es solamente un mercado gastronómico y un recinto para eventos, no se puede negar todo lo que ha vivido. El Mercado de Correos es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Murcia y, aparte de tener algunos de los mejores platos de la ciudad, guarda una historia no tan conocida por los turistas.
Síguele la pista
Lo último