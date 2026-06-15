El mercado de abastos más grande de Europa está en España y es una joya modernista: tiene más de 8.000 metros cuadrados, casi 300 puestos y una cúpula coronada por una veleta única
El Mercado Central de Valencia, declarado Bien de Interés Cultural, es una joya de la arquitectura modernista con un legado histórico desde la época islámica.
Parte de la magia de visitar una ciudad reside en el cuidado con que su arquitectura se amolda al tiempo, siendo un recuerdo activo de la historia, pero también símbolo de cómo la vida se adapta a las necesidades de la sociedad: los museos se reorganizan, las fachadas continúan inspirando pero albergan ahora locales completamente diferentes, y lo que un día fueron puertos de amplio abastecimiento hoy son paseos marítimos o antiguos faros abandonados que continúan recibiendo a su alrededor el paseo de grupos curiosos.
Una de estas estructuras mágicas es el Mercado Central de la ciudad de Valencia –no confundir con el Mercado de Abastos-, un centro neurálgico de trueque que ha sabido crecer hasta convertirse en una de las naves de mercadeo más grandes de Europa.
La historia viviente de Valencia
Declarado Bien de Interés Cultural por su valor artístico monumental e histórico, el origen del Mercado Central se remonta a la época islámica, epicentro del comercio ambulante de la región desde sus inicios, en los espacios que hoy ocupan el Mercado, la Lonja y la Iglesia de los Santos Juanes.
En 1238, el mercado primitivo se establecía como el punto de venta principal de la ciudad, un entramado de puestos semipermanentes y barracas con todo tipo de productos locales, de proximidad, procedentes del mar y de localidades cercanas que traían su género para vender en la capital, en un despliegue de producto que, si bien abastecía la ciudad, también generaba un exceso donde la falta de higiene era un reto importante que llevó, a inicios del siglo XIX, a construir una segunda versión, cerrada y cubierta.
Pese a que los planos iniciales no buscaban proyectar grandeza, a inicios del siglo XX el Ayuntamiento de Valencia impulsó un concurso de arquitectura para albergar su remodelación cubierta, iniciando una obra que, catorce años más tarde, haría de este espacio aparentemente utilitario, una superficie de 8.000 metros cuadrados de modernismo sustentados bajo columnas de hierro fundido, vidrieras de colores, maderas nobles y azulejos pintados a mano con motivo de la naturaleza del edificio, en una combinación de Revolución Industrial y artesanía regional que alberga más de 300 puestos.
El espacio está dividido en dos partes: el mercado general y la pescadería, el primero con una cúpula central de 30 metros de alto, y una veleta de hierro coronada por “la Cotorra del Mercat”, un guiño al bullicio del espacio; y la segunda con otra cúpula más pequeña y su respectiva veleta, en forma de pez espada, en referencia a su origen.
El mercado de Europa pionero en digitalización
Además de su espectacular arquitectura, inicialmente de la mano de los barceloneses Aleandro Soler March y Francisco Guardia Vial, y posteriormente los valencianos Enrique Viedma y Ángel Romaní, este espacio ostenta el honor de ser reconocido por la crítica como uno de los más bonitos e importantes del mundo, además de, lejos de la belleza subjetiva, estar reconocido como el primer mercado de Europa en digitalizar e informatizar sus ventas, así como ofrecer reparto a domicilio.
Así, productos como el “Kit” de indispensables para preparar una buena paella, los cítricos valencianos, la chufa, los embutidos de Requena y Utiel famosos por su calidad o los puestos históricos de salazones, productos frescos y exóticos, y directos del mar, están al alcance de la mano.
Y por si la visita a este monumento espectacular te abre el apetito a conocer a fondo la ciudad levantina, visita la Lonja de la Seda, enfrente de este, obra culmen del gótico civil europeo reconocida Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con columnas impresionantes y una arquitectura inverosímil; la Iglesia de los Santos Juanes, gótica, pese a su fachada barroca, magnífica y monumental, con frescos de Antonio Palomino; la Plaza Redonda, famosa por sus puestos de artesanía tradicional y productos locales; o el Barrio del Carmen, todo un laberinto de calles medievales que abren paso al casco antiguo y esconden la belleza de esta ciudad señorial.
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