La isla donde el Mediterráneo se saborea: producto local, tradición y experiencias gastronómicas con identidad propia

Hablar de cocina menorquina es hablar de producto, estacionalidad y proximidad. Pescados y mariscos frescos, quesos con denominación de origen, aceite, verduras de temporada y recetas transmitidas durante generaciones conforman una cultura culinaria profundamente vinculada al territorio. No en vano Menorca fue Región Europea de Gastronomía en 2022, un distintivo que puso en valor no solo la calidad de su cocina, sino también su apuesta por un modelo basado en el producto de km 0, la sostenibilidad y una economía circular que conecta productores, restauradores y paisaje.