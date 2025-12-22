Los 8 mejores vinos de España: tienen un 100 en la guía Peñín 2026 y aún puedes comprarlos para Navidad
Los vinos que, sin duda, no pueden faltar en casa estas próximas fiestas.
Con la llegada de las fiestas navideñas la compra de productos como turrón, marisco o vino se dispara, siendo este último uno de los más vendidos. Entre todas las variedades que ofrece resulta complicado saber cuál es la mejor, por lo que tenemos la guía Peñín, la cual analiza miles de vinos españoles y les da la puntuación correspondiente.
Tras valorar más de 2.000 bodegas, muy pocos han superado el umbral de los 100 puntos en la guía del próximo año, convirtiéndose así en los mejores para celebrar la inminente Navidad y dar la bienvenida al 2026 de la mejor forma. Para que puedas elegir la mejor opción acorde a tus gustos, aquí van los mejores.
Un imprescindible de la Navidad
Aunque se hayan analizado miles de vinos, solo 8 han superado el centenar de puntos. Independientemente del que elijas comprar, si pertenece a esta lista puedes dar por sentado que va a estar delicioso. Sin embargo, te explicamos cómo es cada uno para que elijas la mejor alternativa para ti.
Castillo Ygay 2012 Gran Reserva
Este tinto Gran Reserva es un clásico riojano que destaca por su estilo complejo y su color cereza. Pertenece a la bodega Marqués de Murrieta y posee un aroma equilibrado, especiado y complejo con toques de fruta madura. Es perfecto si te gustan los vinos maduros.
Artuke La Condenada 2023
Es un vino tinto también riojano elaborado en la bodega Artuke con aromas de frutas como ciruelas y moras junto a toques florales. Es ideal para todo el que le gusten los vinos delicados y elaborados con tempranillo.
Alabaster 2022
Este vino tinto se produce en la localidad de Toro, en Zamora, en la bodega Teso La Monja, y se hace con Tinta de Toro de viñas muy antiguas. Si te gustan los vinos equilibrados y elegantes, esta es una muy buena opción.
Amontillado Tradición VORS
Se hace en las Bodegas Tradición y es el resultado de la mezcla de las dos formas de crianza de Jerez: una fase de crianza biológica de 10 años y otra de crianza oxidativa de 20. Es la mejor alternativa si te gustan los vinos antiguos.
Tío Pepe Cuatro Palmas
Se realiza en Jerez en la bodega González Byass y es muy directo y seco. Es la mezcla perfecta entre vejez y acidez y su aroma recuerda a mueble antiguo, lacas o barnices. Además, procede 100% de uva Palomino Fino.
Homenatge a Josep Mata Capellades 2004
Este vino espumoso se elabora en la bodega Recadero en la provincia de Barcelona. Tiene una crianza de 18 años y 8 meses y en sus aromas podrás notas toques de pera, manzana madura o cítricos.
O Raio da Vella Albariño 2023
Producido en las Rías Baixas en las bodegas Forjas del Salnés, es un albariño con una crianza de un año ideal para combinarlo con pasta, pescados o comida japonesa. Su única parte negativa es que su producción es muy limitada.
Sorte O Soro 2023
Es un vino blanco que se elabora en la bodega Rafael Palacios en Valdeorras, Ourense. Su aroma recuerda a frutas como la manzana y la pera, toques minerlaes y florales e incluso especias. Tiene una acidez fresca y es perfecto si te gustan los vinos secos.
Síguele la pista
Lo último