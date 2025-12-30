Los mejores roscones de Reyes que puedes encargar ahora mismo en Madrid (de pastelería a supermercado)
Hemos probado algunos de los mejores roscones de la capital para asegurarnos de que este año el día de Reyes no te pille desprevenido: ya puedes encargar tu favorito.
Hace alrededor de 10 años que en casa de mis padres no se compra roscón. Tenemos la suerte de que nuestra madre, que tiene casi tantas habilidades reposteras como cabezonería, se empeñó un día en aprender a hacer la receta meca de la pastelería española, y no podemos negar que el resultado hace honor al esfuerzo.
Por eso, porque he vivido el arco de aprendizaje entre las paredes de mi casa, sé que la del roscón de Reyes no es una receta fácil. Pasaron un buen par de años hasta que el desayuno del 6 de enero no nos dejaba con la duda silenciosa de si habría sido mejor bajarse un momento al supermercado a comprar uno cualquiera; y cada año –en contra de la puntillosidad de mi marido, que aborrece comer el pastel antes del día que corresponde– asistimos durante todas las Navidades a una cata de roscones de prueba encaminados a recuperar el tiento que inevitablemente algo se pierde de año en año.
También por haber vivido en un hogar en el que se busca la mejor expresión de este dulce, cada año hacemos un recorrido probando algunos de los roscones más populares. De este nos fijamos en los toppings, de este otro, en la frescura de la masa. De aquel nos llama la atención la intensidad del aroma y de este último, sencillamente, se ha hecho tan viral que teníamos que probarlo. A veces son evidencias y, en otras ocasiones, sutilezas que solo aprecia quien se ha levantado cada mañana de diciembre con olor a agua de azahar en el pasillo.
Toda esta investigación de insider la ponemos hoy al servicio de los lectores de Viajar para ahorraros la ardua tarea de probarlos todos. Estos son los mejores roscones de Reyes de Madrid, y hay opciones para todos los bolsillos.
El roscón de Reyes del horno de Babette: nuestro favorito
Hay una forma muy sencilla de saber cuándo un roscón es un buen roscón: cuando no pide chocolate, ni leche, ni café. El de El horno de Babette destaca por la jugosidad y esponjosidad de su masa, logradas mediante fermentaciones lentas y un cuidado proceso artesana; y por su intenso aroma a naranja y azahar, un valor en decadencia hoy en día que abraza el sabor tradicional. Esta propuesta se corona con láminas de naranja confitada en el propio obrador y almendra espolvoreada. Este año llega dentro de una caja ilustrada por Carlos Buendía que esconde una sorpresa artesanal firmada por Mibako, alfarería familiar de Valladolid especializada en figuras de belén.
Precio: 29,70 € el roscón de 500 gr.
El roscón de Reyes de La Duquesita: el mejor plan
El que el año pasado fuera galardonado como mejor roscón de Reyes artesano se sirve también en una de las pastelerías más bonitas de la ciudad. Durante la Navidad, la época en que las tradiciones recuperan su lugar, La Duquesita se convierte, a nuestro entender, en destino obligado: un obrador del barrio de Salesas fundado en 1914, reabierto en 2015 bajo la dirección de Oriol Balaguer, y que conserva intacta su atmósfera histórica entre vitrinas originales, mármoles y una nueva bombonería donde es posible degustar el roscón y hacer el plan completo. Cuando logró el galardón, el jurado destacó su finura, equilibrio y aromas perfectamente integrados.
Precio: 22 €.
El roscón de Reyes de Cristina Oria: delicadeza clásica
Su nombre es uno de los más reconocidos en la gastronomía madrileña, no solo por sus recetas golosísimas que cumplen nuestras fantasías infantiles, sino por la delicadeza y el buen gusto que emanan de todo lo que hace. La chef tiene varias señas de identidad: su tienda llena de caprichos, su vajilla en blanco y negro y su roscón navideño, que cada año se agota en el día de Reyes. Aunque son muchos los que hacen cola para llevarse un ejemplar, esta disponible, además, para envío a domicilio a través de Glovo.
Precio: 40,99 € el formato de 1 kg.
El roscón de Supernormal x Clara P. Villalón: el descubrimiento del año
A nuestra ruta de roscones anual este año se ha sumado una nueva parada, y no podemos negar que ha sido una agradable sorpresa. La pastelera Clara P. Villalón ha creado un roscón de Reyes para el supermercado ecológico Supernormal basado en la receta clásica. Sobre el papel, las claves son los ingredientes ecológicos (como todo lo que trabaja Supernormal) y una masa de larga fermentación. El resultado, en la práctica, es una propuesta de aroma intenso, humedad perfecta y una esponjosidad que recordarás durante semanas después de haberte terminado el último trozo.
Precio: 39,90 € el roscón de 800 gr.
El roscón de Mallorca: el que nunca puede faltar
Si un madrileño piensa en encargar comida en panadería (rica y a buen precio), piensa en Mallorca. Cuando arranca enero, también. La pastelería madrileña. Fundada en 1931, recupera su icónica receta de roscón con masa esponjosa, agua de azahar sevillana, ralladura cítrica y toque de ron infusionado con piel de naranja. Sobre la masa, almendra Marcona caramelizada le da el toque crujiente. Una receta que se aleja algo de los sabores tradicionales del roscón, pero que mantiene intacta su identidad. Se puede disfrutar a domicilio por medio de Glovo y estará disponible toda la Navidad en el hotel The Principal para los que deseen hacer un plan navideño completo.
Precio: 22,50 € el de tamaño pequeño.
El del supermercado Costco: el mejor en calidad/precio
Parece que estemos tomando el pelo del lector, pero lo cierto es que el roscón de Reyes de Costco (sí, de la popular cadena de supermercados americana famosa por sus inmensos paquetes) se ha convertido en uno de los grandes fenómenos populares de la Navidad. La clave de su éxito está en una ecuación sencilla pero eficaz: una masa sorprendentemente esponjosa, sabor clásico y un precio difícil de igualar. Su triunfo no reside en competir con la pastelería artesana, sino en democratizar el ritual del roscón: un dulce accesible, cumplidor y resultón que explica por qué, año tras año, se agota en cuestión de días.
Precio: 11,99 € el formato de 2 kg.
El del supermercado Carrefour: el más popular
Cerramos la ronda de roscones con el más económico de todos. No es del todo correcto hablar del roscón de Reyes de Carrefour, ya que el supermercado despliega nada menos que una docena de propuestas, pero hay dos que sobresalen especialmente: la receta fresca, elaborada con ingredientes naturales; y el lanzamiento del año pasado, una receta firmada por Dani García con doble de nata y frutos rojos.
Precio: 3,69 € el más económico.
