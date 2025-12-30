Los mejores roscones de Reyes que puedes encargar ahora mismo en Madrid (de pastelería a supermercado)

Por eso, porque he vivido el arco de aprendizaje entre las paredes de mi casa, sé que la del roscón de Reyes no es una receta fácil. Pasaron un buen par de años hasta que el desayuno del 6 de enero no nos dejaba con la duda silenciosa de si habría sido mejor bajarse un momento al supermercado a comprar uno cualquiera; y cada año –en contra de la puntillosidad de mi marido, que aborrece comer el pastel antes del día que corresponde– asistimos durante todas las Navidades a una cata de roscones de prueba encaminados a recuperar el tiento que inevitablemente algo se pierde de año en año.