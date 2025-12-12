Los mejores restaurantes mexicanos de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR

Una nueva cara no significa perder la identidad. Tepic afronta una nueva etapa con la llegada de Gorka Sastre a los fogones, que se atreve a profundizar en un recetario mexicano entendido desde la tradición, pero leído con técnica actual y estética cuidada. La experiencia del chef, marcada por años de trabajo en México y por influencias internacionales, se traduce en una carta que recorre el país a través de platos con relato y personalidad. Desde la degustación de moles oaxaqueños —coloradito, negro y chichilo—, hasta novedades como el ceviche de atún con pitaya y aire de flor de Jamaica, en esta nueva etapa Tepic revisita algunos de sus grandes clásicos, como los tacos al pastor cocinados al trompo.