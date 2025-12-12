Los mejores restaurantes mexicanos de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR
No hace falta cruzar el charco para descubrir el auténtico México. No hablamos de colores estridentes ni de sabores occidentalizados. Hablamos de locales donde disfrutar la auténtica gastronomía mexicana.
Aquellos que viajan a México traen el corazón picante. No solo porque la pasión arrolladora de su gente se queda guardada en un rinconcito muy al fondo, sino porque la potencia de sus sabores es difícil de olvidar, tanto para la mente como para el esófago.
La gastronomía mexicana es una de las más replicadas del mundo. El "pero" es que lo que la mayoría de nosotros descubrimos en la adolescencia como comida mexicana poco tiene que ver con la cocina del país norteamericano.
El equipo de Viajar se ha remangado y, taco en mano, ha hecho una selección de los restaurantes mexicanos que más vale la pena descubrir en Madrid, incluyendo tanto locales de carta democrática como auténticos sabores mexicanos.
Barracuda MX
Barracuda MX es una invitación a descubrir el México del Pacífico, una cara quizá menos conocida, pero profundamente rica en su gastronomía. Lejos de los tópicos del Yucatán, aquí el viaje se centra en una cocina llena de matices, producto y memoria, que se despliega en un entorno vibrante y lleno de carácter. El espacio, firmado por el estudio Cousi —hoy Hurlé&Martín—, acompaña con una paleta de tonos terrosos, guiños a los patrones aztecas y formas orgánicas envuelven la experiencia y remiten a un México auténtico, reinterpretado desde una mirada contemporánea.
Tras los fogones, Roberto Ruiz da forma a un recetario que rescata tanto los grandes clásicos como platos menos transitados del Pacífico mexicano, siempre con una ejecución precisa y un profundo respeto por el origen. El resultado es un recorrido gastronómico coherente y emocionante, con una barra central cargada de referencias culturales y bocados memorables como la ostra Sinaloa, que ella solita bien justifica una visita.
Ticuí
Ticuí parte de una idea clara: ir más allá del auge de la gastronomía mexicana en Madrid para ofrecer una experiencia que se sienta, de verdad, como un viaje al país. El proyecto arquitectónico, firmado por el equipo de JSA —responsables de la restauración de Pujol—, traslada a la capital un México profundo y sensorial que va más allá de la carta. Todo lo que se ve, se toca y se huele responde a un trabajo artesanal minucioso, desde el mobiliario hasta el menaje, concebidos como parte esencial de la experiencia gastronómica.
La intención se percibe también en una cocina abierta y en platos de ejecución precisa, pero también en los detalles que envuelven al comensal. El diálogo entre México y España aparece en piezas reinterpretadas por artesanos locales a partir de modelos mexicanos, en la gran barra de piedra volcánica que actúa como epicentro del restaurante y, por supuesto, la carta, que reaviva recetas tradicionales para nuestro deleite. Imprescindible la corvina, un plato que condensa con elegancia todo el espíritu de Ticuí.
Tepic
Una nueva cara no significa perder la identidad. Tepic afronta una nueva etapa con la llegada de Gorka Sastre a los fogones, que se atreve a profundizar en un recetario mexicano entendido desde la tradición, pero leído con técnica actual y estética cuidada. La experiencia del chef, marcada por años de trabajo en México y por influencias internacionales, se traduce en una carta que recorre el país a través de platos con relato y personalidad. Desde la degustación de moles oaxaqueños —coloradito, negro y chichilo—, hasta novedades como el ceviche de atún con pitaya y aire de flor de Jamaica, en esta nueva etapa Tepic revisita algunos de sus grandes clásicos, como los tacos al pastor cocinados al trompo.
La propuesta se completa con una coctelería de autor firmada por Javier Quiñones, con margaritas frozen, mezcalitas y combinados que acompañan una cocina pensada para disfrutarse en barra, aunque tampoco hacemos ascos a una degustación tranquila en sala.
Bakan
Para empezar, la ubicación es inmejorable: Bakan se hace hueco en plena Puerta de Alcalá de Madrid. Una vez se traspasa la puerta, se entra en un universo de cultura mexicana entendida desde la raíz, la memoria y el respeto producto. El proyecto, liderado por el chef Sergio Suazo recorre a través del paladar mercados, pueblos y hogares de México a través de un recetario genuino que honra técnicas y sabores transmitidos durante generaciones. La columna vertebral del local son el maíz, la leña y el mezcal. El primero se trabaja en la propia tortillería mediante nixtamalización tradicional, dando lugar a tortillas de gran profundidad de sabor que acompañan propuestas como la costilla cargada, la lubina o reinterpretaciones de clásicos.
El fuego de leña nos traslada a un asado familiar en Oaxaca y aporta notas ahumadas a los platos, mientras una cuidada selección de moles y postres tradicionales —no te pierdas el tres leches— completa el menú.
