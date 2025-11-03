Los mejores restaurantes japoneses de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR
La moda por lo nipón no afecta solo a las lunas de miel: los restaurantes japoneses abundan en la capital. Y no seremos nosotros quien nos quejemos.
Si no conoces a nadie que se haya ido de viaje a Japón en los últimos meses, es que no tienes redes sociales. El país asiático ha visto acrecentada su –ya notoria– popularidad debido a dos factores: la reinauguración del vuelo directo entre Tokio y Madrid; y la devaluación del yen, que ha hecho que el destino sea mucho más asequible.
No obstante, la moda no es nueva. Hace ya décadas que la sociedad occidental vive enamorada de la cultura nipona. Podríamos empezar hablando de su delicadeza. Japón es cerezos, es el fino equilibrio de los castillos de Kioto, es una ceremonia del té cuidada al más mínimo detalle que se prolonga durante horas. Pero también es innovación: rascacielos, tecnología punta, neones, pequeños inventos que nos preguntamos cómo es posible que todavía no hayan llegado a Europa. Y Japón es, por supuesto, gastronomía.
Cada bocado de la cocina japonesa es, en mayor o menor medida, una oda al mar. Ya sea por su materia prima, la respuesta más obvia; o por el equilibrio y la sinuosidad de los sabores en boca. Por suerte, no es necesario volar hasta Asia para degustarlos. En la capital española contamos con restaurantes japoneses que no tienen nada que envidiar a los que se encuentran en nuestras antípodas. ¿Te vienes a conocerlos?
Los mejores restaurantes japoneses de Madrid
Ikigai
En la experiencia acompaña todo. El restaurante Ikigai de la calle Velázquez no solo cuenta con la ambición innovativa de Yong Wu Nagahira, que juega a transformar la tradición culinaria europea siguiendo los códigos japoneses. También hay que destacar la elegancia de antaño del personal de sala, así como el entorno en sí mismo: una especie de cueva subterránea diseñada por Noldi Sherck y actualizada por Cousi Interiorismo cuyas formas curvas maridan a la perfección con la experiencia culinaria. Aun así, lo siento, Shreck, ni siquiera tu arquitectura rivaliza con la belleza y el sabor de los nigiris siempre cambiantes de Nagahira.
Dirección: Calle Velázquez, 136
Makoto
Acaba de abrir sus puertas en la capital un espacio donde se juntan los ingredientes exclusivos y el trato cercano. Si el nombre te suena no es casualidad: Mkoto Okuwa es todo un fenómeno en Estados Unidos y ya tiene presencia también en México y Brasil. Su primera parada en España es justo al lado del Hotel Villa Magna, en un espacio diseñado por el arquitecto Manuel Clavel.
Pero dejémonos de preámbulos: aquí hemos venido a comer. Hablemos del producto: wagyu A5, erizo de mar, atún toro de Oma y vieiras de Hokkaido son algunas de las delicias que podrán probar los comensales. La elaboración de alta cocina rivaliza con el trato en sala, donde manda un personal experto y familiar. Un lugar para volver.
Dirección: Calle Marqués de Villamagna, 1
ISA
¿Recuerdas el árbol de Navidad gigante que cada año adorna el Four Seasons? Hoy viajamos a sus entrañas, a un restaurante que mira sobre la esquina de la calle Sevilla desde su primera planta. Cinco espacios con ambientes radicalmente diferentes, obras de arte curadas por Paloma Fernández-Irondo (Project Art Manager de todo el hotel) y una nueva carta estarán listos para recibirte. El menú ofrece nueva presentación, inspirada en el arte japonés del sashimono, y nueva propuesta. Los reyes del juego siguen siendo los nigiris, con sabores inesperados como la berenjena con miso y referencias de siempre como el salmón con yozu. Lo que hace cuatro años empezó como una discreta selección de bocados que acompañaban cócteles ha evolucionado en una breve, pero ambiciosa propuesta que ofrece una experiencia gastronómica completa. Porque sí, irse de ISA sin probar la carta líquida sigue siendo un pecado.
Dirección: Hotel Four Seasons, Calle Sevilla, 3
Zeitaku
A un paso del Retiro, Zeitaku demuestra que la creatividad no necesita del fuego. En este pequeño espacio de la calle Antonio Maura, el chef Lionel Trejo despliega un menú que combina técnica, producto y sensibilidad japonesa con una precisión casi poética. Todo lo que llega a la mesa (desde un delicado tiradito de lubina hasta un bombón de otoro que se deshace al contacto con la lengua) nace sin fogones, fruto únicamente del conocimiento milimétrico del ingrediente y de la buena mano. Acompañando la experiencia gastronómica, una de las más exclusivas y ambiciosas de todo Madrid, se ofrece un experto maridaje que eleva cada bocado. No es una forma de hablar: en la bodega de Zeitaku se ocultan verdaderas joyas dignas de quien quiera pagarlas y sepa valorarlas. El resultado completo es una oda al ingenio y al lujo sutil y, en definitiva, una comida de las que soñarás con repetir.
Dirección: Calle de Antonio Mura, 20
Li-Onna
Cerramos selección con una fusión inesperada: cocina japonesa contemporánea con corazón latino. Esta mezcla inusitada se materializa en sus salsas, que recupera las raíces americanas de los creadores del concepto y les da forma de platos clásicos asiáticos. Como en todo buen japonés, hay que probar obligatoriamente los nigiris, pero no te vayas sin dar un bocado a sus tacos de Hamachi, porque cada bocado revela un matiz diferente y engloban a la perfección el perfil multicultural del local. Aunque es la carta del local lo que fideliza clientes, no podemos dejar de mencionar la popularidad que han logrado sus Bento Box, un menú completo que está disponible para llevar entre semana a mediodía. Un poquito de todo para quizar el "mono" de visitar Li-Onna un martes cualquiera.
Dirección: Calle de Recoletos, 1
Síguele la pista
Lo último