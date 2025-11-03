Los mejores restaurantes japoneses de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR

A un paso del Retiro, Zeitaku demuestra que la creatividad no necesita del fuego. En este pequeño espacio de la calle Antonio Maura, el chef Lionel Trejo despliega un menú que combina técnica, producto y sensibilidad japonesa con una precisión casi poética. Todo lo que llega a la mesa (desde un delicado tiradito de lubina hasta un bombón de otoro que se deshace al contacto con la lengua) nace sin fogones, fruto únicamente del conocimiento milimétrico del ingrediente y de la buena mano. Acompañando la experiencia gastronómica, una de las más exclusivas y ambiciosas de todo Madrid, se ofrece un experto maridaje que eleva cada bocado. No es una forma de hablar: en la bodega de Zeitaku se ocultan verdaderas joyas dignas de quien quiera pagarlas y sepa valorarlas. El resultado completo es una oda al ingenio y al lujo sutil y, en definitiva, una comida de las que soñarás con repetir.