Los mejores restaurantes italianos de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR
Desde la alta gastronomía de inspiración transalpina hasta la trattoria mínima, estos son los restaurantes italianos que más nos gustan en Madrid.
Algo cambia en el alma de un enamorado gastronómico cuando prueba por primera vez cómo debería saber la comida italiana. En ese momento en que las pesadas pizzas de inspiración (que no referencia) americana se echan a un lado y descubre la sedosidad de una margarita en cualquier bareto de Nápoles; o en que la pasta sobrecocida queda eclipsada por un firme plato de fusilli siciliano, se ilumina una bombilla difícil de apagar.
De pronto, el nivel de exigencia no solo sube, sino que se transforma por completo. Nos descubrimos juzgando con lupa y cuadernillo la precisión de las recetas de los restaurantes locales y, francamente, no hay muchos que pasen el filtro. En Viajar hemos querido recuperar los favoritos de nuestros redactores con una lista dinámica que servirá como nuestra eterna referencia a este propósito. Buon appetito!
Fratelli Figurato
Lo que empezó como una pizzería secreta que todos los italianos recomendaban, ese rincón diminuto donde apenas caben unas mesas de madera —hechas a mano por los propios dueños— y en el que siempre se escucha hablar en su idioma natal, se ha transformado en todo un fenómeno. Los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato dejaron atrás sus trabajos en marketing para traer a la capital no solo la pizza napolitana, sino también la casertana, más ligera, con masa fina y bordes generosos, fruto de un meticuloso estudio en harinas y fermentaciones y aterrizada en Fratelli Figurato.
Con el tiempo llegaron más locales, desde una trattoria elegante hasta una friggitoria dedicada a la street food napolitana, pero el alma del proyecto sigue estando en aquel pequeño espacio de Alonso Cano, elegido como la mejor pizzería de España durante tres años consecutivos. Allí, entre recuerdos familiares convertidos en receta y rock and roll italiano de los 60 de fondo. Esto es Italia, pero de verdad.
Noi
A Noi no vendrás a comer ni pizza ni pasta. O no solo eso. A cambio, probaras los (muchos) otros platos de la cocina tradicional italiana que a menudo se olvidan y que el chef Gianni Pinto reinterpreta en clave de alta cocina. Destaca su caponata siliciana, que recupera los productos de la huerta mediterránea con un plato de verduras al dente.
Habitualmente cuenta con un menú degustación que permite probar una selección amplia de platos sin romperte la cabeza tratando de visualizar la carta. Consejo extra: prueba el maridaje con vinos de la región, una forma fantástica de introducirte en la galardonada enología italiana.
Baldoria
En Baldoria no se cumple esa regla susurrada entre gastrónomos que marca que, cuanto más bonito es el local, más mediocre será la comida. El restaurante une una ubicación realmente encantadora, desde la fachada cubierta de flores hasta el colorido interior; con una carta de alto nivel.
No puede faltar su carbonara, marca de la casa, pero lo que verdaderamente ha puesto a Baldoria en el mapa de los más ambiciosos es su pizza. Su horno viene directamente de Nápoles y su técnica también. El chef Ciro Cristiano ha conseguido colocar su Buffala Fest, una propuesta basada en la mozzarella, como la mejor pizza de España en el último certamen del Campeonato de Pizzas de España. Un año atrás, en diciembre 2023, colocó su Calabaza ti amo! en el tercer puesto del Campeonato. Además, el restaurante fue galardonado con la medalla de plata en el 50 Top Pizza Europa 2025, convirtiéndose en la mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa.
Relleno
Aunque no es un restaurante en sí (su línea de negocio es el envío a domiclio), Relleno es merecedor de toda forma de un puesto en esta lista. Sus fundadores (un español, un italiano y un italo-español) identificaron sabiamente lo difícil que era que la pasta llegara bien al hogar cuando se pedía por delivery y desarrollaron recetas que alcanzaran su mejor momento veinte minutos después de salir de la cocina.
Aunque tienen cierta adaptación al mercado español, se mantienen muy fieles a la cocina italiana. Su carta, inicialmente muy breve, se va expandiendo cada temporada con platos no tan conocidos de diferentes regiones de Italia. ¿La última incorporación? "Dos recetas típicas de Sicilia: la pasta alla norma y el pesto rosso".
N.A.P.
Hablábamos de las pizzas sedosas, ligeras, cocidas en horno y solo lo justo. Eso es lo que propone NAP: masas de fermentación lenta, ingredientes importados desde Italia y horno de leña. Un estilo lo más fiel posible a las propuestas napolitanas.
Su éxito es rotundo: ya han abierto siete locales en Madrid y esperan contar con nuevas aperturas antes de que empiece el nuevo año. Para demostrar su autenticidad, presumen de ser miembros de la Associazione Verace Pizza Napoletana, participación que tienen que respaldar con estrictas condiciones de cocina: entre ellas, los "35 cm de diámetro en las pizzas, las 24 h de reposo y levado de la masa; y un cornicione alto y aireado".
Este fin de semana, nos vamos de viaje gastronómico a Italia. ¿Hay algún plan mejor?
Síguele la pista
Lo último