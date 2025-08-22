Los mejores restaurantes italianos de Madrid, según los redactores de la revista VIAJAR

No puede faltar su carbonara, marca de la casa, pero lo que verdaderamente ha puesto a Baldoria en el mapa de los más ambiciosos es su pizza. Su horno viene directamente de Nápoles y su técnica también. El chef Ciro Cristiano ha conseguido colocar su Buffala Fest, una propuesta basada en la mozzarella, como la mejor pizza de España en el último certamen del Campeonato de Pizzas de España. Un año atrás, en diciembre 2023, colocó su Calabaza ti amo! en el tercer puesto del Campeonato. Además, el restaurante fue galardonado con la medalla de plata en el 50 Top Pizza Europa 2025, convirtiéndose en la mejor pizzería de España y la segunda mejor de Europa.