Las coctelerías españolas que demuestran que España está a la cabeza del mundo líquido

Nombrada la mejor coctelería del mundo por 50 Best Bars en el año 2022, Paradiso es un lugar de peregrinaje para los amantes de los tragos. Camuflada tras una nevera de pastrami en el Born, este bar es un portal a la mixología experimental donde su fundador Giacomo Giannotti hace las delicias de sus visitantes. No dejes de probar el Hidden Island, Kriptonita, The Cloud o Evolution Negroni.