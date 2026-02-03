Las mejores bravas de Barcelona están en esta bodega con esencia: con una carta donde dominan los productos de temporada y una amplia oferta de vinos

Con una decoración que combina una gran barra de mármol y mobiliario de madera con botellas y botas de vino decorando las paredes, lo cual crea una atmósfera con aires bohemios únicos, La Palma destaca por su oferta gastronómica. Además de sus exquisitas patatas bravas, la carta (compuesta por pocos platos pero siempre elaborados con productos de temporada) ofrece todo tipo de tapas y platillos: tablas de quesos, embutidos y curados de la más alta calidad, una excelente brandada de bacalao, o sus cremosas croquetas. Disponen también de una variada oferta de postres, donde destacan la tarta de queso y, como no, la tradicional y deliciosa crema catalana.