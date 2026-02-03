Las mejores bravas de Barcelona están en esta bodega con esencia: con una carta donde dominan los productos de temporada y una amplia oferta de vinos
Descubrimos una de las bodegas más legendarias de la ciudad condal.
Clásico de la gastronomía española y una de las tapas por excelencia, las patatas bravas son todo un arte por sí mismas. Si bien existe una receta “canónica” para prepararlas (la patata cortada a daditos pequeños, cocidos un par de minutos y posteriormente freídos, y cubiertos de la salsa brava, con su toque picante), cada establecimiento ha ido adaptando la receta a su propia manera, dándole un giro más moderno a un plato tan tradicional.
Aunque el origen de esta delicia culinaria está en Madrid, las bravas han arraigado mucho en la capital catalana, convirtiéndose en uno de los aperitivos más demandados en bares y tabernas de toda la ciudad. Por eso no es de extrañar que si juntamos las patatas bravas, ya de por sí deliciosas, con tabernas barcelonesas, donde el arte del buen comer no es ninguna broma, obtengamos auténticas maravillas.
Entre callejuelas y palacetes
En el corazón del Barrio Gótico de Barcelona, a menos de dos minutos andando de la Plaça Sant Jaume, encontramos la Bodega La Palma, una de las tabernas más icónicas de la ciudad con casi cien años de historia. En un pequeño local que combina a la perfección lo tradicional y lo moderno, ubicado en la esquina de la calle La Palma de Sant Just con Reina Elionor, la bodega abrió sus puertas en el año 1935, y hasta el día de hoy sigue manteniendo su esencia original.
Con una decoración que combina una gran barra de mármol y mobiliario de madera con botellas y botas de vino decorando las paredes, lo cual crea una atmósfera con aires bohemios únicos, La Palma destaca por su oferta gastronómica. Además de sus exquisitas patatas bravas, la carta (compuesta por pocos platos pero siempre elaborados con productos de temporada) ofrece todo tipo de tapas y platillos: tablas de quesos, embutidos y curados de la más alta calidad, una excelente brandada de bacalao, o sus cremosas croquetas. Disponen también de una variada oferta de postres, donde destacan la tarta de queso y, como no, la tradicional y deliciosa crema catalana.
Como se puede deducir por la decoración del local, La Palma posee también de una amplia carta de vinos y cavas de todas partes del territorio español, además de vinos dulces, vermús y cervezas perfectas para saciar la sed mientras disfrutas de la comida.
Influencia en la ciudad
La Bodega La Palma es uno de los establecimientos más importantes de Barcelona; con casi un siglo de historia a sus espaldas, este emblemático local ha conseguido mantenerse fiel a sus orígenes, resistiendo al turismo masivo que desde hace años recibe la ciudad.
Debido a su relevancia en el ámbito gastronómico de la capital catalana, podría darse el caso de que no encontraras mesa disponible. ¡Pero no te preocupes! A parte de estar presentes en su propio local, la Bodega La Palma gestiona también el pequeño espacio gastronómico que se encuentra en el interior de una de las librerías más icónicas del barrio: la Llibreria Sant Jordi, que este pasado diciembre volvió a abrir las puertas después de un corto período de renovación, ofreciendo al comensal una atmósfera única, repleta de libros, con la que deleitarse aún más con la comida.
