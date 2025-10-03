El mejor vino de España según la OCU cuesta menos de 2 euros: es tinto y se produce en una región mediterránea
Se trata de un vino tinto elaborado con una de las uvas más emblemáticas de España.
Si eres un habitual de Mercadona, este vino te suena seguro. Su etiqueta es una de las más llamativas de todo el lineal del pasillo de vinos y licores: la silueta de una persona con capucha roja sobre un fondo blanco. Y viene con sorpresa: si le das la vuelta, verás que, en realidad, se trata del lobo disfrazado.
Detrás de este vino de cuento se esconde un vino valenciano que, según la OCU, es el mejor de España. Está elaborado con uva tinta tempranillo bajo la Denominación de Origen Utiel-Requena. Ahí, al noroeste de la provincia de Valencia, justo en el límite con Castilla-La Mancha, se elabora vino desde hace más de 2.500 años. Y hoy cuenta con su propia ruta del vino: Ruta del Vino Utiel-Requena.
El vino que se hace en Valencia es el mejor de España
Es una zona de paisaje montañoso, donde los viñedos se intercalan con un rico patrimonio monumental, como la arquitectura medieval de Requena y de Utiel, las dos ciudades que dan nombre a la DO, y a la ruta que atraviesa esta tierra.
En total son 40.000 hectáreas de viñedo. La uva habitual que crece en sus cepas es la Bobal, la uva autóctona; de hecho, esta zona es casi la única en el mundo donde se cultiva, y eso da lugar a un vino sobradamente genuino, con carácter y mucha personalidad.
La mayoría de los vinos que se elaboran en esta región son tintos, de color cereza oscuro y aromas afrutados. Pero la uva Bobal no es la única que los produce: la uva Tempranillo también se cultiva en sus viñedos, y es precisamente la uva con la que se ha elaborado el mejor vino de España, según la OCU, en términos de calidad y precio.
Un vino low cost que cuesta de menos de dos euros
La Organización del Consumidor (OCU) ha analizado los mejores vinos de supermercado, y el resultado es este: el mejor vino de España es Caperucita Tinta, un vino joven de la bodega Torre Oria, una bodega centenaria levantada en la región vitivinícola Utiel-Requena a finales del siglo XIX, en el municipio de Derramador.
Como dicen los expertos, se trata de un vino versátil, fácil de maridar con diferentes platos. Y según la OCU, es un vino que destaca por su calidad, siendo esta superior a su precio: en el caso de Mercadona, es posible encontrarlo por 1,85 euros la botella de 75 cl. Es por eso que resulta una opción ideal para consumir un buen vino sin gastarse demasiado. Y eso, nos gusta.
Síguele la pista
Lo último