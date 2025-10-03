El mejor vino de España según la OCU cuesta menos de 2 euros: es tinto y se produce en una región mediterránea

La mayoría de los vinos que se elaboran en esta región son tintos, de color cereza oscuro y aromas afrutados. Pero la uva Bobal no es la única que los produce: la uva Tempranillo también se cultiva en sus viñedos, y es precisamente la uva con la que se ha elaborado el mejor vino de España, según la OCU, en términos de calidad y precio.