Ni Ribera, ni Rioja: el mejor vino que te beberás estas Navidades se hace en una bodega pequeña y familiar que está triunfando internacionalmente
Se acerca el final del mes de diciembre y, con él, las comidas largas con botellas especiales. Esta será la favorita de 2025.
Llega ese momento del año en que toman protagonismo los encuentros familiares, las comidas largas, las sobremesas engochipadas y, por supuesto, las botellas especiales reservadas para las grandes ocasiones. Y lo cierto es que buena parte de los españoles solemos mirar siempre a los mismos lugares. Denominaciones históricas, nombres consagrados y esa pregunta que se repite a lo largo de la mesa: "¿Ribera o Rioja?". Pero hay mucho vino más allá de estas dos zonas enológicas.
Lejos de las rutas más transitadas, hay regiones donde el paisaje, el clima y la tradición se combinan para dar vinos cargados de personalidad, frescos y muy contemporáneos.
Dónde se hace el mejor vino para estas Navidades
Ese lugar es El Bierzo, una región vitivinícola con identidad propia que, según el enólogo Álvaro Palacios, alberga “los mejores viñedos del mundo”. No es una afirmación gratuita: este rincón del noroeste de España reúne condiciones naturales excepcionales que se traducen en vinos de enorme personalidad, cada vez más valorados tanto dentro de nuestras fronteras como más allá de ellas.
Los vinos del Bierzo destacan por ser expresivos, minerales y frescos, con una marcada intensidad frutal. No es casualidad, es fruto de siglos de práctica: el vino forma parte de la cultura local desde la época romana, aunque se asentó en la Edad Media gracias a las labores de los monjes de la zona. No obstante, es ahora cuando está viviendo su edad dorada gracias a pequeñas bodegas familiares que han apostado por la calidad y el respeto al viñedo.
La uva más popular de El Bierzo
El 75 % del viñedo del Bierzo está plantado con Mencía, una variedad cultivada en la zona desde el siglo XIX. El ojo atento la descubrirá en vinos de color rojo intenso con destellos violáceos, cuyo sabor afrutado y fresco los hace especialmente gastronómicos. Esta misma uva se cultiva también en Valdeorras o la Ribeira Sacra. ¿El elemento común? Todas ellas están regadas por el río Sil. Su compañera natural es el Godello, la gran uva blanca de la región.
La fuerte personalidad de su caldo se debe a que el Bierzo es un mosaico de suelos heterogéneos —pizarras, arcillas, arenas—, con microclima y de exposiciones muy diversas. No hay dos parcelas iguales, y esa complejidad es una de las grandes bazas de la región.
Los mejores vinos de El Bierzo
Algunas bodegas del Bierzo hunden sus raíces, como decíamos, en la Edad Media, como Abad Dom Bueno, heredera de la tradición vitícola de los monjes. Otras son proyectos familiares que han sabido hacerse su hueco en la historia.
Entre ellas destaca Descendientes de J. Palacios, el proyecto que Álvaro Palacios desarrolla junto a su sobrino Ricardo Pérez Palacios. Hijo de elaboradores de Rioja y figura clave en la revolución del Priorat en los años 90, Palacios es uno de los principales responsables de que El Bierzo hoy suene a nivel internacional.
Juntos han liderado la recuperación de la mencía y de viñedos viejos. Su vino más conocido, La Faraona, ya es un icono absoluto de la región, con 100 puntos Parker en las añadas de 2023, 2022, 2018 y 2014; y reconocimiento unánime de la crítica.
Acompañando el éxito del néctar, Álvaro Palacios fue nombrado mejor viticultor del mundo en 2016 por el Institute of Masters of Wine, y en 2021 recibió el Robert Parker Green Emblem por su "compromiso extraordinario con la viticultura sostenible y biodinámica". Es la única bodega española que lo ha logrado.
Cómo es la bodega de Descendientes de J. Palacios
La bodega se sitúa en Corullón y fue diseñada por Rafael Moneo, excavada en la montaña e integrada en el paisaje. Desde su parte superior, un mirador permite contemplar viñedos icónicos como Moncerbal o Las Lamas.
El proyecto cuenta con 45 hectáreas repartidas en 220 parcelas, muchas de ellas con viñas viejas sobre suelos de pizarra, plantadas en pendientes pronunciadas y a distintas altitudes. Una particular forma de trabajo que da como resultado su característica y compleja variedad.
