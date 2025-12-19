Ni Ribera, ni Rioja: el mejor vino que te beberás estas Navidades se hace en una bodega pequeña y familiar que está triunfando internacionalmente

Los vinos del Bierzo destacan por ser expresivos, minerales y frescos, con una marcada intensidad frutal. No es casualidad, es fruto de siglos de práctica: el vino forma parte de la cultura local desde la época romana, aunque se asentó en la Edad Media gracias a las labores de los monjes de la zona. No obstante, es ahora cuando está viviendo su edad dorada gracias a pequeñas bodegas familiares que han apostado por la calidad y el respeto al viñedo.