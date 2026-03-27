La mejor tortilla de patatas de Andalucía según Martín Berasategui está en Sevilla: es el secreto mejor guardado del centro histórico de la ciudad y está a solo unos minutos de la catedral
Coronado como el nuevo templo de las tortillas en Andalucía, este restaurante se ubica además en un punto privilegiado de la ciudad.
En España tenemos un dicho que viene a decir algo así como que "cada uno atiende a lo suyo", y versa: "Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”. En su caso no es para menos, y es que este restaurante de Sevilla no solo atiende a la misma razón, sino que además se ha coronado como un auténtico templo gastronómico andaluz.
Andalucía, famosa por sus gazpachos, salmorejo, pecadito frito, cazón, espetos o rabo de toro, brilla ahora con otro lustre tras haber coronado su capital como nueva meca de la tortilla de patata.
“¡Viva Sevilla y la mejor tortilla de patata de Andalucía!”, aclamaba el chef español doce veces estrella michelín Martín Berasategui, y dedicaba “A mi gran amigo Juan Palomo”, sobre la chaquetilla firmada que, junto a David de Jorge, conocido como Robin Food, le regalaron.
“Vivan los huevos rellenos de esta casa... viva Juan Palomo! ", cerraba el segundo.
Una tortilla con caracter
Hastiado del deje turístico que poco a poco iban tomando los bares y restaurantes de Sevilla, Juan Palomo decidió probar suerte con su propio negocio, en pleno centro de la ciudad, poco después de la época de pandemia, abriendo las puertas de su casa de comidas homónima en el año 2020.
De la mano de Juanma Calero, su socio, su propuesta se compone de una cocina abierta, en un establecimiento interior ampliado con una terraza de mesas bajas perfectas para recibir el buen tiempo.
Como pasa casi siempre, la maña no va tanto con la receta, clásica, como con las manos de quien la prepare, y es por eso que esta variante, de patata fina y uniforme, poco hecha, y una textura suave, se distingue por su preparación “al instante”. Y para evitar discusiones, la casa oferta dos versiones: con y sin cebolla, respetando la versión original sin dejar fuera ningún paladar, además de dos salsas de la casa para acompañarla.
Además, si no eres muy de tortilla, siempre podrás probar los platos típicos de la gastronomía andaluza, como los huevos rellenos, espinacas con garbanzos, ensaladilla “escabechá”, o taquitos de merluza marinados en sweet-chilli con mayonesa-teriyaki.
Qué visitar cerca de Juan Palomo
Uno de los beneficios de tener un restaurante en el centro, es sin duda la proximidad a puntos de interés turísticos de la ciudad que, sumado al hecho de que hablamos de Sevilla, se convierte en una ventaja casi inigualable.
Así, no dudes en dar un paseo por las calles aledañas y, por supuesto, en una distancia de menos de diez minutos desde la Calle Huelva 22, donde se encuentra el local, visita la catedral gótica más grande del mundo y el icono por excelencia de la ciudad: la Catedral de Sevilla y La Giralda.
Además, te recomendamos la Casa de Pilatos, un palacio andaluz renacentista y mudéjar, considerado como una de las residencias aristocráticas más bellas de la ciudad.
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