La mejor tortilla de patatas de Andalucía según Martín Berasategui está en Sevilla: es el secreto mejor guardado del centro histórico de la ciudad y está a solo unos minutos de la catedral

Como pasa casi siempre, la maña no va tanto con la receta, clásica, como con las manos de quien la prepare, y es por eso que esta variante, de patata fina y uniforme, poco hecha, y una textura suave, se distingue por su preparación “al instante”. Y para evitar discusiones, la casa oferta dos versiones: con y sin cebolla, respetando la versión original sin dejar fuera ningún paladar, además de dos salsas de la casa para acompañarla.