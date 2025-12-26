El mejor roscón de Reyes en España cuesta menos de 9 euros y se vende en supermercados de toda España: lo dice la OCU
Si hay un ránking al que nos enganchamos todos los años, es al del mejor Roscón de Reyes (con permiso del de la mejor tortilla de patatas, obvio). Porque no hay nada que guste más en estas fechas que descubrir cuál es el sitio donde elaboran el que dicen es el mejor dulce de la Navidad.
Los mejores roscones según Comunidad Autónoma
Más allá del listado que dice cuál es el mejor roscón de toda España, (en VIAJAR este año nos hemos atrevido a elaborar nuestra propia lista por comunidades autónomas), el ránking que prepara la Organizaciñon de los Consumidores (OCU) es uno de los más aclamados.
Y es que la asociación clasifica y valora los roscones más baratos y asequibles de todos: los roscones de supermercados. Y a falta de saber cuál es el flamante ganador de la lista de este año, hemos querido recordar cuáles son los mejores roscones de supermercados para la OCU en base a su último listado, publicado a comienzos de 2025.
Para la ocasión, la OCU valoró un total de 15 roscones rellenos de nata, seleccionados entre las principales cadenas de supermercados que se pueden encontrar en toda España.
De todos ellos, solo ha destacado cuatro, descartando el resto por contener demasiadas grasas vegetales (que nada tienen que ver con la nata), la presencia excesiva de aditivos y por distanciarse del bollo tradicional de roscón, siendo más parecido a un brioche ligero.
El mejor roscón de supermercado
La OCU lo tiene claro: el ganador absoluto entre los mejores roscones de supermercados es el que preparan en El Corte Inglés, con una calificación de 70 sobre 100. En cuanto al precio, es el más caro de todos: 17,50€ por un roscón de menos de un kilo.
Los mejores roscones de España de menos de 10 euros
Las otras tres mejores opciones para la OCU, sin embargo, son imbatibles en precio. Y es que ninguno de ellos supera los 10 euros. De este rango de precio, el que se corona como el gran vencedor es el de Lidl, con una calificación de 68 sobre 100, y un precio más que asequible: 8,99€ el roscón.
le sigue muy de cerca el roscón de Día (66 puntos sobre 100) y de precio, 9,99€ por pieza. Y en último lugar, el del obrador de Ahorramás (64 sobre 100) y un precio muy similar al del Lidl, 8,99€ el roscón.
