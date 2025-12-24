El mejor roscón de Reyes artesano está en Madrid y la pastelería que lo vende es también la más bonita de la capital
Nuestro roscón favorito es el que une no solo una elaboración delicada (que le ha valido el reconocimiento local más importante de su clase) sino también una experiencia de degustación que es casi un ritual.
Durnte las fiestas navideñas ocurre un fenómeno especial. Entre villancicos, celebraciones que nos trasladan al portal de Belén, reencuentros con familiares y mesas de Navidad en las que los anfitriones despliegan toda su originalidad para agasajar a sus seres queridos, jugamos a recuperar tradiciones que van tintando el ambiente de calidez y una suerte de nostalgia alegre.
En esta pastelería del centro de Madrid de tradiciones saben un rato. Abierta hace nada menos que 111 años, el obrador del barrio de Salesas lleva un siglo elaborando dulces típicos españoles. Y, como parte de su encanto, la delicada decoración del local se ha mantenido prácticamente intacta para que, al traspasar su umbral, te sientas transportado a las Navidades de antaño.
La historia de la pastelería más bonita de Madrid
La Duquesita fue fundada en 1914 en la calle Fernando VI, en el barrio de Salesas. En los años 30 pasó a manos de Romualdo Santamaría y, durante décadas, fue gestionada por tres generaciones de la misma familia.
Tras cerrar por primera vez en 2015, el local reabrió ese mismo año con un nuevo rumbo. El pastelero barcelonés Oriol Balaguer, decidido a recuperar un emblema de la dulcería española, se convirtió en responsable del lugar. Y lo hizo a través de sus recetas clásicas, propuestas innovadoras y un entorno histórico.
Entrar en La Duquesita es adentrarse en una pastelería de cuento. Se conservan mostradores, vitrinas, espejos y una espectacular lámpara de cristal originales, y todas las intervenciones que se han realizado han ido encaminadas a mantener la atmósfera intacta: suelos geométricos, mesas mármol negro, mesas de latón pulido y un nuevo salón de té y bombonería, inaugurado hace apenas unos años, que permite degustar allí mismo sus creaciones.
Por qué el Roscón de Reyes de La Duquesita es el mejor de Madrid
Cada año se celebra en la capital el Campeonato Mejor Roscón Artesano de Madrid. El evento, que se lleva a cabo en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor gracias a la organización de Gastroactitud y al patrocinio de Mantequería Arias, reúne a los diez finalistas para una cata a ciegas en la que se valoran aspectos como la apariencia, el aroma, el alveolado de la masa, la textura, la jugosidad, el equilibrio de ingredientes y el horneado.
El jurado está presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca y se compone de varios ganadores de certámenes antiguos y personalidades como Benjamin Estienne, responsable de los programas de pastelería de Le Cordon Bleu; Rogelio Enríquez, Presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía; y el crítico gastronómico José Carlos Capel.
En la edición del año pasado, la sexta de su historia, el roscón de La Duquesita se llevó el primer premio, según el jurado, por su “finura y elegancia del sabor, buena textura de la masa y aromas perfectamente integrados”. No era la primera vez que este obrador llamaba la atención: ya había sido finalista en 2023.
Aunque el roscón es el gran protagonista de estas fechas —se ofrece tradicional, con nata, trufa, crema o combinando opciones—, La Duquesita también es conocida por sus panettones (clásico, de frutas, chocolate o castaña), turrones artesanos y por una cuidada colección de bombones navideños con sabores poco habituales como yuzu, té Earl Grey, mascletá o caramelo con sal. Todo ello le valió el reconocimiento a Mejor Pastelería de Madrid en 2023.
Cómo probar el roscón de La Duquesita
Los roscones se elaboran en unidades limitadas. Cuando se agotan, el propio obrador avisa por sus redes sociales para evitar esperas innecesarias y repone al día siguiente.
El precio parte de 22 euros, y cada pieza es fruto del trabajo conjunto de Oriol Balaguer y Gaël Zandstein Gárate, responsables de una receta que ha sabido convencer tanto al jurado como al público que se desplaza hasta su local de Fernando VI a hacer cola.
El mejor Roscón de Reyes en 2025
Aunque el Roscón de La Duquesita sigue siendo nuestro favorito, tanto por su elaboración como por la posibilidad que ofrece su singular local de trasladar al comensal a otro tiempo mientras lo disfruta en su bombonería, merece una mención especial el roscón que se ha hecho con el primer premio de 2025 en el certamen.
Este año el oro se lo ha llevado Doble Uve Obrador y su roscón elaborado por Paloma Silvestrín. El jurado señala que, en una época en la que se está perdiendo el tradicional aroma a agua de azahar en favor de sabores como la vainilla, la canela o los cítricos (que, si bien pueden dar profundidad, alejan el bollo de la receta propiamente dicha), la propuesta de Silvestrín recupera el carácter original de nuestro dulce y lo eleva.
No obstante, esa desviación gastronómica no significa que haya falta de calidad en las propuestas. El certamen de 2025 ha estado tan reñido que, por primera vez, ha habido un cuádruple empate y 13 roscones se han presentado en la final.
