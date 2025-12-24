El mejor roscón de Reyes artesano está en Madrid y la pastelería que lo vende es también la más bonita de la capital

Cada año se celebra en la capital el Campeonato Mejor Roscón Artesano de Madrid. El evento, que se lleva a cabo en la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor gracias a la organización de Gastroactitud y al patrocinio de Mantequería Arias, reúne a los diez finalistas para una cata a ciegas en la que se valoran aspectos como la apariencia, el aroma, el alveolado de la masa, la textura, la jugosidad, el equilibrio de ingredientes y el horneado.