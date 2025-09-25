El mejor queso de España se hace en un pequeño pueblo de Ciudad Real: cuesta menos de 30 euros y se ha llevado el mayor premio del mundo en su categoría

La clave del producto está en la materia prima. El queso se elabora con leche cruda recién ordeñada de ovejas de raza manchega, que son criadas en la propia finca. Las ovejas viven en semilibertad: pasan el día "pastando, descansando y jugando", según cuentan los productores, y se alimentan de pastos y cultivos producidos en la misma explotación. El resultado es una leche de calidad excepcional que permite elaborar un queso madurado en su propio moho, sin aditivos ni conservantes.