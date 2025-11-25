El mejor jamón ibérico de España tira sus precios por el Black Friday: tiene tres años de curación y es perfecto para darse un capricho
Un producto ideal como anticipo de las fiestas que se acercan.
Con la llegada del esperado Black Friday todos estamos pendientes de las rebajas de los productos que nos gustan, ya que es el momento perfecto para permitirnos darnos ese capricho que de normal no nos compraríamos.
Sin embargo, cuando llega este evento muchas veces nuestra cabeza se va inconscientemente a tiendas de ropa o productos del estilo, y no pensamos en la infinidad de productos que tienen ofertas realmente interesantes.
Es más, si eres amante del jamón ibérico, debes saber que uno de los mejores de España ha rebajado sus precios, por lo que este es el mejor momento para permitirte darte el gusto.
Un capricho perfecto para Black Friday
Hablamos del jamón Etiqueta Negra Benito, considerado uno de los mejores de nuestro país debido a su alta calidad al ser procedente de cerdos engordados en libertad y alimentados y criados en las sierras de Huelva y Extremadura.
Con un proceso de curación de entre 26 y 36 meses en Castaño de Robledo, en Huelva, este jamón tiene un aroma y un sabor capaces de hacer la boca agua de cualquiera que lo pruebe.
Vendido en diferentes webs, podrás encontrarlo con más de 50 euros de rebaja, por lo que si te apetece comer un buen jamón, este es el momento para que sacies ese antojo que seguramente te ha entrado mientras nos lees.
La marca que produce este delicioso jamón es Ibéricos Benito, experta en la producción de productos ibéricos tales como quesos, embutidos, paleta y jamones que, estamos seguros, van a encantarte.
Eso sí, lo mismo que el jamón está en oferta, debes saber que también hay otros productos en promoción como por ejemplo el queso, por lo que si ya te apetece lanzarte a la piscina y hacer un pedido de lo más completo, este otro artículo también es una muy buena opción.
El jamón ibérico es uno de los productos españoles más codiciados en cualquier fecha del año, pero sabiendo que la Navidad está a la vuelta del esquina es inevitable que a todos nos apetezca un poco más que de costumbre. Por eso, es hora de que aproveches y, si puedes permitírtelo, disfrutes de un gran jamón.
Black Friday es un evento perfecto para comprar cosas que de normal ni nos plantearíamos, por lo que es el momento de que este año dejes apartadas las ofertas en sudaderas y pantalones y te decidas por algo que no tanta gente compra en esta fecha y de lo que, sin duda, no te vas a arrepentir: un buen jamón ibérico.
Síguele la pista
Lo último