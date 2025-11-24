El mejor jamón ibérico según la OCU: cuesta menos de 5 euros, lo puedes encontrar en el supermercado y es perfecto para Navidad
Un jamón a un precio realmente asequible que viene perfecto paras las próximas fiestas navideñas.
Con la llegada de las fiestas navideñas, el consumo de algunos productos se ve en aumento, siendo un ejemplo de ello el jamón ibérico, un alimento de origen español que ya es parte de nuestra historia.
Eso sí, todos sabemos que, muchas veces, su precio puede resultar algo (o bastante) elevado. Sin embargo, estamos de suerte, porque la Organización de Consumidores y Usuarios determinó el año pasado que el mejor jamón ibérico de supermercado de 2024 es uno cuyo precio no llega a los 5 euros.
Eso sí, te avisamos: ¡este producto va a volar! Si quieres tenerlo todo organizado para las fiestas que ya se están acercando, ten en cuenta que este jamón va a ser, y con razón, uno de los más codiciados.
Un jamón para todos los públicos
El jamón premiado es el de la marca Auchan, perteneciente al supermercado Alcampo, el cual estamos seguros que conoces o, al menos, te suena.
Tras investigar una treintena de jamones ibéricos y realizar un análisis de los ingredientes que contienen tales como la sal, sus conservantes, su grasa o su sabor, la OCU hizo un análisis sobre la relación entre su calidad y su precio, determinando que, con un 84 sobre 100, la marca Auchan se lleva el premio al mejor jamón ibérico.
Con un precio en 2024 de 4,28 euros por 100 gramos de producto, el supermercado francés puede afirmar tener el mejor jamón ibérico de supermercado del 2024.
Sin embargo, no es el único buen jamón. En segundo lugar se encuentra la paleta ibérica Sánchez Alcaraz, a un precio en 2024 de 11,30 por 100 gramos y disponible en la propia tienda online de la marca. Por otro lado, el jamón de cebo ibérico 50% Realvalle cierra el top ocupando el tercer lugar del ranking. Este tenía un precio más asequible, a 4,69 euros los 100 gramos, y se puede encontrar fácilmente en Lidl.
No todos los jamones ibéricos que encontramos en el supermercado son igual de buenos, por lo que gracias a la OCU podemos saber cuáles son los mejores en relación calidad-precio y, así, no tener que preocuparnos por cuál va a ser el mejor. La propia organización nos lo dice.
Esto no solo pasa con el jamón. La OCU analiza cientos de productos con la intención de que el consumidor sepa cuál es el mejor del supermercado y, así, pueda elegir la mejor de las opciones.
El jamón es uno de los alimentos estrella en cualquier estación del año así que si tienes intención de incluirlo en tus próximas celebraciones, ahora ya lo sabes: ¡directo a Alcampo!
