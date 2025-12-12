El mejor cava de España según la OCU cuesta menos de 5 euros: es perfecto para brindar en Navidad y tiene sabor a gran reserva

Diciembre invita a hacer balance. A recordar a quienes están y a brindar por quienes faltan. A dar la bienvenida a los nuevos capítulos que traerá el año que empieza. Y en todas esas escenas, el cava ocupa un lugar discreto pero imprescindible. La OCU pone el resto; ayudarnos a elegir una botella honesta, accesible y digna de cualquier mesa navideña. Porque al final, brindar tiene poco que ver con el precio de la copa y mucho con el momento que compartes. La burbuja hace su trabajo; lo demás lo pones tú.