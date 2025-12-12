El mejor cava de España según la OCU cuesta menos de 5 euros: es perfecto para brindar en Navidad y tiene sabor a gran reserva
La Organización de Consumidores y Usuarios sitúa a un cava asequible entre los mejor valorados del mercado, ideal para celebrar sin gastar de más.
En cuanto diciembre asoma, todos repetimos los mismos rituales sin darnos casi ni cuenta: abrir la primera caja de adornos, comparar fechas con la familia, discutir qué se cocina este año… y, tarde o temprano, pensar en qué botella llevaremos al brindis. La Navidad tiene ese poder de ponerlo todo patas arriba y, a la vez, de hacernos buscar cierta calma en los pequeños gestos. Y uno de ellos, quizá el más simbólico, es el cava.
La sorpresa llega cuando miras el precio. No hace falta gastar una fortuna para levantar una buena copa. Este año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo ha dejado aún más claro. Su análisis demuestra que uno de los cavas con mejor relación calidad-precio del supermercado no llega ni a los cinco euros, un pequeño alivio para quienes quieren celebrar sin miedo a la cuesta de enero.
Los cavas que se imponen por calidad-precio
La OCU ha revisado espumosos blancos y rosados que cualquiera puede encontrar en la estantería del supermercado. Entre ellos sobresalen dos brut nature (secos, limpios, directos) que obtienen las mejores puntuaciones dentro de los vinos más asequibles. El Bach Extrísimo Brut Nature, que ronda los 4,95 euros, y el Jaume Serra Brut Nature, ligeramente más barato. En rosados, destaca el Bach Brut Rosado, cercano también a los 4,95 euros, una opción fresca y ligera que funciona tanto en aperitivos como en sobremesas animadas.
Son cavas sencillos, sin pretensiones, pero muy bien resueltos para lo que cuestan. De esos que acompañan sin imponerse y que encajan igual en una cena de Nochebuena que en un picoteo entre amigos.
Cómo elegir el cava perfecto
La clasificación de la OCU recuerda algo que a menudo pasamos por alto; la diferencia entre los tipos de cava está en el azúcar. El brut nature no lleva nada añadido y es el más seco; el extra brut apenas incorpora una mínima cantidad; el brut suaviza el trago; y el semiseco se reserva para quienes prefieren un final dulce, ideal con postres.
La crianza también importa. Los cavas tradicionales y reserva necesitan al menos nueve meses de maduración en botella, lo que aporta aromas más complejos y una burbuja más integrada. Y aunque Cataluña sigue siendo la cuna del cava, hoy la denominación de origen incluye zonas de La Rioja, Aragón, Valencia y Extremadura, ampliando estilos y matices.
Un brindis que cabe en cualquier presupuesto
Lo más llamativo del estudio es que la calidad no siempre depende del precio. Muchas de las botellas mejor valoradas se mueven en la franja de los cinco euros, mientras que otras más caras no alcanzan la misma nota. En un momento del año en el que los gastos parecen multiplicarse solos, esta noticia cae como agua de mayo, y es que celebrar bien no exige gastar más.
Diciembre invita a hacer balance. A recordar a quienes están y a brindar por quienes faltan. A dar la bienvenida a los nuevos capítulos que traerá el año que empieza. Y en todas esas escenas, el cava ocupa un lugar discreto pero imprescindible. La OCU pone el resto; ayudarnos a elegir una botella honesta, accesible y digna de cualquier mesa navideña. Porque al final, brindar tiene poco que ver con el precio de la copa y mucho con el momento que compartes. La burbuja hace su trabajo; lo demás lo pones tú.
