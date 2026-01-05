La mejor calle de España para irse de tapas tiene 21 bares en 190 metros: dicen que es "el lugar donde la gastronomía española se convierte en un paraíso"

Entre los más tradicionales, con buenas piezas de carne, destacan el Baseriberri, el Asador Aralar y el Asador Katuzarra. En el extremo opuesto, el Restaurante Sarasate, de comida vegetariana. Con bocadillos, tostadas y fritos, esperan La Mandarra de la Ramos, el Bearan, La Vieja Iruña y el Bar Castillo de Javier. Cuando cae la noche, las puertas que se mantienen abiertas son las de La Cocina Vasca, El Tinglado, el Bar Ulzama o El Marrano.