La única bodega española que ha entrado por primera vez en el Paseo de la Fama de los mejores vinos del mundo, según los Óscar del vino
Un lugar que, aparte de ser el mejor, ofrece experiencias inolvidables.
Todas las bodegas están deseando ser reconocidas por los World’s Best Vineyards, una clasificación que anualmente selecciona las mejores y otorga un gran prestigio a quien alcanza un puesto en su lista. En España hay miles de bodegas, pero solamente una ha conseguido lograr el reconocimiento del primer puesto del mundo.
Se sitúa en Álava, País Vasco, y no solamente tiene el premio a la mejor bodega del planeta en 2024, sino que también se ha llevado el segundo puesto en 2021, 2022 y 2023, convirtiéndose así en la más prestigiosa del país. Además, permite visitas de lunes a domingo, por lo que si eres ‘fan’ del vino, no puedes perdértela.
La mejor bodega del mundo
Tras sus numerosos reconocimientos en la clasificación, la bodega Marqués de Riscal ha conseguido diferenciarse del resto de las bodegas españolas. Aunque hay otras que han logrado incluirse entre las 50 mejores, Marqués de Riscal ya forma parte del ‘Paseo de la Fama’ de los vinos, siendo la única bodega española que lo ha conseguido hasta ahora.
Desde sus inicios la bodega ha tratado de mezclar tradición con modernidad, siendo una de las primeras en abrir sus puertas al público permitiéndole experimentarla desde dentro. Mediante la Ciudad del Vino Marqués de Riscal, la familia Hurtado de Amézaga y Armada ha conseguido darle a todo el que la visite una experiencia única.
Un viaje a una bodega del siglo XIX
La Ciudad del Vino Marqués de Riscal fue inaugurada en 2006, y a través de ella la empresa concede a todo aquel que se adentre en ella el privilegio de experimentar un recorrido histórico de la bodega desde su construcción hasta la actualidad. De esta manera, Marqués de Riscal permite disfrutar del vino de la forma más original posible.
En el centro de esta “ciudad” se encuentra la Plaza del Reloj, desde donde se aprecia la Bodega Original, la cual fue construida en 1860 y guarda en su interior la Botellería de vinos antiguos. Seguido encontraremos El Palomar, donde actualmente se elaboran los vinos premium y que en 1883 fue la primera ampliación de la bodega.
Por último, encontrarás el Hotel Marqués de Riscal, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, un lugar lleno de lujo situado en lo alto y con una forma de lo más inusual. Además, la bodega también oferta un spa con tratamientos enfocados en el uso de la uva, un centro de convenciones, varios restaurantes y una tienda para todo aquel que quiera llevarse un recuerdo de la visita.
