La única bodega española que ha entrado por primera vez en el Paseo de la Fama de los mejores vinos del mundo, según los Óscar del vino

Por último, encontrarás el Hotel Marqués de Riscal, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry, un lugar lleno de lujo situado en lo alto y con una forma de lo más inusual. Además, la bodega también oferta un spa con tratamientos enfocados en el uso de la uva, un centro de convenciones, varios restaurantes y una tienda para todo aquel que quiera llevarse un recuerdo de la visita.