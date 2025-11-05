La mejor bodega de España hace catas por 20 euros en un edificio de Frank Gehry y está reconocida como una de las mejores del mundo

En el pequeño pueblo medieval de Elciego, en plena Rioja Alavesa, se esconde uno de los lugares más sorprendentes del enoturismo mundial. En este pueblo de menos de 1.000 habitantes hay algo que atrae a viajeros de todo el mundo: sus viñedos centenarios y sus colinas son solo la prueba de que allí se encuentra la mejor bodega del mundo, reconocida por el World’s Best Vineyards 2024, el ranking internacional que premia las experiencias vitivinícolas más sobresalientes del planeta.