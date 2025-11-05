La mejor bodega de España hace catas por 20 euros en un edificio de Frank Gehry y está reconocida como una de las mejores del mundo
Si eres un 'winelover' debes conocer todos los detalles de esta bodega antes de planificar una visita para catar los mejores vinos del país.
En el pequeño pueblo medieval de Elciego, en plena Rioja Alavesa, se esconde uno de los lugares más sorprendentes del enoturismo mundial. En este pueblo de menos de 1.000 habitantes hay algo que atrae a viajeros de todo el mundo: sus viñedos centenarios y sus colinas son solo la prueba de que allí se encuentra la mejor bodega del mundo, reconocida por el World’s Best Vineyards 2024, el ranking internacional que premia las experiencias vitivinícolas más sobresalientes del planeta.
Fundada en 1858, esta casa vinícola no solo es historia líquida, sino también una revolución estética. Su edificio principal, el hotel, está diseñado por el genial Frank Gehry, el mismo arquitecto que dio vida al Guggenheim de Bilbao, es una escultura habitable que se encuentra entre los viñedos rompiendo todos los esquemas. Las cintas de titanio y aluminio que envuelven el edificio en tonos púrpura, dorado y plateado reflejan los matices del vino y el brillo del sol del norte.
En su interior, los muros guardan siglos de crianza en barricas de roble, mientras las salas de cata y los espacios expositivos son ejemplos de vanguardia. Aquí, la experiencia no se limita a probar un vino, sino a sentir quel a arquitectura. Este es un edificio que puedes visitar para contemplar su belleza y para planificar una cata con amigos que se consideren expertos (o no tanto) en vinos... Algo difícil de rechazar.
¿Harías una cata en la mejor bodega de España por solo 20 euros?
La Ciudad del Vino de los Herederos del Marqués de Riscal cuenta con el hotel de 5 estrellas diseñado por Frank Gehry, con dos restaurantes y con un spa donde incluso ofrecen vinoterapia. Tienen una oferta gastronómica de primer nivel, asesorada por el chef Francis Paniego. Su Restaurante Marqués de Riscal, con menú degustación de temporada, eleva la cocina riojana al máximo esplendor. Mientras tanto, en la bodega original, diseñada por Ricardo Bellsolá, duermen más de 130.000 botellas desde la primera añada de 1862.
En 2023, 93.000 visitantes (un 35% internacionales) se acercaron a esta Ciudad del Vino para vivir esta experiencia. Si visitas su página web podrás comprobar que hay diferentes tipos de cata de vino para poder vivir este plan único. La más económica incluye la visita a la bodega centenaria y el viñedo en Elciego, además de una cata de Marqués de Riscal Verdejo, Arienzo Crianza y Marqués de Riscal Reserva con picoteo de chorizo y salchichón riojanos.
Una experiencia de 90 minutos de duración por el precio de 26 euros. En caso de querer probar otros vinos de categoría superior y pasar más tiempo en la experiencia, los precios aumentan desde el precio mencionado hasta 99 euros por persona, el cual incluye comida en el emblemático hotel.
