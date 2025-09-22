La meca de la gastronomía española es una calle con más de 50 bares en la que comerás las mejores tapas del mundo

Además de ser la meca de la gastronomía zaragozana, es también una de las zonas más animadas y encantadoras de la ciudad. El Tubo tuvo sus momentos de declive como la propuesta de prolongación del Paseo de la Independencia hasta la Plaza del Pilar que nunca se llegó a realizar o el deterioro de sus antiguos edificios. Pero se revitalizó gracias a la reconstrucción del Arco Cinegio, la pavimentación y la construcción de Puerta Cinegia.