El McDonald’s más bonito de España está en un antiguo edificio histórico de Zaragoza declarado Bien de Interés Cultural
Su construcción respetó la fachada y elementos del interior del edificio, que estaba abandonado desde 2014.
Una de las franquicias de comida rápida más conocidas de todo el mundo, McDonald’s abrió su primer restaurante en el año 1940. Desde ese momento, no ha hecho más que crecer.
Son alrededor de 40 mil los establecimientos que posee repartidos por casi todo el mundo, por lo que la variedad arquitectónica de éstos está prácticamente garantizada. La gran mayoría de ellos son de obra nueva, pero hay también algunos otros que se ubican en edificios históricos y de arquitectura excepcional.
Este es el caso de uno de los restaurantes McDonald’s que hay en el corazón de la ciudad de Zaragoza, el cual abrió sus puertas en 2021.
Hamburguesas de cine
En el año 2009, el antiguo Cine Elíseos fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, por orden del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Inaugurado en 1944, fue diseñado por el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer con el objetivo de ser un gran edificio de viviendas y locales en la confluencia del paseo Sagasta con la Gran Vía, un proyecto promovido por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
La fachada destaca por su decoración de estilo clasicista, la cual utiliza mármol, madera, latón y terciopelos, todos con acabados artesanales. Todos estos elementos se unifican bajo una marquesina de vuelo amplio, haciendo que resalte respecto al resto de locales.
Setenta años después de su inauguración, en la cual se proyectó la película “Me casé con una bruja”, dirigida por René Clair y protagonizada por Veronica Lake, el cine cerró sus puertas en 2014, argumentando que debía adaptarse a la nueva era digital. Lamentablemente, no volvió a abrir sus puertas.
Respetando el pasado
Tras dos años de reformas, en 2021 el Cine Elíseos volvió a abrir sus puertas, esta vez reconvertido en un McDonald’s, el cual tiene una superficie total de 842 metros cuadrados, distribuidos entre el sótano, la planta baja, y la primera planta. Mientras que cuenta con asientos para 168 personas, su aforo total es de 245 personas.
Debido a su catalogación como Bien de Interés Cultural, las reformas modificaron lo mínimo posible de su estructura original: la fachada conserva la marquesina con el cartel de Cinema Elíseos, mientras que el interior tan solo modificó aquellos elementos que no se encontraban protegidos.
Así, se retiraron las butacas y se niveló el suelo de la sala principal, aportando así un espacio libre de obstáculos para las mesas. El techo original -con el plafón circular, las cornisas, la celosía y la lampara central- se conserva de forma íntegra, así como las piezas decorativas que se encontraban repartidas por la sala (hornacinas, pilastras, jarrones, estucos y plafones entelados). Para evitar el deterioro de estos ante el posible contacto con los usuarios del restaurante, el perímetro de la sala se ha protegido mediante un cristal.
“Para mí es un honor poner en marcha este restaurante tan especial”, declaraba María José Sobradiel, franquiciada del restaurante. “Hemos querido que este espacio histórico conserve su belleza y personalidad para disfrutar de la experiencia McDonald’s”.
Así, Zaragoza pasó a formar parte de las pocas ciudades, entre las que se encuentran Nueva York o Madrid, donde la cadena ha instalado un establecimiento en un edificio o espacio protegido, el cual forma parte del patrimonio local.
