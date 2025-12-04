El McDonald’s más bonito de España está en un antiguo edificio histórico de Zaragoza declarado Bien de Interés Cultural

Así, se retiraron las butacas y se niveló el suelo de la sala principal, aportando así un espacio libre de obstáculos para las mesas. El techo original -con el plafón circular, las cornisas, la celosía y la lampara central- se conserva de forma íntegra, así como las piezas decorativas que se encontraban repartidas por la sala (hornacinas, pilastras, jarrones, estucos y plafones entelados). Para evitar el deterioro de estos ante el posible contacto con los usuarios del restaurante, el perímetro de la sala se ha protegido mediante un cristal.