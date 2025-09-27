Martín Berasategui tiene un idilio gastronómico con Canarias que dura 15 años

“A Tenerife llegué hace más de 15 años”, recuerda, “y lo que me enamora es la gente. La calidad humana de esta isla es algo difícil de describir. He tenido la suerte de rodearme de un equipo impresionante, con Erlantz Gorostiza al frente del MB, que es como si fuera un hijo para mí. En Tenerife encontré un paraíso de producto y cariño, y me he sentido querido como en mi propia casa”.