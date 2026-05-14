El paseo marítimo con el plato más exquisito de España, dicen que es "un espectáculo hipnótico": un lugar que recoge el pescado típico de las islas y playas de arrecifes únicas

Se trata de una de las mejores playas urbanas del mundo, con un paseo marítimo lleno de terrazas y vistas a un mar tranquilo que calma el arrecife natural que los isleños llaman "la barra".

Adriana Fernández

Con 3 kilómetros de arena, esta se ubica en el Istmo de Guanarteme, que conecta la ciudad con la península de La Isleta, y que recorre las tres zonas diferenciadas que conforman su relieve: La Puntilla, conocida por su tradición marinera y barcas; la turística Playa Grande, famosa por su mar tranquilo; y La Cícer, oscura y abierta, reconocida como la favorita de los surfistas.

Paseo Marítimo de Las Canteras / Istock

Un plato único de las islas

En el Barrio de los Canteranos/Guanarteme, son casi 400.000 habitantes entre surfistas, “canteranos” de avanzada edad, locales de toda la vida y nuevos pobladores movidos por las virtudes de las costas españolas.

De la extracción de piedra que sacudió al arrecife nació el nombre de este barrio, y de él su paseo marítimo: Paseo de Las Canteras, hoy uno de los puntos gastronómicos más calientes de la isla y hogar de uno de los platos más famosos de sus costas: vieja a la espalda con papas arrugadas y mojo.

Playa de Las Canteras / Istock

Traído de la biodiversidad de las aguas atlánticas que rodean el archipiélago, y morador habitual de los fondos rocosos de las Islas Canarias, este pez loro de colores vibrantes, y carne delicada y blanca, sorprende. Elaborado “a la espalda”, su preparación es sencilla —a la plancha y unido en los lomos, o al horno con la piel hacia abajo—, modificando lo menos posible el producto para señalar la evidente calidad de su materia prima.

La guarnición que lo acompaña, las clásicas papas arrugadas, nacen como solución a la escasez: hervidas en agua salada para no malgastar la dulce y con esa cobertura blanca y rugosa, producto de la sal evaporada. Y acompañando, por supuesto, cilantro, perejil, pimentón o guindillas; es decir, mojo verde o picón.

Pescado a la espalda / Istock

Entre los lugares perfectos para probar el producto local en el paseo, destacan El Dorado, con vistas al mar; el clásico Casa Carmelo, famoso por su producto; o La Marinera, al final del paseo, del que se dice es “sencillamente espectacular”, además de por su comida, por las vistas que lo acompañan:

"La terraza tiene enormes cristaleras que no miran a la típica playa, sino directamente a unas rocas oscuras donde el mar rompe con fuerza. Las olas dibujan espuma blanca sobre un fondo turquesa, y al fondo se ven montañas con pequeños pueblos", expresa una reseña de Google, “es un espectáculo hipnótico”.

Playa de Las Canteras, Las Palmas de Gran Canaria / Istock

En el corazón del Paseo de Las Canteras

Aunque en tu paso por las islas el foco de referencia serán las playas, no olvides visitar algunos de los puntos turísticos más importantes, como el Auditorio Alfredo Kraus, reconocible por su imponente edificio al final del recorrido, similar a una fortaleza del Atlántico; la roca de la Peña la Vieja, punto de encuentro de muchos nadadores locales; o, siguiendo el camino de La Puntilla, El Confital, una zona volcánica salvaje perfecta para los surfistas de la que se dice tiene “la mejor derecha de Europa”.

Y si quieres conocer el recuerdo viviente de la explotación del arrecife, visita la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, en el barrio de La Isleta, cercana al puerto y al Castillo de la Luz, otro icono de esta región. En su estructura encontrarás una textura y color únicos que responden al origen marino de las piedras extraídas de Las Canteras.