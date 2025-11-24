Marc Álvarez, barman del mejor bar del mundo, presenta carta en Madrid: "Todos mis ingredientes los puedes encontrar en Mercadona"

Sin embargo, hay un punto en común en los cuatro locales que regenta. La filosofía de respeto al ingrediente se mantiene. Su manifiesto creativo gira alrededor de trabajar con líneas puras de sabor donde el sabor clave no es el destilado, sino los ingredientes naturales que incorpora. Las cartas supervisadas por el barman juegan a combinar ingredientes improbables no a base de disfrazarlos, sino de buscar sus puntos de encuentro. Cócteles como su Piña y rabanito desvelan ya el idioma que hablan desde su mismo nombre, y el reto está en ese juego alquímico de sabores, no en alcanzar una originalidad innecesaria en su elaboración. "La técnica no está para vacilar, sino para hacer que el sabor mejore y se dirija a donde nosotros queremos".