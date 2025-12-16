El mapa con los mejores vinos de España, uno por provincia: tintos y blancos premiados que no pueden faltar esta Navidad

En este recorrido provincia a provincia, la revista VIAJAR ha seleccionado los vinos que mejor representan el carácter, la calidad y el momento actual de cada territorio. No se trata solo de etiquetas premiadas o bodegas consagradas, sino de vinos capaces de contar una historia, reflejar su paisaje y resumir la personalidad vitivinícola de cada provincia en una copa. El resultado es un mapa diverso y revelador que muestra por qué España sigue siendo, en 2025, uno de los países más apasionantes del mundo del vino. Esta es nuestra selección: