El mapa con los mejores vinos de España, uno por provincia: tintos y blancos premiados que no pueden faltar esta Navidad

Recorremos todas las provincias de España en busca de sus mejores vinos. Una selección que, aunque no resulta fácil, si que ejemplifica lo extensa que es la tradición vinícola de nuestro país.

España sigue consolidándose en 2025 como una de las grandes potencias vitivinícolas del mundo. No es solo una cuestión de volumen o de tradición —que también—, sino de diversidad, identidad y capacidad de reinventarse. Pocos países pueden presumir de un mapa tan complejo y rico, donde el vino cambia de acento casi kilómetro a kilómetro y se adapta a una su geografía: montañas, mesetas, costas atlánticas y mediterráneas, suelos volcánicos y llanuras abrasadas por el sol.

Adriana Fernández

Esa variedad climática y paisajística se traduce en una paleta de estilos única, desde vinos frescos y atlánticos hasta tintos de gran estructura, pasando por blancos minerales, espumosos de precisión y generosos con siglos de historia. En 2025, además, el vino español vive un momento especialmente interesante: crecen las elaboraciones más sostenibles, el respeto al viñedo viejo, las producciones limitadas y los vinos que buscan expresar con mayor fidelidad el territorio. La mirada internacional vuelve a fijarse en España, no solo por la calidad-precio, sino por la personalidad de sus vinos.

Tras recorrer recientemente algunas de las mejores bodegas del país, damos ahora un paso más y presentamos un mapa con el mejor vino de cada provincia de España. Una radiografía ambiciosa que va más allá de las denominaciones de origen más conocidas y pone el foco en el talento repartido por todo el territorio. Porque el vino español no se entiende solo desde Rioja, Ribera del Duero o Priorat, sino también desde provincias menos mediáticas que, año tras año, firman etiquetas sorprendentes.

Cada vino seleccionado es el resultado del esfuerzo de generaciones de viticultores, del conocimiento transmitido de padres a hijos y, cada vez más, de una nueva hornada de enólogos que combina tradición y técnica contemporánea. Son vinos que hablan de suelos, de altitudes, de variedades autóctonas recuperadas y de decisiones valientes en bodega. Degustarlos es, en muchos casos, recorrer la historia íntima de una provincia.

Este mapa no pretende ser definitivo, sino representativo. Una invitación a viajar copa en mano por España y a descubrir cómo cada provincia aporta un matiz distinto a ese gran mosaico vinícola que define nuestro país. En 2025, el vino español no solo se bebe: se cuenta, se defiende y se celebra. Y este recorrido, provincia a provincia, es una forma de asomarse a toda la variedad que podemos encontrar en nuestro territorio.

Los mejores vinos de España, según la revista VIAJAR

En este recorrido provincia a provincia, la revista VIAJAR ha seleccionado los vinos que mejor representan el carácter, la calidad y el momento actual de cada territorio. No se trata solo de etiquetas premiadas o bodegas consagradas, sino de vinos capaces de contar una historia, reflejar su paisaje y resumir la personalidad vitivinícola de cada provincia en una copa. El resultado es un mapa diverso y revelador que muestra por qué España sigue siendo, en 2025, uno de los países más apasionantes del mundo del vino. Esta es nuestra selección:

  1. Álava: Bodegas Izadi, El Regalo 
  2. Albacete: Pago Finca Élez, Chardonnay Con Crianza en Barrica 2021 
  3. Alicante: Bodega Santa Catalina del Mañán, Caterina 2021 
  4. Almería: Bodega Sierra Almagrera, Antas Rosado 
  5. Asturias: Bodegas Monasterio de Corias, Corias Guilfa La Paraixa 2023 
  6. Ávila: Tierras de Cebreros, Sursum Corda Garnacha 100% 
  7. Badajoz: Bodegas Valdeorite, Rutas del Arte Tempranillo & Syrah 2023 
  8. Barcelona: Familia Torres, Grans Muralles 
  9. Burgos: Dominio del Águila, Reserva 2020 
  10. Cáceres: Bodegas Habla, Habla Nº32 
  11. Cádiz: Bodegas Barbadillo, Barbadillo Blanco 2023 
  12. Cantabria: Bodega Cayo, El Lusía Origen 
  13. Castellón: Bodega Javi Revert Viticultor, Simeta 2022 
  14. Ciudad Real: Bodegas Los Llanos, Pata Negra Valdepeñas Reserva 2018 
  15. Córdoba: Vinos Montilla-Moriles, Ximenium Cuen Blanc 
  16. A Coruña: Bodega Adega Valdés, Albariño Gundián 
  17. Cuenca: Bodegas Purísima Concepción, Teatinos 40 Barricas 
  18. Girona: Celler Perelada, Finca Garbet 2022 
  19. Granada: Bodegas Muñana, Muñana 3 cepas 
  20. Guadalajara: Finca Río Negro, Finca Río Negro 2019 
  21. Gipuzkoa: Bodega Txomin Etxaniz, Txakolí Txomin Echaniz 2025 
  22. Huelva: Bodegas Magasé, Vino blanco Tártis Colombard Magasé 2023 
  23. Huesca: Viñas del Vero, Clarión 
  24. Islas Baleares: Can Verdura Viticultors, Son Agulló 2023 
  25. Jaén: Bodegas Cefrian, Mister Malaostia 
  26. León: Bodegas Gordonzello, Gurdos 
  27. Lleida: Mas Blanch i Jové, Saó Abrivat 
  28. Lugo: Bodegas Petrón, Prómine 
  29. Madrid: Vinos Jeromín, Grego Tempranillo Syrah 2020 
  30. Málaga: Nilva Enoturismo, Nilva 2024 
  31. Murcia: Bodegas Juan Gil, Etiqueta Amarilla 4 meses 
  32. Navarra: Bodega Inurrieta, Altos de Inurrieta Reserva 2020 
  33. Ourense: Bodega Eduardo Peña, Eduardo Peña 2022 
  34. Palencia: Pagos de Negredo, Quinta Negredo Gran Coto Redondo 
  35. Las Palmas: CRDO Vinos de Gran Canaria, Rocaíno 
  36. Pontevedra: Cooperativa Vitivinícola Arousana (Paco & Lola), Paco & Lola Prime 2021 
  37. La Rioja: Bodega Marques de Murrieta, Castillo Ygay Gran Reserva Especial 2012 
  38. Salamanca: Bodegas Dominio de la Sierra, Dominio de la Sierra  
  39. Santa Cruz de Tenerife: AT Viticultores de la Comarca de Güímar, Brumas de Ayosa Tinto 
  40. Segovia: Bodega Severino Sanz, Murón Albillo Mayor 
  41. Sevilla: Pago del Zanzúo, Roca Volcánica 
  42. Soria: Bodega Dominio de Atauta, La Roza 
  43. Tarragona: Bodega Álvaro Palacios - Quiñón de Valmira 2023 
  44. Teruel: Bodega Dominio Maestrazgo, Dominio Maestrazgo 
  45. Toledo: Bodegas Alcardet, Alcardet Natura Brut 
  46. Valencia: Bodegas Hispano-Suizas, Bassus Pinot Noir 
  47. Valladolid: Hijos de Alberto Gutiérrez, De Alberto Dorado 
  48. Vizcaya: Bodega Berroja, Berroja 
  49. Zamora: Bodegas Fariña, Primero 2025 
  50. Zaragoza: Bodega Pagos del Moncayo, Prados Privé 2021 

Si lo tuyo es la calidad-precio: El mejor vino de España en 2025 según la OCU

La Organización del Consumidor (OCU) ha analizado los mejores vinos de supermercado, y el resultado es este: el mejor vino de España es Caperucita Tinta, un vino joven de la bodega Torre Oria, una bodega centenaria levantada en la región vitivinícola Utiel-Requena a finales del siglo XIX, en el municipio de Derramador. 

Como dicen los expertos, se trata de un vino versátil, fácil de maridar con diferentes platos. Y según la OCU, es un vino que destaca por su calidad, siendo esta superior a su precio: en el caso de Mercadona, es posible encontrarlo por 1,85 euros la botella de 75 cl. Es por eso que resulta una opción ideal para consumir un buen vino sin gastarse demasiado. Y eso, nos gusta. 

