El mapa con las mejores torrijas de España en 2026, una por provincia: premiadas, alabadas por el público y nuevas creaciones perfectas para endulzar la Semana Santa
Una suculenta selección de la revista VIAJAR con las mejores candidatas a representar este clásico indiscutible de la Semana Santa. ¡El debate está servido!
La receta parece sencilla: pan, leche, azúcar, canela, aceite, huevos y ralladura de limón. Pero ya sabemos que a veces no es la cocina, sino el cocinero, y en el caso de las torrijas, el dulce por excelencia de la Semana Santa, es indudable que en la variedad está el gusto.
Nacido y documentado en la Roma clásica del siglo I, este plato se estableció en España, como alivio en la cuaresma, un periodo religioso de ayuno y abstinencia de productos como la carne, donde las torrijas suponían un plato altamente energético para saciar el hambre de la vigilia. A día de hoy se estima que en España se consumen cerca de 10 millones de torrijas durante la Semana Santa, y nosotros, que no queremos que te pierdas nada, hemos recogido una selección de las mejores de cada provincia, para que estés donde estés puedas continuar esta tradición milenaria.
Andalucía
La mejor torrija de Almería: Confiterías Capri
Es una de las pastelerías históricas de la ciudad, situada en el Paseo de Almería, frente al paseo marítimo. Y eso es sinónimo de garantía cuando se trata de comer un dulce tan clásico como la torrija. No hay discusión posible.
La mejor torrija de Cádiz: Pastelería Fuentes
Frente a recetas innovadoras y propuestas en vanguardia, en Cádiz nos quedamos con una torrija de las de toda la vida. Y la pastelería Fuentes, en el municipio de Villamartín, respetan la tradición de la torrija empapada en leche y miel. Aunque su torrija de crema tostada es para no dejarla escapar.
La mejor torrija de Córdoba: El Vacar obrador
La pastelería artesanal El Vacar, una histórica de la capital, se ha llevado el premio a la mejor torrija clásica. Un premio recién salido del horno, como quien dice, porque el concurso ha celebrado su primera edición en el mes de marzo de 2026. Pan candeal, suave por dentro, doradita por fuera y el aroma justo a canela y cítricos. Lo dicho: un clásico.
La mejor torrija de Granada: Dulce Ángel
Quienes las han probado saben que las torrijas de Dulce Ángel (tienen tres obradores repartidos por la ciudad) están siempre en los ránkings de las mejores de la ciudad de Granada. Las preparan como toda la vida: con leche, canela y miel. Y en versiones más modernas, como la tarta de queso de torrija.
La mejor torrija de Huelva: Confitería del Valle
Si hay un dulce con el que no hace falta innovar, es la torrija. Y en esta confitería de Huelva, que tiene más de cien años de tradición, preparan una de la mejores de toda la región. Merece la pena ir hasta La Palma del Condado para probarla.
La mejor torrija de Jaén: Pastelería Berry
Este obrador, dirigido por un repostero formado bajo los mandos de los mejores cocineros de España (entre ellos, Jordi Cruz o Martin Berasategui), está entre los favoritos de Jaén. Y sus torrijas, también, como no podía ser de otra manera.
La mejor torrija de Málaga: Panadería Pastelería Christian
¿Torrija con Nutella? Sí, por favor. En esta confitería de Málaga saben lo que se hacen, y al dulce clásico entre los clásicos, le añaden la crema de avellanas definitiva. ¿El resultado? Sencillamente excelente. Eso sí, quien prefiera el sabor de siempre para Semana Santa, también lo tiene.
La mejor torrija de Sevilla: Manu Jara Dulcería
No podemos ocultar que el obrador de Manu Jara es uno de nuestros favoritos de Sevilla, y hablando de torrijas, todavía más. La clásica de vino y miel, hecha con palo cortado y miel de la Sierra de Aracena, es una de las torrijas que no vas a poder dejar de comer esta Semana Santa.
Aragón
La mejor torrija de Huesca: La Paca
Si hay una pastelería que arrasa en Huesca, es La Paca. Su artífice, el maestro artesano chocolatero Raúl Bernal, es de los que disfruta innovando (tenéis que probar sus torreznos con chocolate, pero mejor dejarlo para después de Semana Santa). Y con las torrijas, no se ha quedado atrás: torrisans, las torrijas con masa de croissant.
La mejor torrija de Teruel: Pastelería Muñoz
En España hay un pueblo que se llama Torrija, y está en Teruel. Pero el mejor dulce lo preparan en la confitería más clásica de la capital: Chocolates Muñoz. Una confitería fundada en 1855 en el centro urbano de Teruel.
La mejor torrija de Zaragoza: Casa Lac
Vamos hasta el corazón del barrio del Tubo para probar una de las mejores torrijas de Zaragoza. Las preparan en Casa Lac, un restaurante de origen francés que presume de ser el más antiguo de la ciudad. Las preparan con vainilla bourbon y helado de vainilla de Madagascar.
Asturias
La mejor torrija de Asturias: La Puerta de Cimadevilla
“Hay torrijas, y luego están las nuestras”. Así de contundentes son en este local de Oviedo, donde preparan torrijas con pan brioche, suave, esponjoso y con el toque ideal de mantequilla, acompañadas de helado de vainilla y compota de manzana.
Castilla y León
La mejor torrija de Ávila: Pastelería Mariano Hernández
Siguen una receta tradicional y son muy melosas y jugosas. Están hechas con una masa de pan brioche un poco más dura de lo habitual para que aguanten bien la leche y no se deshagan, y tienen el equilibrio perfecto entre la canela y el azúcar. Ofrecen el sabor de la torrija de toda la vida.
La mejor torrija de Burgos: Pastelería Bornachea
Cuenta con unas torrijas exquisitas, pues ha logrado el segundo puesto en la Categoría Tradicional del el primer Concurso Nacional de Torrijas. Se basan en una receta familiar y se hacen con el pan de toda la vida. Con más de 100 años, la Pastelería Bornatxea es uno de los locales más tradicionales de Burgos.
La mejor torrija de León: Confitería Fuensanta
Con una gran calidad artesanal, las torrijas de esta confitería leonesa se caracterizan por ser muy jugosas y tener una cremosidad exquisita. Se hacen con pan de leche artesanal, y ofrecen variedades clásicas, de chocolate, de crema o de arroz con leche.
La mejor torrija de Palencia: Pastelería Lord
En un pequeño local del sur de la ciudad, es aquí donde encontrarás unas de las mejores torrijas de toda la provincia. “Las torrijas están impresionantes” o “Estupendas torrijas, como siempre” son algunos de los comentarios de clientes que podemos encontrar en las reseñas de Google. Si te encuentras por la ciudad, no dudes en acercarte a esta pastelería, que también cuenta con panadería propia.
La mejor torrija de Salamanca: Doze Restaurante & Premium Bar
Este innovador restaurante del corazón de Salamanca ha sido reconocido con diversos premios por su excelencia gastronómica. Uno de estos fue el primer premio en el Concurso de Torrijas de Salamanca en 2017, por su torrija de pan brioche infusionado con leche y naranja, caramelizada y acompañada de helado de yogur búlgaro; una auténtica delicia que promete satisfacer hasta el paladar más exigente.
La mejor torrija de Segovia: Restaurante José María
Abierto desde 1982, este restaurante cercano a la Catedral de Segovia es sinónimo de tradición. Reconocido sobre todo por su sensacional cochinillo, con la llegada de la primavera estrena su nueva carta, en la que por fin incluye sus exquisitas torrijas. Preparadas en una infusión de nata, leche, naranja, limón, lima, vainilla y canela, se sirven acompañadas de un helado de leche merengada y tierra de galleta.
La mejor torrija de Soria: Casa Augusto
Con una oferta de cocina castellana tradicional y de mercado, totalmente dependiente de la disponibilidad diaria de los productos, este restaurante abrió sus puertas en 1939, por lo que la calidad en sus platos está prácticamente garantizada. Uno de sus postres estrella son, como no, las torrijas: “La torrija más rica que he probado”, “Comida excelente, a destacar la torrija”, o “La torrija con helado de violeta es irrenunciable” son unos pocos de los elogios que aparecen en Google.
La mejor torrija de Valladolid: Talavera Gastronomía
Este restaurante, ubicado junto a la Casa-Museo de Cervantes y dirigido por el chef Francisco Javier Talavera, ofrece una cocina de autor, tradicional y de temporada, elaborada con productos de primera calidad y con una excelente relación calidad-precio. En funcionamiento desde 2021, este maravilloso restaurante ganó recientemente el primer premio en la categoría de “Torrija Tradicional” del I Concurso Nacional de Torrijas; no dudes en acercarte y comprobarlo tu mismo.
La mejor torrija de Zamora: Hotel Rey Don Sancho
Situado a las afueras de la ciudad de Zamora, Roberto Blanco es el chef encargado de elaborar una versión salada de este plato tan preciado de las fechas de Semana Santa. Tal es la excelencia de esta torrija de ajo arriero sobre calamares en su tinta, bacalao confitado, crema de guisantes y emulsión de ajos, que en 2023 se alzó con el segundo premio en la categoría de “Torrija Salada” en el Concurso Internacional de Torrijas.
Cataluña
La mejor torrija de Barcelona: Casa Amàlia
En pleno barrio de l’Eixample, junto al Mercado de la Concepción, este emblemático restaurante sirve unas torrijas únicas en toda la ciudad. Elaborada con el brioche ecológico Le Pain de Éric et Benjamin, una panadería del barrio, bañado en nata y chocolate blanco, esta torrija se sirve con un crumble de cacao y helado de lavanda y azafrán; en definitiva, para chuparse los dedos.
La mejor torrija de Girona: SinoFos
Líder de la gastronomía moderna y actualizada de la ciudad, este pequeño restaurante especializado en brasa sirve unas excelentes Tostadas de Santa Teresa (nombre que reciben las torrijas en Cataluña), servidas junto a un sorbete de chocolate. Para que te hagas una idea de lo ricas que son, estos son algunos de los comentarios que los comensales han dejado en Google: “La torrija de postre no puede faltar”, La torrija… madre mía, qué manera de disfrutar”, o “La torrija, ¡sublime!”.
La mejor torrija de Lleida: Síbaris Gastrobar
“La torrija creo que la soñaré unos días”, “La torrija es de escándalo”, “Una torrija con un toque muy personal y auténtico”. Estas son algunas de las reseñas que las torrijas de este restaurante situado en el centro de la ciudad recibe en Google. Este toque personal y auténtico viene dado por el toque de anís y leche de coco con el que se sirve.
La mejor torrija de Tarragona: Canteo Gastrobar
Regentado por un equipo joven, este restaurante especializado en una comida mediterránea con un toque moderno y atrevido, con todo tipo de tapas y vinos, abrió sus puertas en 2023. Elaboradas con pan de brioche bañado en una infusión de leche, canela y ralladura de naranja y limón, el toque final lo aporta el cremoso helado que la acompaña.
Comunidad Valenciana
La mejor torrija de Alicante: Las Brasas de San Miguel
Elaborada con un brioche artesanal, infusionado en leche, nata, vainilla, canela, azúcar y ralladura de limón, el toque especial de esta torrija lo da el azúcar moreno con el que está caramelizada; finalmente, la torrija se presenta con una bola de helado de vainilla y pintada con caramelo líquido. La torrija es el toque dulce final para una comida donde la carne es la verdadera protagonista, pues este restaurante cercano al puerto se especializa, tal y como su nombre indica, en la brasa.
La mejor torrija de Castellón: Bruno
Situado en el Desierto de las Palmas, cerca de la localidad de Benicásim, este restaurante basa su oferta gastronómica en la cocina francesa y mediterránea, elaborada con productos frescos y locales. Con una muy buena selección de platos de carne, pescado y arroces, de entre sus postres destaca su deliciosa torrija de horchata, “de las mejores que he probado nunca”, afirma una comensal en Google.
La mejor torrija de Valencia: Casa Carmela
Con más de cien años de historia, este emblemático restaurante, especializado en paellas y arroces, sirve unas torrijas de lo más valencianas. Esta torrija casera, elaborada de la manera tradicional, encuentra su toque único en la bola de helado de horchata que la acompaña, dándole una identidad valenciana pura y dura.
Islas Baleares
La mejor torrija de Islas Baleares: Pastelería Mallorca
Las torrijas de esta pastelería se hacen con un pan brioche especial artesanal creado para absorber la mayor cantidad posible. Ofrecen tanto las de toda la vida como las llamadas ‘minitorrijas’, de un tamaño más pequeño y perfectas para comer en un solo bocado. Entre otras opciones, puedes recubrirlas con leche, azúcar, miel, canela o incluso zumo de naranja.
Islas Canarias
La mejor torrija de Las Palmas: 1890 La Bodeguita
Aunque su nombre puede confundir, este restaurante ofrece las mejores torrijas de Las Palmas. Se encuentra dentro del Hotel Santa Catalina, ofrecen tierra de galleta como extra y vienen acompañadas de helado. Al incluir algo congelado al plato, consiguen crear una mezcla de sabores y sensaciones inigualable.
La mejor torrija de Santa Cruz de Tenerife: Restaurante La Frasca
Con un sabor tradicional e intenso, este restaurante con más de 30 años en activo sirve las torrijas perfectas para aquellos a los que les encantan muy cremosas. Además, están caramelizadas por fuera, por lo que logran crear un postre muy contundente.
Cantabria
La mejor torrija de Cantabria: La Riojana
Las torrijas de este restaurante no están empapadas en almíbar, sino que también están caramelizadas, lo que les da un sabor diferente y una textura mucho más crujiente que contrasta con la cremosidad del interior y el helado de Baileys que las suele acompañar.
Castilla-La Mancha
La mejor torrija de Albacete: Restaurante Dallas
Este restaurante ofrece el postre de toda la vida pero de una manera reinventada, añadiéndole un toque de creatividad pero sin bajar el nivel del sabor de las de siempre. Las hacen con sumo cuidado, y están tan buenas que le han otorgado al establecimiento el segundo puesto en el primer Concurso Nacional de Torrijas en la Categoría Innovadora.
La mejor torrija de Ciudad Real: Confitería La Deliciosa
Situada en la Plaza Mayor de Ciudad Real, las torrijas de esta confitería se caracterizan por su elaboración artesanal y sabor gourmet, siendo perfectas tanto para desayunar como para comer. Con una historia hostelera que se remonta a 1840, desde 1967 es regentada por la familia Moreno Cid y cuenta con varios locales.
La mejor torrija de Cuenca: Divel
Las torrijas de este restaurante siguen un sabor tradicional pero añadiéndole un toque muy delicioso: llevan yema de huevo. Cuentan con una textura dulce y crujiente, y suelen servirse acompañadas de una bola de helado.
La mejor torrija de Guadalajara: Catapán
Famosas por su elaboración artesanal, las torrijas de este establecimiento están hechas con un pan de elaboración propia que, si te interesa, también puedes comprar por separado. Están remojadas en leche muy grasa y cuentan con una textura muy cremosa y jugosa.
La mejor torrija de Toledo: Obrador y Confitería Santo Tomé de Toledo
Servidas en un obrador que lleva en funcionamiento desde 1856, las torrijas de este obrador y confitería son conocidas por su sabor auténtico y esponjosidad, caracterizándose por tener un gran toque tradicional. Las ofrecen tanto de leche como de vino, y se hacen con mucho mimo. Además, hay opción sin glúten.
Extremadura
La mejor torrija de Badajoz: Café Neo Dadá
Todo buen cofrade de Badajoz debe hacer parada obligatoria en la Plaza de la Soledad, y si a esto le sumamos las torrijas bañadas en miel que acompañan a los desayunos del Café Neo Dadá, el éxito estará asegurado. Las sirven con helado de leche merengada, y será el sitio perfecto desde el que disfrutar las procesiones. Sus clientes lo definen en las reseñas de Google Maps como "recogido e íntimo", y destacan su "clientela abundante".
La mejor torrija de Cáceres: Churros Factory
Pese a que el nombre confunde, si quieres probar la mejor torrija de Cáceres debes pasar por Churros Factory, donde su receta generacional presenta, una variedad espolvoreada en azúcar, y bañada en una mezcla de dulce y cítricos que no vas a poder olvidar.
Galicia
La mejor torrija de A Coruña: A Mundiña
Coronada como “su postre estrella”, la torrija de A Mundiña presume de estar tan buena que se mantiene en carta durante todo el año. Su clave: ceñirse a la receta clásica, acompañarla de una almendra laminada y, por supuesto, freírlas en el momento para darles ese acabado sabroso.
La mejor torrija de Lugo: Forno de Lugo
Si hay una torrija lucense por excelencia es la del Forno de Lugo, una receta artesanal que describen como algo “más que un postre, un abrazo al alma”. Prometen ser inolvidables y guardan la versión tradicional de este plato tan dulce.
La mejor torrija de Ourense: confitería Pastelería Miguel
En la Pastelería Miguel, los dueños aseguran unas torrijas tan buenas que, sencillamente, les vuelan de las manos: "No sabría decirte una cifra exacta de las torrijas que venderemos en Semana Santa, pero más de mil seguro", explicaban a un periódico local. Y cuando el cliente habla... sobran las palabras.
La mejor torrija de Pontevedra: Panadería Tahona Colmeiro
Desde 1988, la panadería Tahona Colmeiro ofrece sus postres y dulces a los vecinos de Vigo, y cuando despunta marzo, las torrijas se convierten en su mejor aliado: clásicas, con pan artesanal y empapadas en almíbar. Inmejorables.
Comunidad de Madrid
La mejor torrija de Madrid: Villaroy’s
Con un 4.9/5 en las reseñas de Google Maps, las torrijas de Villaroy’s fueron elegidas como las mejores de la Comunidad de Madrid en 2023, además del recientemente galardonado a Mejor Torrija del Mundo según Madrid Fusión. Utilizan un pan estilo suizo para elaborar sus torrijas, casi líquidas. Una variedad que no se pasa de dulce y que sorprende por la delicadeza de su sabor.
Región de Murcia
La mejor torrija de Murcia: Confitería Jesús Espinosa
En el caso de Murcia, la torrija va con nombre propio: “La auténtica Torrija con Crema Tostada”, todo un hito entre variedades de la mano de la Confitería Jesús Espinosa. “Crujiente por fuera y suave por dentro”, así la describen, y la acompañan siempre con una crema tostada.
Navarra
La mejor torrija de Navarra: Restaurante Erdialde
En Garde, un pequeño pueblo de Navarra, las torrijas van firmadas con un sabor muy diferente: el del pacharán. En el Restaurante Erdialde, de cocina casera y receta “de toda la vida”, esta torrija dulce y anisada se ha convertido en la estrella de la Semana Santa y la defensora de este famoso licor, ganandose su fama en las reseñas de Google Maps.
País Vasco
La mejor torrija de Álava: Bar Amapola
Indiscutible por ser ganador del Concurso de torrijas de Carnaval del barrio Zaramaga, en Vitoria-Gasteiz, el bar Amapola se ha llevado el premio del público por sus espectaculares torrijas, una opinión que compartió el jurado en el año anterior, que también fue galardonado.
La mejor torrija de Gipuzkoa: Bodega Donostiarra
En la provincia de Gipuzkoa la torrija no se busca, te lleva, es el formato que ha encontrado la Bodega Donostiarra para que, con más de 100 años de historia, sus torrijas se mantengan líder entre los favoritos de San Sebastián, con una versión a la brasa para chuparse los dedos.
La mejor torrija de Bizkaia: Carnicería Gabiria
Hay casos curiosos, y luego está el de la Carnicería Gabiria. Sí, has leído bien. Las mejores torrijas de Bizkaia las hacen en una carnicería en Getxo siguiendo al pie de la letra la receta tradicional: pan local, leche, azúcar, huevo y canela. Eso sí, con mucho tiempo, porque aseguran, “el tiempo le da sabor”.
La Rioja
La mejor torrija de La Rioja: Pastelería Papín Dulce
En la ciudad de Logroño el broche de oro se lo lleva la Pastelería Papín Dulce, con sus famosas “Torrijas Papín”, típica especialmente en el Día del Padre. Desde la pastelería aseguran que el toque lo da el acabado caramelizado, pero estamos seguros de que la crema de vainilla, la masa de borracho y el relleno de crema pastelera también tienen algo que ver. Y si te surge la duda, siempre puedes revisar alguna desus muchas reseñas en Google Maps, que le han dado un total de 4.6/5 estrellas.
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