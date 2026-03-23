El mapa con las mejores torrijas de España en 2026, una por provincia: premiadas, alabadas por el público y nuevas creaciones perfectas para endulzar la Semana Santa

Nacido y documentado en la Roma clásica del siglo I, este plato se estableció en España, como alivio en la cuaresma, un periodo religioso de ayuno y abstinencia de productos como la carne, donde las torrijas suponían un plato altamente energético para saciar el hambre de la vigilia. A día de hoy se estima que en España se consumen cerca de 10 millones de torrijas durante la Semana Santa, y nosotros, que no queremos que te pierdas nada, hemos recogido una selección de las mejores de cada provincia, para que estés donde estés puedas continuar esta tradición milenaria.