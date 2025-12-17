El mapa con los mejores roscones de España, uno por provincia: pastelerías artesanas, obradores con recetas clásicas y sin gluten, y otros rellenos de nata, trufa o pistacho
Un recorrido por todas las provincias de España en busca de los mejores Roscones de Reyes, el dulce navideño más icónico y típico de nuestro país.
Diciembre en España huele a azahar y a ralladura de naranja. Un olor que nos da uno de nuestros dulces típicos por excelencia: el Roscón de Reyes. Una tradición que recorre nuestro país de punta a punta y que define a la perfección la personalidad de los lugares donde se elabora: más jugosos o más compactos, con masa madre o con fermentaciones cortas, rellenos de nata, de trufa o, simplemente, con fruta escarchada, su versión más clásica y reconocida.
En este mapa recorremos todas las provincias de España en busca del mejor roscón de cada una de ellas. Un viaje dulce que pone el foco en obradores históricos, pastelerías artesanas y nuevas propuestas que han sabido reinterpretar este postre popular sin perder su esencia. Porque no hay una única fórmula para el roscón perfecto, sino tantas como territorios conforman el país. Aquí comienza la ruta definitiva para descubrir dónde se hace el mejor roscón en cada provincia.
Estos son los mejores roscones de España: seleccionamos uno por provincia
La redacción de VIAJAR se ha propuesto una de las misiones más dulces del año: recorrer España en busca del mejor roscón de Reyes. Tras semanas de catas, recomendaciones de expertos, consultas a maestros pasteleros y muchas —muchísimas— pruebas, hemos elaborado una selección que pone en valor la diversidad repostera de nuestro país.
Álava: Pastelería Luis Sosoaga
Se encuentra en Vitoria-Gasteiz y su roscón viene de una receta heredada. Se hace mediante fermentaciones lentas y su tacto esponjoso y característico aroma hacen que todo el que lo pruebe quera repetir.
Albacete: Panadería Sahuquillo
También conocida como Vamos de Pan y ganadora de la Miga de Oro de Castilla La-Mancha en 2019, su roscón es artesanal y se hace con masa madre, utilizando ingredientes como aceite y cítricos.
Alicante: Los Dulces de Palmira
Se encuentra en Sant Joan d'Alacant, y su roscón está hecho a base de ingredientes como anís, limón, miel, o agua, entre otros. Además, ha sido galardonado con el premio al mejor de la provincia.
Almería: Obrador Miguel Ángel
Vencedor de la tercera edición de El Concurso de roscones de Reyes de Almería, este obrador de Taberno ha compartido el secreto de su roscón: le dan aroma a la mantequilla con ron, cítricos y agua de azahar, consiguiendo que tenga un olor único.
Asturias: Dulces Tentaciones
Esta pastelería se encuentra en Gijón y es participante del Campeonato Mejor Roscón Artesano de Reyes de Asturias. Aparte de su sabor exquisito, lo que lo distingue de sus contrincantes es que está hecho sin gluten, lo cual lo vuelve mucho más accesible.
Ávila: Panadería El Pan de La Moraña
Esta tienda pertenece a ‘Pan de Panes’ y, aparte de vender unos roscones de lo más deliciosos y dulces, traen un regalo de lo más original: algunas veces la pastelería esconde dentro de ellos premios de hasta 1.000 euros.
Badajoz: Pastelería La Guinda del Pastel
El roscón de esta pastelería tiene nata y es muy jugoso. Sin embargo, su ingrediente indispensable es la almendra. Además, suele tener un toque de canela y los hay incluso de sabores muy dulces como Nutella o Kinder.
Barcelona: L’Atelier
Es una de las mejores pastelerías de Barcelona y fue galardonada con el premio a Mejor Roscón de Reyes Creativo de Cataluña en 2023 por la mezcla de tradición e innovación en sus roscones, como se puede apreciar con el Roscottone Gold, inspirado en un lingote de oro.
Burgos: Pan Miranda
También conocido como Obrador de la Casa del Jamón, esta pastelería se encuentra en Miranda de Ebro y hace años fue la vencedora del Primer Concurso al Mejor Roscón de España. Lo que la diferencia del resto es que los ingredientes que utiliza en sus roscones son naturales, sin edulcorantes o colorantes.
Cáceres: Horno La Tradición
Sus roscones están hechos con masa madre propia e ingredientes 100% naturales. No son nada voluminosos y se caracterizan por un buen reposo, el azúcar volado y la almendra laminada.
Cádiz: La Cremita Obrador
Este obrador se encuentra en Chiclana, y para sus roscones utiliza masa madre de cultivo. Además, son perfectos para todos los gustos porque ofrecen rellenos de todo tipo: nata, trufa, crema Chantilly o Nutella son solo algunos ejemplos.
Cantabria: Confitería Vega
Se encuentra en Torrelavega, y entre sus opciones estrella podrás encontrar un roscón hecho a base de hojaldre con una capa de praliné de frutos secos y otro relleno de nata y yema tostada, ambos con un interior realmente delicioso.
Castellón: Pastelería Pana David
Esta pastelería ha sido premiada en el concurso “Mejor Roscón de Reyes Artesano de España” en la categoría Roscón innovador, y posee roscones rellenos de cacau del collaret, un cacahuete valenciano.
Ciudad Real: Pan Real
En una propuesta que une tradición e innovación, Eloy y Miguel Ángel Sánchez, cuarta generación al mando de Pan Real, han presentado un nuevo roscón de reyes, a cuya masa han añadido aceite de oliva virgen extra, el cual aporta una ternura especial. Han optado también por una decoración más sencilla para el roscón, dejando de lado la fruta escarchada para centrarse solamente en la naranja confitada.
Córdoba: Horno La Tradición
Conocido por sus panes ecológicos de masa madre, los cuales se elaboran cada día en un horno de leña, su roscón de reyes es famoso por su esponjosidad y aroma cítrico. Rodeado por una capa de crocanti, puede ir relleno de nata, crema pastelera, o mixto al gusto. Disponen también de dos tamaños (1.150g y 650g) para adaptarse al apetito de los clientes.
A Coruña: Confitería Flory
Abierta desde 1967, en esta confitería se mantienen fieles a la receta tradicional. Son habituales las colas en la calle los días previos al 5 de enero para conseguir uno de sus preciados roscones, cuyo ingrediente secreto es el cariño. Elaborado con una excelente materia prima, no lleva relleno, pero sí que se corona con nata y fruta escarchada.
Cuenca: Pastelería Casamayor
Elaborados de manera 100% artesanal, los roscones de esta pastelería consiguen un sabor delicioso gracias a su harina de gran fuerza y raspadura de naranja, que aporta un exquisito toque cítrico. A parte de los clásicos (con y sin relleno), en Casamayor elaboran roscones de otros sabores, como el de trufa, gran triunfador año tras año, el de praliné de almendra o el de cabello de ángel. Disponen también de roscones aptos para personas celiacas, sin lactosa, o sin huevo.
Girona: Casa Moner
Finalista en el concurso de los mejores roscones de reyes de Catalunya, este roscón sigue la receta clásica, con un relleno de mazapán y decorado a base de tres frutas escarchadas: melón, cereza y naranja.
Granada: Pastelería Mercedes Isla
Con una gran variedad de elaboraciones aptas para personas celíacas, en esta pastelería ofrecen unos deliciosos roscones, los cuales pueden estar rellenos de nata, crema o trufa.
Guadalajara: Fátima Gismero
Desde su obrador en Pioz, la pastelera Revelación del Madrid Fusión 2021 elabora su roscón de reyes con agua de azahar, ralladura de naranja y granillo de almendra, todo mezclado en una masa a la que incorpora vino tinto. Los hace rellenos de nata, crema y trufa, además de uno de ganache de pistacho, y la novedad de este año, un roscón de cheesecake.
Gipuzkoa: Aramendia Pastelería
Elaborado en su obrador de manera artesanal, el roscón de esta pastelería se caracteriza por un sabor profundamente tradicional, enriquecido gracias al agua de azahar y la ralladura de naranja y limón. La doble fermentación hace que sea especialmente esponjoso, además de delicioso. El más solicitado es el de nata, pero también disponen de uno con crema pastelera o uno sin relleno.
Huelva: Dulcería Nova Ruiz
Considerada una de las mejores pastelerías de Huelva, cuenta con un obrador propio. Utilizando productos de la más alta calidad, la dulcería no recoge encargos para el roscón de reyes, sino que los vende en el instante a los clientes hasta agotar existencias. Los sabores disponibles son los de toda la vida: nata, crema y trufa.
Huesca: Pastelería Acaso
Con más de cien años de historia, en esta pastelería llevan desde 1940 elaborando el roscón de reyes a partir de las recetas originales de la pastelería. Disponibles en diferentes tamaños, los roscones están disponibles tanto con relleno de nata como sin relleno.
Illes Balears: Forn de Ca Na Teresa
Este horno cuenta con más de cincuenta años de trayectoria, y elabora sus roscones de la manera tradicional, con cabello de ángel, nata, crema o trufa. Además de estos, que son los más buscados, también ofrecen un roscón tricolor con trufa, nata y crema, acompañado de uno hojaldre de nata y merengue. Disponibles por encargo están el de chocolate, bombón o turrón.
Jaén: Pastelería La Gloria
Situada en el municipio de Linares, a poco más de media hora de la ciudad de Jaén, esta pastelería lleva años siendo el lugar de referencia de la provincia para ir a comprar un buen roscón de reyes. Gente de todas partes de la provincia no duda en coger el coche y dirigirse hasta este pueblo para conseguir un exquisito roscón, que consigue el equilibrio perfecto entre su textura esponjosa y un sabor cítrico con frutas confitadas.
León: Confitería Conrado
Además de su excelente sabor (disponible en distintas variedades: con o sin relleno de crema, trufa o nata), el roscón de reyes de este obrador es archiconocido por el premio de 10.000 en un sorteo entre todos aquellos que lo hayan comprado. Dicho sorteo, hecho a partir de los números escondidos en cada uno de los roscones, que tiene lugar cada 6 de enero.
Lleida: Pastisseria Vila
Con Xavier Vila a la cabeza desde hace 20 años, Pastisseria Vila apuesta por un trabajo de pastelería artesanal. Hay media docena de variedades de roscón (nata, trufa, mazapán, crema, cabello de ángel y el clásico, claro), pero atienden peticiones a medida y permiten combinar hasta cuatro variedades.
Lugo: Confitería Martín
En Lugo no gustan los artificios. El roscón de referencia sigue siendo el clásico, y el de Confitería Martín es uno de los más buscados: masa artesanal rica en mantequilla y huevos, un levedado lento y el aroma inconfundible del agua de azahar, reforzado por un sutil toque de licores blancos. El favorito es sin relleno, pero, para los más exóticos, lo ofrecen también con nata o trufa.
Madrid: El horno de Babette
Miga excepcional y sabor limpio a naranja y azahar. De elaboración lenta, sin rellenos ni excesos, un bizcocho ligero y húmedo que no pide ni siquiera chocolate se corona con naranja confitada en casa y almendra, y mantiene intacto el espíritu del roscón tradicional con un punto contemporáneo.
Málaga: Ana la Fantástica
En Málaga, uno de los roscones más celebrados es el de Ana La Fantástica, elaborado con masa madre natural, sin mejorantes ni conservantes, y con un marcado aroma a naranja y agua de azahar. Reconocido por la Guía Repsol entre los mejores de España, se ofrece en versión clásica o relleno de trufa y ganache de chocolate, de nata o de mousse y crema pistacho, siempre con una miga esponjosa y un sabor limpio y muy equilibrado.
Murcia: Bonache
Ubicada en la transitada Plaza de las Flores, en el corazón de Murcia, Pastelería Bonache firma uno de los roscones más queridos de la región, reconocido por la Guía Repsol por su fidelidad a la tradición. Con almendra marcona picada y ralladura de cítricos, su roscón apuesta por sabores de siempre y una elaboración artesana que conecta con la memoria gustativa murciana.
Navarra: Repostería Juan Miguel
El roscón más celebrado de la región sale del obrador familiar de Respostería Juan Miguel, en Huarte, donde desde 1984 elaboran roscones de forma totalmente artesanal. Y totalmente es totalmente: desde la masa madre hasta los rellenos. El de nata es el más demandado, es clásico reinterpretado y acabado con azúcar glass que ha convertido a esta pastelería en referente para muchas familias del entorno.
Ourense: Confitería Milhojas
En Ourense, el roscón de referencia se encuentra en Confitería Milhojas, un obrador histórico que mantiene desde hace más de 70 años la receta familiar ideada por su fundador. Elaborado de forma totalmente artesanal y fiel a la tradición, su roscón clásico (con fruta repartida por toda la superficie) es el más demandado. Si lo quieres, date prisa: suele agotarse cada año en vísperas de Reyes.
Palencia: Pastelería Polo
En Palencia, los roscones de Confitería Polo son toda una institución navideña: artesanos, clásicos y muy esperados por los palentinos. Su vínculo con la ciudad es tal que, desde 1996, son los responsables de repartir miles de raciones en la popular degustación gratuita de la Plaza Mayor, una de las tradiciones más queridas de la Navidad palentina.
Las Palmas: Dulcería Colomar
En Las Palmas de Gran Canaria, el roscón de Dulcería Colomar es un clásico absoluto desde hace 75 años. Elaborado con masa madre y rellenado al momento, mantiene una producción artesanal que provoca colas kilométricas cada 5 de enero y lo convierte en uno de los roscones más queridos de la isla. ¿La variedad más célebre? La de nata.
Pontevedra: Acuña
En Pontevedra, el roscón de la centenaria Panadería Acuña tan popular que se elabora (y se vende) durante todo el año. Relleno de nata, crema o ambas, destaca en Reyes por su versión generosa y por el aliciente añadido de sus roscones premiados con hasta 500 euros, una tradición que cada Navidad multiplica la expectación y los encargos.
La Rioja: Ramflor
En Logroño, el roscón de Pastelería Ramflor es un clásico infalible desde hace más de 40 años. Elaborado de forma artesanal con masa madre, piel de naranja natural y agua de azahar, mantiene una receta que no se toca y se completa, si se desea, con nata, crema o merengue, siempre con el sabor limpio del roscón de siempre. Porque lo que funciona es mejor dejarlo tal cual.
Salamanca: La Tahona
Elaborado con masa madre y con rellenos clásicos de nata, crema o trufa montados a diario, esta obra de arte la firman Narciso Gómez y su hijo Víctor, que combinan una depurada técnica panadera y repostería artesanal. Ya es todo un emblema en Salamanca y cada víspera de Reyes provoca colas en sus tres tiendas.
Santa Cruz de Tenerife: Zulay
En esta pastelería de La Laguna (tienen varios obradores repartidos por la isla de Tenerife) no hace falta elegir entre roscón de Reyes y panettone, porque son los inventores de la fusión definitiva entre ambos dulces: el rosconttone. Una pieza única a medio camino entre el brioche esponjoso del panettone y la forma agujereada del roscón. ¿El resultado? “Un roscón infinitamente más esponjoso, suave y con aromas intensos”, como señalan en su web. Y lo tienen a elegir entre cuatro sabores: Nutella, Kinder, pistacho y crema pastelera.
Segovia: Obrador Greña
Este lugar no es un sitio cualquiera: en este obrador se prepara el mejor roscón de Castilla y León, un pequeño taller situado en la localidad segoviana de Navas de Oro. El jurado que les ha entregado el premio destaca “un equilibrio perfecto en el sabor, una esponjosidad impecable y una presentación capaz de enamorar a primera vista”. Eso hay que probarlo.
Sevilla: Manu Jara
Manu Jara es el responsable que hay detrás de la receta y la elaboración del mejor roscón de Reyes de Sevilla. De “masa algodonada”, como él mismo apunta en sus redes sociales, cuenta con diferentes variedades: desde los que no llevan relleno, “para los más puristas”, a elaboraciones más que sofisticadas, de crema tostada con naranja confitada, chantilly de pistacho con crema de limón, y el de caramelo a la sal con chocolate, mango, naranja y gianduja. Degustarlos en su obrador del Hotel Only You, su apertura más reciente, es casi parada oblidaga si váis a Sevilla, porque está justo enfrente de la estación de trenes Santa Justa.
Soria: Panadería Manrique
El roscón que hacen en este obrador se ha colado entre los mejores (no solo de Castilla y León), sino de toda España. Se elabora en un precioso pueblo de la provincia de Soria, el Burgo de Osma, uno de los tesoros medievales mejor conservados del país. Y creemos que a nadie le ha sorprendido el reconocimiento de esteroscón, de elaboración artesana, porque sigue la estela de sus panes, también posicionados entre los mejores de España.
Tarragona: Passions, l’Origen del Pa
El obrador Passions, l’Origen del Pa, es el flamante ganador del premio a Mejor Roscón de Reyes de Cataluña en 2024. ¿La receta? Un pan de brioche, tierno y esponjoso, con un relleno de masa de mazapán capaz de trasladar a los sabores de la infancia. Dicho esto, no parece mala idea ir hasta sus obradores de El Vendrell o Calafell para probarlo (o Vilanova i la Geltrú, en Barcelona, donde también están presentes).
Teruel: Pastelería Muñoz
Si alguien sabe de pasteles y dulces típicos en Teruel, es Pastelería Muñoz, un obrador que lleva abierto desde mediados del siglo XIX. Y cuando llegan las fiestas de Navidad, no falta el tradicional roscón de Reyes. Quienes lo han probado, saben que es uno de los mejores de la provincia. ¿Con o sin nata? Eso ya depende del gusto de cada uno.
Toledo: San Telesforo
Los reyes del mejor mazapán son también los mejores haciendo roscones. Y es que este obrador de Toledo presume de ser el obrador que prepara el mazapán más antiguo del mundo, desde 1806. Los roscones son algo más recientes, pero elaborados también con ingredientes de tradición y mucha solera: desde la centenaria agua de azahar de Luca de Tena, a la mantequilla que traen desde Francia. Leche y huevos frescos, ralladura de naranja y limón y un toque de ron añejo dominicano hacen el resto.
Valencia: Pastelería Momplá
El mejor roscón artesano de España se elabora en este obrador de la ciudad. ¿Que cómo es? Siguiendo la misma técnica del panettone, con masa madre natural (nada de levadura fresca prensada) y un proceso de fermentación de dos días. Además de eso, se trata de una masa “muy enriquecida en naranja, agua de azahar y mucho sabor valenciano”. Y aunque el sabor es clásico, el aspecto es más bien sofisticado: con una cobertura glaseada, almendra triturada, trocitos de naranja confitada y pistacho, por ese orden.
Valladolid: Belaria
De sabor tradicional, el roscón que elaboran en este obrador de Valladolid no es como los demás. Tiene algo que le hace especial: un relleno de uvas pasas y mazapán que, por supuesto, preparan de manera artesanal también. Se hace siguiendo la receta original del abuelo de Mario Hermosa, el gerente de Belaria. Y eso hace que este roscón de Reyes sea realmente único.
Vizcaya: Mi mundo de Azúcar
Una repostera uruguaya es la responsable de preparar el mejor roscón de Reyes de Bilbao. Es algo así como una fusión entre el típico dulce navideño y un postre vasco de tradición, el goxua, que se elabora con diferentes capas de nata y crema pastelera. Para la masa de este roscón tan singular, aroma de naranja natural, limón y agua de azahar, y para decorar, almendras tostadas laminadas, caramelo e hilos de chocolate blanco.
Zamora: Confitería Gil
Es uno de los negocios más populares de Zamora (y de Salamanca, donde también tienen obrador) y en tiempo de roscones, imposible no pasar por allí para comprar una de sus elaboraciones. En esta confitería apuestan por sabores tradicionales, pero también arriesgan con propuestas más atrevidas, como el roscón de tiramisú o el de Oreo.
Zaragoza: Le Petit Croissant
Brioche de mantequilla fresca fermentada, aroma de vainilla natural de Bourbon (la vainilla más fina y delicada que existe), agua de azahar Luca de Tena, aceites esenciales de naranja y mandarina y un toque especial de ron francés. Esos son los ingredientes que esconde uno de los mejores roscones de Reyes de Zaragoza. Y, como no podía ser de otro modo en este obrador de nombre galo, además del roscón tradicional, también se elabora el tradicional dulce galo típico de las fiestas de Reyes: es el gallette des rois, por si alguien quiere comparar.
Síguele la pista
Lo último