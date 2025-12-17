El mapa con los mejores roscones de España, uno por provincia: pastelerías artesanas, obradores con recetas clásicas y sin gluten, y otros rellenos de nata, trufa o pistacho

Los reyes del mejor mazapán son también los mejores haciendo roscones. Y es que este obrador de Toledo presume de ser el obrador que prepara el mazapán más antiguo del mundo, desde 1806. Los roscones son algo más recientes, pero elaborados también con ingredientes de tradición y mucha solera: desde la centenaria agua de azahar de Luca de Tena, a la mantequilla que traen desde Francia. Leche y huevos frescos, ralladura de naranja y limón y un toque de ron añejo dominicano hacen el resto.