El mapa con la mejor tortilla de España, deconstruida, con cebolla o de 15 centímetros de alto: ¿Cuáles has probado?
En celebración del día mundial de la tortilla, desde la revista VIAJAR nos hemos propuesto encontrar la mejor tortilla de España. Un trabajo conjunto entre redactores, colaboradores y la opinión de nuestros lectores que resulta en este viaje gastronómico por la geografía española. Recorre esta cuidada selección de las mejores tortillas de cada provincia y no olvides tomar nota para que no se te escape ninguna este 2026.
Desde la fabada asturiana hasta el gazpacho andaluz, pasando por las migas extremeñas o la paella valenciana, no es posible hablar de escapadas gastronómicas sin reconocer el turismo culinario como una variante fundamental que convierte España en un destino incomparable. Pero entre tanta diversidad emerge un denominador común: la tortilla de patata.
Según el prestigioso chef Dabiz Muñoz, galardonado con cuatro estrellas Michelin, la receta requiere únicamente cuatro ingredientes: huevo, patata, aceite de oliva y sal. Pese a ello, su elaboración sigue siendo motivo de debate, por eso cada 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patata, España se moviliza por provincias para defender la que cada región considera la versión definitiva e indiscutible.
Una selección que recogemos a continuación para que termines el año pudiendo decir que, ahora sí, has probado la mejor tortilla de patatas de España. Esta es la lista completa por orden alfabético:
- A Coruña: Restaurante O Cabo
- Albacete: La Yema
- Almería: El Gato del Cabo
- Alicante: La Teulada
- Álava: Sagartoki
- Asturias: Casa Chema
- Ávila: El Rincón del Jabugo
- Badajoz: Bar Casa Loren
- Barcelona: Mantequerías Pirenaicas
- Bizkaia: Bar Nashville
- Burgos: Bar La Niña
- Cáceres: Bar Catovi
- Cádiz: Bar Apolo
- Cantabria: Bodi Mataleñas
- Castellón: Vicentín
- Ciudad Real: La Buha y El Buo
- Córdoba: Bar Santos
- Cuenca: La Taskilla
- Girona: Xibarri
- Gipuzkoa: Bar Zabaleta
- Granada: Bar Rojo
- Guadalajara: Casa Palomo
- Huelva: Bar Juan José
- Huesca: Deleita Inclusión
- Illes Balears: Restaurante Azabache
- Jaén: Dixtinto
- La Rioja: Bar Tondeluna
- Las Palmas: Restaurante Midway
- León: León Antiguo
- Lleida: Casa Perú
- Lugo: Mesón El Castillo
- Madrid: La Falda
- Málaga: Cotxino, el bar de Kava
- Murcia: Cucú Food Experience
- Navarra: Bar Monasterio
- Ourense: Café Bar Fuentefría
- Palencia: La Encina
- Pontevedra: Bar Azucarillo
- Salamanca: Restaurante Pucela
- Santa Cruz de Tenerife: El Aguarde
- Segovia: Mesón de Cándido
- Sevilla: Casa Juan Palomo
- Soria: Cervecería-Bar Torcvato
- Tarragona: Bar Fortuna
- Teruel: Brasería Avenida
- Toledo: Yogui’s
- Valencia: Alhambra
- Valladolid: Piraña
- Zamora: Bar Casa el Rubio
- Zaragoza: Bar El Circo
La mejor tortilla de Almería: El Gato del Cabo
Si nos gusta la tortilla de patatas de El Gato del Cabo es por dos motivos: primero, por su jugosidad, extremadamente jugosa (de esas que se hace la boca agua solo de pensar en ella); y segundo, por el formato, que es lo que realmente hace especial a esta tortilla de patatas. Porque en este bar se toma en tostada, algo así como un pincho de tortilla pero puesto sobre media barrita de pan con tomate natural rallado y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya estaría.
La mejor tortilla de Cádiz: Bar Apolo
El Bar Apolo es uno de los imprescindibles para disfrutar de la buena gastronomía del Puerto de Santa María, en Cádiz. Uno de los clásicos a la hora del tapeo, un sitio donde probar lo mejor del mar (como no podía ser de otro modo) y de la tierra. Y ahí es donde entra en juego su tortilla ‘gallega’ de patatas. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla? Está galardonada con un Solete Repsol, lo que la convierte en una de las mejores tortillas de patata de España y que, como ellos mismos dicen, es “única e irrepetible”.
La mejor tortilla de Córdoba: Bar Santos
La del Bar Santos, en Córdoba, es probablemente la tortilla de patatas más grande de España, y la más famosa de la provincia: en este pequeño bar de toda la vida, situado en el corazón de la judería, se hacen enormes tortillas de hasta 10 kilos que se sirven en pinchos gigantes frente a la Mezquita de Córdoba. Quizá por eso siempre hay colas de gente esperando para entrar a probarla, y más gente degustando este manjar en plena calle.
La mejor tortilla de Granada: Bar Rojo
Este bar de Granada, situado en el centro histórico y a solo unos minutos de la catedral, es uno de los mejores para probar los mejores bocados de la gastronomía popular española. Y entre ellos destaca su tortilla de patatas, una habitual en los ránkings de las mejores de la ciudad. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla de patatas? Que solo utiliza tres ingredientes, huevos, patatas y aceite de oliva virgen extra, y que es la de ‘mi madre’, como dice su orgullosa hija a través de redes sociales.
La mejor tortilla de Huelva: Bar Juan José
Un bar histórico fundado en 1976 que sí o sí hay que tener fichado si se quiere probar y disfrutar de la mejor gastronomía local. Y un imprescindible para los incondicionales de las tortillas de patatas: la del bar Juan José se considera una de las mejores tortillas de patatas de Andalucía y de España. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla? Que tiene una textura jugosa y un sabor inconfundible.
La mejor tortilla de Jaén: Dixtinto
El nombre de este bar restaurante ya lo dice todo: Dixtinto. Igual que su tortilla de patatas, porque no tiene (casi) nada que ver con otras que hayas probado. ¿Qué es lo que hace tan especial a la tortilla de patas de Dixtinto? Que está deconstruida. Se trata de una propuesta de tortilla de patatas servida en tarrina, hecha con cremoso de patata trufada y cebolla crujiente. Deliciosa.
La mejor tortilla de Málaga: Cotxino, el bar de Kava
La tortilla de patatas que preparan en esta taberna de Málaga es la mejor de la ciudad, y una de las mejores de España. No es el típico bar clásico, sino un espacio más moderno y actual, hermano pequeño y desenfadado de Kava, el restaurante gastronómico que dirige el chef Fernando Alcalá y galardonado con un Solete Repsol. ¿Qué es lo que hace especial a la tortilla de patatas del bar Cotxino? Que es una tortilla tradicional “y poco hecha”.
La mejor tortilla de Sevilla: Casa Juan Palomo
Es el bar con la mejor tortilla de patatas de Sevilla. Y no solo eso, sino que un grande como el chef Martín Berasategui lo ha destacado como el bar donde hacen la mejor tortilla de Andalucía. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla? Que se prepara al momento, y que para evitar conflictos, puede pedirse con o sin cebolla. Y así todos contentos.
La mejor tortilla de Huesca: Deleita Inclusión
Tras más de un mes en busca de la mejor tortilla de patatas de Huesca, un jurado profesional no ha dudado en elegir a la ganadora definitiva entre un total de 18 tortillas. Y esa es la de Deleita Inclusión. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla de patatas? Que además de estar deliciosa, es solidaria, porque Deleita Inclusión es un centro de empleo que trabaja con miembros de la Asociación Down.
La mejor tortilla de Teruel: Brasería Avenida
Es otro de esos lugares imprescindibles si quieres probar una tortilla de patatas gigante y viral. El restaurante Brasería Avenida, y sobre todo su cocinero, Eduardo Pérez, un andaluz nacido en Cazorla (Jaén) que se hizo famoso porque es capaz de dar la vuelta a una de las tortillas más grandes de España: 80 huevos, diez kilos de patatas y dos kilos de cebolla. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla? Que se cocina a la brasa con leña de olivo, y eso le da un sabor y un aroma característico.
La mejor tortilla de Zaragoza: Bar El Circo
Las tortillas de patatas del bar El Circo están entre las más famosas de Zaragoza, igual que toda su carta de tapas, donde abundan desde croquetas a torreznos, ensaladilla rusa, empanadillas o incluso las brochetas de riñones. ¿Qué es lo que hace especial a su tortilla? Que es la estrella indiscutible de la carta, famosas por su jugosidad (con un interior poco cuajado), por hacerse al momento con ingredientes de calidad y por servirse siempre recién hechas. Al día se preparan entre 30 y 40 tortillas de patatas
La mejor tortilla de Asturias: Casa Chema
Este es uno de los bares más famosos del norte de España para comer tortilla de patatas. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial a esta tortilla? Que es jugosa, generosa y rellena de puerros y sardinas salonas (eso no lo habías visto venir). La sardina salona es parte de la memoria asturiana, es el típico producto que sirvió para alimentar a la gente cuando no había casi de nada. Y esta tortilla es el mejor homenaje a Asturias, a sus guisanderas y a la magia de la cocina sencilla.
La mejor tortilla de Illes Balears: Restaurante Azabache
Este restaurante especializado en comida casera y cafetería se encuentra en Palma de Mallorca, y su tortilla de patatas se caracteriza por ser muy cremosa, dorada y tener el punto de cocción perfecto en el punto medio entre cuajada y líquida. Además, sirven buenas porciones, por lo que no te quedarás con hambre.
La mejor tortilla de Las Palmas: Restaurante Midway
Este restaurante con más de 40 años de historia es conocido como “el sitio de la tortilla”. Su tortilla es la de toda la vida, con un sabor clásico y tradicional. Según las personas que lo han visitado, el restaurante ofrece una tortilla con una combinación perfecta entre cocción, salazón y cremosidad.
La mejor tortilla de Santa Cruz de Tenerife: El Aguarde
El Restaurante Aguarde se encuentra en la ciudad de Tenerife, y su propietario Javier hace una tortilla de lo más deliciosa. Tiene un estilo meloso y jugoso, y se elabora únicamente con la yema del huevo, sin las claras. Además, se elaboran con patatas locales de las Islas Canarias.
La mejor tortilla de Cantabria: Bodi Mataleñas
Este restaurante cuenta con varios locales en Santander, y ofrece tortillas de patatas incluso de atún. No la hacen ni muy cuajada ni muy líquida, sino en el punto medio. Las porciones son las exactas y, además, churruscan un poco la patata, lo que le da al plato un sabor inigualable.
La mejor tortilla de Albacete: La Yema
Este establecimiento se encuentra en el centro de Albacete, y se especializa en las tortillas de patatas. Las hacen muy jugosas y cremosas, y tienen opciones de sabores poco comunes como la de trufa y queso de cabra o sobrasada con miel. Mezcla el sabor tradicional de la tortilla española con toques modernos.
La mejor tortilla de Ciudad Real: La Buha y El Buo
Este restaurante se encuentra en la capital de la provincia, y ha dado un giro a la tortilla de patatas tradicional. El local se especializa en las tortillas rellenas, y algunas de sus opciones son tortilla con cebolla caramelizada, calabacín, mermelada de pimiento, queso mozzarella, gambas al ajillo o incluso con setas, boletus y salsa trufada.
La mejor tortilla de Cuenca: La Taskilla
La tortilla es este bar experto en comida casera se caracteriza por su textura y sabor equilibrados. Además, el local cuenta con un ambiente muy acogedor y pequeño perfecto para disfrutar de una buena tortilla en familia. Es el lugar ideal para probar la tortilla de patatas clásica de toda la vida, sin nada más.
La mejor tortilla de Guadalajara: Casa Palomo
Este restaurante familiar experto en cocina tradicional española abarca 4 generaciones de hosteleros, tiene un ambiente acogedor y es experto en hacer la tortilla de patatas clásica de toda la vida. Según las personas que han tenido la oportunidad de probarla, dicen que se caracteriza por un gran sabor casero y una calidad suprema.
La mejor tortilla de Toledo: Yogui’s
Esta cafetería y restaurante se encuentra en pleno casco histórico de Toledo y es uno de los sitios preferidos por la gente local de Toledo, y su tortilla está reconocida por la Guía Repsol como una de las mejores de Castilla-La Mancha. Destacada por tener un sabor casero y un buen grosor, además de ser muy jugosa, homogénea y esponjosa.
La mejor tortilla de Ávila: El Rincón del Jabugo
La tortilla de este restaurante es elogiada como una de las mejores gracias a su sabor y textura jugosa y poco cuajada. Muchas veces la sirven como acompañamiento junto a una consumición, y suele, y suele estar acompañada por tomate. Según algunas personas que han tenido la suerte de comerla, es una de las mejores que han probado en mucho tiempo.
La mejor tortilla de Burgos: Bar La Niña
La tortilla de este bar ha sido premiada en 2023-2024 como la mejor de la ciudad, y destacada por su gran jugosidad. Aparte de la opción clásica, ofrecen tortillas rellenas con morcilla y pimientos o cecina y queso de cabra, por ejemplo. Es un buen lugar para disfrutar del pincho español de siempre mientras pruebas también algunas versiones más modernas.
La mejor tortilla de León: León Antiguo
Con una tortilla reconocida por la Guía Repsol, este bar situado en la ciudad de León ofrece una de las mejores de España. A menudo es comparada con la de Betanzos, y se caracteriza por ser muy jugosa y cremosa, consiguiendo una textura líquida por dentro y un gran sabor a patata pochada.
La mejor tortilla de Palencia: La Encina
Galardonado en cuatro ocasiones con el premio a la mejor tortilla de patatas en el Campeonato de España, celebrado en Alicante bajo el foro de Alicante Gastronómica, este restaurante asador, inaugurado en 1990 y dirigido por Cirina González y Alberto Sánchez, es un emblema de la ciudad. Cirina es la encargada de hacer las tortillas, que asegura que las hace con “cuidado y esmero”. “La hago bien cuajada pero jugosa,” asegura Cirina, “y con poca sal para que se aprecien bien los sabores”.
La mejor tortilla de Salamanca: Restaurante Pucela
Este restaurante se hizo con el premio a la Mejor Tortilla de Patata 2025 de la II edición de la Ruta Concurso de Tortilla, que lo consolidó su posición en la élite gastronómica salmantina. Además de este plato tan tradicional, en el restaurante Pucela, especializado en la gastronomía castellana podrás encontrar platos con la verdadera esencia de la cocina tradicional castellana, siempre elaborados con mucho mimo.
La mejor tortilla de Segovia: Mesón de Cándido
Auténtico icono de la ciudad, situado junto al acueducto y con un Sol de la Guía Repsol, es conocido sobre todo por su excelentísimo cochinillo. Restaurante familiar que abrió sus puertas en 1895, actualmente está dirigido por Cándido López, nieto del Cándido original, quien ha modernizado el establecimiento sin perder su esencia original. Uno de sus platos más celebrados es su tortilla de patatas, bien jugosa, con el punto exacto de cocción y un toque de cebolla.
La mejor tortilla de Soria: Cervecería-Bar Torcvato
La discusión habitual acerca de la tortilla de patatas es si debe llevar cebolla o no. Este establecimiento, una de las tascas con más historias de la ciudad de Soria, no se ha dejado intimidar por la tradición, y le ha dado a la tortilla de patata su toque particular: la trufa. Aparte de esta delicia gastronómica, en esta cervecería podrás disfrutar de unas excelentes tapas o unos buenos calamares, su especialidad.
La mejor tortilla de Valladolid: Piraña
Abierto desde 2019, este restaurante se estableció rápidamente como el principal referente en tortillas de patata en la ciudad de Valladolid. De hecho, nada más entrar en su página web ya dejan claro que la tortilla de patata es su gran especialidad. Además de la tortilla clásica, en el Piraña apuestan por variaciones más modernas, con chorizo y queso de cabra, pollo marinado, o mozzarella trufada.
La mejor tortilla de Zamora: Bar Casa el Rubio
La tortilla de patata es el plato estrella de este bar ubicado en el centro de la ciudad. Poco cuajada y con cebolla, las raciones son abundantes, lo que se agradece. Los comensales suelen destacar también la panceta, de muy buena calidad.
La mejor tortilla de Barcelona: Mantequerías Pirenaicas
Con varios establecimientos abiertos por la ciudad, este bar ha hecho de la tortilla de patata su seña de identidad. No sólo ofrecen la tortilla tradicional (con deliciosa cebolla caramelizada), sino que también tienen variaciones de ésta: la tortilla con chorizo, con trufa, o verduras. De textura melosa, apenas cuajada pero tostadita por fuera, la tortilla se ha convertido en un imprescindible de su carta.
La mejor tortilla de Girona: Xibarri
Este restaurante del corazón de Girona ha dado una vuelta completa a este plato tan emblemático de la cocina española. Aunque la receta sigue siendo la misma, como tiene que ser, lo que ha cambiado es su presentación; han bautizado al plato como coulant de tortilla de patatas, ya que viene presentada como si se tratara de un coulant de chocolate: bien hecha en el exterior, pero una vez clavamos el tenedor, descubrimos patatas bien pochadas y el huevo batido poco hecho.
La mejor tortilla de Lleida: Casa Perú
Situado en el pequeño pueblo de montaña de Baguergue, a 2,5 horas de la ciudad de Lleida, este restaurante se mantiene fiel a sus orígenes. Además de la olla aranesa y la carne de caza, dos de sus grandes especialidades, destaca su deliciosa tortilla de patata, elaborada con patatas Kennebec de cosecha propia y cortadas en mandolina.
La mejor tortilla de Tarragona: Bar Fortuna
Con el auténtico sabor de la gastronomía española presente en todos sus platos, este establecimiento de la ciudad de Tarragona ofrece, no solo unas excelentes tapas, sino también una de las mejores tortillas de patata del territorio. Las patatas bien doradas, los huevos frescos y la cebolla caramelizada le dan el toque perfecto a esta tortilla, que despierta los sentidos de aquel que la prueba.
La mejor tortilla de Alicante: La Teulada
En la localidad de Elche, esta cafetería se alzó este pasado 2025 con el segundo premio del Campeonato Nacional, celebrado en el marco de Alicante Gastronómica. Firmada por la chef Celia Clara Correira, esta excelente tortilla tradicional está elaborada con patatas kennebec y no tiene cebolla, pero sí que es de lo más cremosa.
La mejor tortilla de Castellón: Vicentín
Este bar de la pequeña ciudad de Onda fue elegido por los lectores de El Periódico Mediterráneo como el establecimiento que ofrece la mejor tortilla de patatas de Castellón. Abierto desde 1956, su tortilla no lleva cebolla y está bien cuajada. La patata que usa Mari Carmen, propietaria y cocinera, es monalisa o lavada, y siempre la pica un poco para que se deshaga en la boca.
La mejor tortilla de Valencia: Alhambra
Un verdadero clásico de la ciudad, esta cervecería es uno de los principales referentes para los más amantes del “esmorzaret”. Con más de 40 años de historia, el establecimiento es famoso por sus tortillas de hasta 15 cm de altura, elaboradas con más de 30 huevos y que pesan hasta 4 kilos. Las tortillas no destacan por su descomunal tamaño, sino por la gran variedad que presentan: en la Cervecería Alhambra puedes degustar hasta 14 tipos de tortilla.
La mejor tortilla de Badajoz: Bar Casa Loren
Está hecha con ingredientes locales y sigue una receta “de siempre”, por eso la tortilla del bar Casa Loren, con un equilibrio perfecto entre jugosidad y sabor tradicional extremeño, han hecho de este municipio el ganador del III Campeonato Regional de Tortilla de Patatas de la región. Eso sí para probar esta delicia deberás conocer Villanueva de la Serena, la ciudad que reivindica ser la cuna de la tortilla desde 1798.
La mejor tortilla de Cáceres: Bar Catovi
Si quieres probar la mejor tortilla de Cáceres no puedes dejar de visitar el Bar Catovi, en el barrio de El Junquillo, el único local extremeño que se ha ganado un Solete en la Guía Repsol por su tortilla de patata. De la mano de un local "de toda la vida", aquí la discusión no se abre: la tortilla es con cebolla, eso sí, también es siempre un acierto.
La mejor tortilla de A Coruña: Restaurante O Cabo
Pese a que el templo histórico de la tortilla coruñesa tiene la fama en Betanzos, la favorita de los puristas se esconde en el Restaurante O Cabo de A Coruña, en la Rúa de Picavia, donde podrás probar una variedad fluida, densa, anaranjada y, esta vez sí, sin cebolla. No es casualidad que fuese galardonada como la campeona nacional en 2024.
La mejor tortilla de Lugo: Mesón El Castillo
Si viajas a Galicia, no puedes visitar la provincia lucense sin probar la famosa tortilla del Mesón El Castillo, consagrada ganadora de la provincia, estrella del tapeo de media mañana e imprescindible en su gastronomía. Ubicado junto a la Muralla Romana de Lugo, su secreto reside en la patata local y la cebolla como ingredientes innegociables.
La mejor tortilla de Ourense: Café Bar Fuentefría
Si quieres darle un bocado a la mejor tortilla de Ourense prepárate para hacer cola, porque en el Café Bar Fuentefría, las “tortillas al momento” vuelan. Con cebolla muy pochada y un olor tostado y dulce, este local tipo tasca ha hecho del turismo gastronómico de Ourense una parada indiscutible.
La mejor tortilla de Pontevedra: Bar Azucarillo
Cuando se trata de comer, no te dejes engañar por el nombre, porque el Bar Azucarillo será tu mejor aliado si quieres probar la mejor tortilla artesanal y de autor de la provincia de Pontevedra. Cremosa, local y con la determinación de proclamarse la mejor tortilla del país.
La mejor tortilla de Madrid: La Falda
Cuando se trata de fama, la taberna de La Falda de Madrid se lleva la palma. Con sus dos locales en los barrios de Chamberí y Lavapiés, su secreto está en las manos del chef Alejandro Oliveira, de origen gallego, con un dominio del estilo purista de betanzos que le ha otorgado el campeonato de España.
La mejor tortilla de Murcia: Cucú Food Experience
También conocido como Cucú Gastrobar, este templo de la tortilla ubicado en el barrio de Santa Eulalia se suma, además de la fama, un Solete en la Guía Repsol por su increíble relación calidad-precio. Buena, bonita y barata, esta tortilla gourmet es además una de las diez mejores del país, y si eres cocinitas, no dudes en apuntarte a sus talleres, diseñados para aficionados y expertos.
La mejor tortilla de Navarra: Bar Monasterio
En la provincia navarra el oro indiscutible se encuentra en el barrio pamplonés de San Juan, con una propuesta jugosa, clásica y con el “sabor de siempre” que se ha ganado la fama del boca a boca, y el título a la Mejor Tortilla de Navarra 2025. Este local tradicional con más de 80 años de historia es además artífice del primer pintxo caliente de la historia de Pamplona.
La mejor tortilla de Álava: Sagartoki
Con un Solete en la Guía Repsol, el bar Sagartoki de Vitoria, cuyo nombre responde al chef que ha levantado su fama ofrece, además de una tortilla “creamy” excepcionalmente jugosa, la oportunidad de llevártela a casa, gracias a su línea de tortillas gourmet congeladas. Atrevido, elegante y moderno, este gastrobar hará de tu paso por Gasteiz una experiencia para repetir.
La mejor tortilla de Gipuzkoa: Bar Zabaleta
Liderando los rankings gastronómicos de la provincia, este bar del barrio de Gros de Donosti asegura una tortilla densa y cremosa entre los platos inolvidables de tu próxima escapada al País Vasco. Lleva cebolla, pimiento verde, y se dice que, pese a la alta producción, las tortillas desaparecen de la barra en minutos, por lo que tendrás que darte prisa si quieres probar un bocado de este imprescindible culinario.
La mejor tortilla de Bizkaia: Bar Nashville
No es líquida, aunque sí poco cuajada, con la patata fina y crujiente y un color fuerte que atrae a locales y turistas a este bar de éxito consagrado. En la famosa calle Pozas de Bilbao, el Bar Nashville ha hecho de la clásica tortilla un pintxo imperdonable entre los bocados de la ciudad. No tienes por qué elegir, puede ser con o sin cebolla, pero desde luego tienes que probarla.
La mejor tortilla de La Rioja: Nuestro Bar
Bajo los fogones de Anne Irai, el bar logroñés de Nuestro Bar ostenta el reconocimiento a la Mejor Tortilla de Patatas de La Rioja 2025, por su tortilla clásica, en la que predominan, además de una materia prima de calidad, entre las que destaca la patata y la cebolla, una preparación lenta, hecha despacio y, según especifica la cocinera, "con mucho cariño", hasta conseguir esta ejecución tradicional que hace de su receta una parada obligatoria para cualquier amante de la tortilla.
Ahora ya no hay excusa, y si quieres conocer todos los secretos de la provincia, no dudes en revisar nuestro mapa de Los Pueblos más bonitos de España, con un registro de las joyas rurales de España que no te puedes perder.
Síguele la pista
Lo último