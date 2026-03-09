El mapa con la mejor tortilla de España, deconstruida, con cebolla o de 15 centímetros de alto: ¿Cuáles has probado?

El Bar Apolo es uno de los imprescindibles para disfrutar de la buena gastronomía del Puerto de Santa María, en Cádiz. Uno de los clásicos a la hora del tapeo, un sitio donde probar lo mejor del mar (como no podía ser de otro modo) y de la tierra. Y ahí es donde entra en juego su tortilla ‘gallega’ de patatas. ¿Qué es lo que hace especial a esta tortilla? Está galardonada con un Solete Repsol, lo que la convierte en una de las mejores tortillas de patata de España y que, como ellos mismos dicen, es “única e irrepetible”.