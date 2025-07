El mapa de España con el plato de comida más infravalorado: uno por provincia

Que España es un destino que destaca por su gastronomía no es sorpresa para nadie. Lo que no todos los turistas internacionales saben es que tenemos una de las mayores riquezas del mundo, no solo en cuanto a producto, sino en cuanto a variedad. El concepto de "comida típica nacional" aquí no se estila: es cada región la que traduce su acento sobre el plato.