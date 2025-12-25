Mañana se esperan colas kilométricas para reservar el Roscón de Reyes que está causando furor este año: es asequible, está en Madrid y tiene el sabor más clásico

Junto a los turrones, los mazapanes y los polvorones, este es el dulce por excelencia en todas las mesas navideñas, sin necesidad de esperar al día de Reyes, el 6 de enero. Es la manera perfecta de ponerle el broche de oro a las vacaciones de Navidad. Hay muchos roscones que se han ganado una importante fama, pero si hay uno que destaca es el de Doble Uve Obrador, con un roscón de medio kilo por 30 euros.